ONG de Canarias denuncian que el Gobierno de CC-PP destina a cooperación un 66% menos de lo comprometido

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de Canarias ha denunciado este jueves que los presupuestos de la comunidad autónoma destinan este año a cooperación un 66% menos de lo comprometido en el segundo Plan de Director de esta materia, lo que coloca a las islas a la cola de España, con un esfuerzo del 0,02% de su producto interior bruto (PIB), muy lejos del objetivo del 0,7% para el año 2030, establecido por la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030.

La coordinadora, que aglutina a 37 entidades que trabajan en cooperación internacional al desarrollo, ayuda humanitaria y educación para la ciudadanía global en Canarias, exige al Gobierno de CC-PP que cumpla sus compromisos presupuestarios consensuados en el II Plan Director (2021 - 2024) de la cooperación canaria. Este fue aprobado por unanimidad por el Parlamento regional con el voto a favor de Coalición Canaria y del Pardo Popular en la sesión parlamentaria del día 11 de julio de 2022, que incluía, entre otras cosas, una hoja de ruta para seguir aumentando el presupuesto de manera progresiva hasta llegar al 0,7%.

Además, la organización ha mostrado su “alta preocupación” por la ausencia, desde el pasado mes de noviembre de 2023, de una persona que asuma la Dirección General de Relaciones Exteriores del Gobierno de Canarias. Este cargo no ha sido nombrado desde que María Méndez Castro dejó la dirección general y pasó a asumir la Administración General de Radio Televisión Canaria (RTVC) hace ya seis meses. “Hemos pedido al viceconsejero y pedimos desde aquí al presidente de Canarias que cumplan con los compromisos que ellos mismos adquirieron y que no arruinen un esfuerzo que ha hecho tanto el Gobierno, como la sociedad civil para hacer de Canarias un verdadero referente de la cooperación al desarrollo”, asegura Borja Monreal Gainza, presidente de la CONGDCA. “No hacerlo no es solo un incumplimiento, es también irresponsable políticamente: en los últimos años la cooperación ha demostrado tener una capacidad no solo de generar impacto fuera, sino de atraer fondos internacionales a las islas, generar puestos de trabajo de calidad y fortalecer la sociedad civil canaria”, concluye.

Esta ausencia supone un retraso en el cumplimiento de las funciones y procesos de la cooperación canaria como es la convocatoria del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo, que acumula actualmente dos sesiones de retraso según sus obligaciones.