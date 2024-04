Pedro Martín (PSOE) insiste en que el circuito del motor es “interesante” para Tenerife y defiende una ecotasa

El presidente del grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha anunciado que en el pleno de la corporación de este viernes defenderá la aplicación de una tasa turística por pernoctaciones o ecotasa, ante la “cortina de humo” de CC y PP, que plantean estudiar la posibilidad de cobrar por entrar en espacios naturales, e insiste en que el circuito del motor es “interesante” para Tenerife.

“Coalición Canaria vende que plantea una ecotasa, cuando lo que propone es iniciar trámites para que se lleve a cabo un estudio para ver si se cobra por entrar en los parques naturales”, dijo Martín en rueda de prensa.

Según Martín, a su partido no le parece mal que se estudie la posibilidad de cobrar entrada en los espacios naturales, lo cual no es ninguna tasa ni tributo, pero subrayó que esa propuesta no figura en los programas electorales de CC y PP, que “ni querían hablar de ello” antes de las manifestaciones del 20 de abril a favor de un nuevo modelo turístico.

“Solo actúan porque les ha entrado miedo”, afirmó, y recordó que esa entrada no la pagarían todos los turistas por igual, como la ecotasa que plantean los socialistas, sino solamente aquellos que visitaran lugares determinados.

Por eso subrayó que eso no es una ecotasa, sino una “cortina de humo”; la ecotasa que propone el PSOE, que se debe aplicar de manera común en Canarias, es una tasa turística por pernoctación a los no residentes en cualquier alojamiento, sea hotel, casa rural o vivienda vacacional.

Para Pedro Martín, la propuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de sustituir la ecotasa por una subida del IGIC busca “desviar la atención”.

El IGIC no es un impuesto que se identifique como turístico y se puede subir ahora y bajar en unos meses, cuando una ecotasa tiene carácter más permanente y su recaudación sería finalista para la sostenibilidad, mejora y regeneración de espacios naturales, por ejemplo.

En cuanto a la posibilidad de una moratoria turística, otra de las demandas de los manifestantes del 20 de abril, Pedro Martín dijo que primero habría que analizar los costes y las repercusiones económicas, si afecta solo a hoteles o también a vivienda vacacional o si debería aplicarse en función de territorios insulares o incluso de comarcas dentro de una isla.

El circuito del motor, “interesante” para Tenerife

Por otro lado, Martín ha considerado que las manifestaciones del 20 de abril reflejan “un malestar profundo” de la sociedad que no se dirige contra proyectos concretos como el circuito del motor de Tenerife, cuya obra, que él impulsó desde la presidencia de la corporación insular, “puede ser interesante para la isla”. Sin embargo, en dichas manifestaciones “históricas”, parte de la protesta en Tenerife era contrario a dicho circuito, donde estuvieron presentes pancartas que lo rechazaban.

“No quiero pecar de oportunismo. Si ahora critico los vaivenes de Coalición Canaria, no querría caer en una falta de criterio, en opinar una cosa según vengan dadas en la opinión pública”, dijo Martín al ser preguntado en una rueda de prensa si tras las manifestaciones debe haber una reflexión sobre proyectos como el circuito del motor, Cuna del Alma y el hotel de La Tejita.

“El circuito del motor lo apoyamos en su día, nos parece una obra que puede ser interesante para la isla de Tenerife”, dijo Martín.

En el caso del proyecto de urbanización de lujo de Cuna del Alma, en Adeje, afirmó que “en 24 horas paralizamos las obras cuando tuvimos una denuncia, lo tramitamos, lo trasladamos al Gobierno de Canarias y el actual Gobierno de Canarias dejó caducar el expediente, alguna razón tendrá”.

Respecto al proyecto de hotel en La Tejita Pedro Martín, afirmó que la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda (PSOE), “lo tiene muy claro, está por buscar una solución que incluso sea que no se haga el hotel”.

Hace falta que el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias “se mojen, no vale poner todo el foco en los alcaldes de Adeje y de Granadilla”, sostuvo Pedro Martín.

Las movilizaciones, reflejan un malestar generalizado con toda la clase política sobre lo que hay que reflexionar, consideró.