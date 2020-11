Toda la oposición en Canarias y Podemos, en el Gobierno regional, reclaman la dimisión del ministro del Interior por el desalojo de migrantes del Arguineguín

Ciudadanos ha sido el último partido en Canarias en reclamar la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de que la Policía Nacional facilitara la salida del muelle de Arguineguín de más de 200 migrantes que, posteriormente, pasaron seis horas en la calle hasta que fueron realojados. Además de la formación naranja, durante la jornada del martes, el Partido Popular, Coalición Canaria -en la oposición- e incluso Podemos -que forma parte del cuatripartito en el Ejecutivo regional- y Sí Se Puede han pedido el cese de Marlaska al estimar que se vulneraron los derechos humanos al dejar "a su suerte" a 227 personas, que fueron trasladadas en guaguas fletadas por el Ayuntamiento de Mogán a la Plaza de la Feria de la capital isleña.

En un comunicado, la formación naranja pide la dimisión porque considera que el ministro del Interior es "incapaz de tratar como merece la crisis migratoria y humanitaria que se está viviendo en Canarias" y reclama al Gobierno que "habilite las instalaciones adecuadas para la acogida temporal de migrantes que lleguen al archipiélago", así como "su posterior derivación a las instalaciones de otras comunidades autónomas, en función de su disponibilidad".

La presidenta del PP en las islas, Australia Navarro, tildó de "grave irresponsabilidad" que Marslaka permitiera que un grupo de personas abandonaran el campamento de Arguineguín sin un lugar a dónde ir: "Exigimos responsabilidades inmediatas al ministro Marlaska y que lo cesen" porque "no está a la altura de la grave crisis humanitaria que se vive en Canarias". También en un comunicado, Coalición Canaria pidió no solo el cese de Marlaska, también el de la vicepresidenta primera Nadia Calviño, “por ineptitud, incapacidad, por mentir” y "por evidenciar que, desde el minuto uno, el plan del Gobierno de España no era dar respuesta a la crisis migratoria en Canarias, era convertir a las islas en la cárcel de la frontera sur de Europa”.

La coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, pidió la "dimisión inmediata" de Marlaska porque "se han vulnerado los derechos humanos y se ha puesto en peligro la paz social con los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria". En el mismo sentido, Sí Se Puede, estimó la intervención del ministro del Interior como "el colmo de una serie sucesiva de errores por parte del gobierno del Estado" . Sin embargo, desde Unidas Podemos, el presidente de la formación morada en el Congreso, Jaume Asens, desautorizó al partido en las Islas: "Nosotros no pedimos la dimisión de Marlaska. Evidentemente entre socios de gobierno no se pide la dimisión de nadie. Creo que Podemos Canarias se equivocó".

Solo el PSOE, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera, tres de los cuatro partidos que forman el Gobierno de Canarias, se han abstenido de pedir el cese de Marlaska, quien durante una sesión en el Congreso ha negado que vaya a presentar su dimisión tras las peticiones del PP, CC y CC que le acusaron de "incompetencia" para gestionar la crisis. En este sentido, anunció que que ya se está investigando "lo ocurrido" este martes en Arguineguín: "Se tomarán las medidas necesarias y precisas si se observa alguna descoordinación".

El PSOE, partido del que es secretario general en las Islas el presidente del Ejecutivo regional Ángel Víctor Torres, ha tachado de "inadmisible" lo ocurrido con los migrantes. El secretario de Organización socialista, Jorge González, ha pedido que una situación como la vivida el pasado martes "no se vuelva a repetir" y ha instado al Estado a activar las medidas que sean necesarias para garantizar la mejor atención posible para estas personas.Además, ha respaldado la investigación anunciada por Marlaska sobre lo sucedido, ya que, "los hechos son incalificables e indefendibles y merecen una explicación clara para que no se vuelvan a repetirse".

Por su parte, Nueva Canarias, que ostenta la vicepresidente del Gobierno regional con Román Rodríguez, consideró que primer se deben investigar las causas de lo sucedido para luego exigir "responsabilidades políticas". También de Nueva Canarias, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, anunció medidas judiciales tras lo que considera una actuación "irresponsable" del Ministerio del Interior Y el secretario general de ASG, Casimiro Curbelo, denunció la descoordinación e incoherencia que a su juicio marca la política del Gobierno de España en cuanto a las migraciones en Canarias y ha pedido el retorno a la "racionalidad".