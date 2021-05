El PP sospecha de un cambio de uso del Plan General de Las Palmas de Gran Canaria para beneficiar a un particular

El Partido Popular (PP) en Las Palmas de Gran Canaria ha solicitado este martes, tras la conclusión de la Comisión de Desarrollo Sostenible, que se paralice de forma inmediata la modificación del Plan General en el entorno de San Lázaro.

Ángel Luis Sabroso solicita así que antes de continuar con esta modificación en el planeamiento "se garantice la defensa del interés general de la ciudad y se salvaguarden los derechos particulares que ya hay en ese ámbito antes de que le salga muy caro al Ayuntamiento, es decir, a todos los ciudadanos", apunta en un comunicado.

Los populares solicitan “una revisión completa y profunda” de todo el expediente, antes de continuar con este cambio urbanístico.

Esta modificación Puntual del Plan General en el ámbito del Sistema General SG 14- San Lázaro, tiene como objetivo, según expresa el PP, "reclasificar, recategorizar y recalificar una parcela de propiedad municipal que actualmente es suelo rústico de dotación deportiva, para pasarla a suelo urbano consolidado con calificación de Estación de Servicio (gasolinera) para entregársela a un particular". En la misma modificación, critican los populares, "a una parcela que está justo al lado, de titularidad privada, con posibilidad urbanística de construcción de una gasolinera e incluso licencia de obra solicitada desde febrero de 2017, se le quita esa calificación para incluirla como suelo a expropiar por el Ayuntamiento para aparcamiento".

Para los populares, el PSOE “pretende jugar a los cromos con parcelas de gasolineras arrollando las mínimas normas de garantías administrativas, legales y de libre mercado”, asegura Sabroso. La operación que impulsa el alcalde Augusto Hidalgo le puede “salir carísima a la ciudad, además de matar comercialmente a unos particulares” que llevan dos años intentando construir una gasolinera en un suelo de su propiedad y con calificación urbanística posible para ello, mientras el PSOE le pone una gasolinera para un tercero justo a su lado.

"A un particular que compra una parcela hace años porque en el planeamiento le permite hacer una gasolinera, y que pide la licencia de obra para ello, el PSOE le deniega la licencia y le cambia el planeamiento para quitarle su derecho urbanístico, mientras al suelo contiguo, de propiedad pública, lo califican como gasolinera para dárselo a un tercero. No hay forma racional de entender esto", critica con dureza el del PP.

Para Ángel Luis Sabroso, "no sólo hay que garantizar que esta ciudad no pisotea derechos adquiridos de ningún particular para beneficiar a otros particulares, sino que las decisiones que se toman ahora son realmente las más ventajosas para el interés general y las que menos costes por expropiaciones y sentencias judiciales van a acarrear".