Román Rodríguez ficha a la número 2 de Coalición Canaria en La Laguna

La todavía número 2 de Coalición Canaria en La Laguna, Candelaria Díaz, ha fichado por Nueva Canarias, el partido del vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Y lo ha hecho junto a la que fuera líder del PSOE en la misma ciudad, Mónica Martín, en los tiempos en los que gobernaba ese ayuntamiento Fernando Clavijo. Ambas acudieron este sábado a la constitución del comité local de Nueva Canarias en Santa Cruz de Tenerife, un acto al que el partido ha dado mucho realce mediático por considerarlo el pistoletazo de salida de sus acciones electorales y de captación de personas en la isla.

Tenerife es la gran asignatura pendiente de Nueva Canarias. Es fuerte en Gran Canaria, donde ocupa mucho poder institucional, desde la presidencia del Cabildo hasta alcaldías destacadas como la de Gáldar o cogobiernos como el de la ciudad de Las Palmas. Pero la plaza de Tenerife se le ha venido resistiendo por la fuerza innegable que en la isla tiene Coalición Canaria, el principal adversario por el flanco nacionalista.

Desde hace unos meses, Nueva Canarias ha dado un giro estratégico a su planteamiento político adoptando como propio y novedoso el “canarismo” como aglutinador de su ideario. Es un concepto más transversal que espera le sirva para captar a más personas que no son necesariamente nacionalistas, que están desencantadas con el nacionalismo canario o que sencillamente defienden la canariedad sin otros aditamentos.

En el caso de Candelaria Díaz, hace meses que se venía apreciando distanciamiento entre ella y el grupo municipal de CC en La Laguna. Antes incluso de que el exalcalde José Alberto Díaz, número uno de su partido a las elecciones municipales de 2019, abandonara su puesto de portavoz y dejara la política. “Coalición Canaria no es José Alberto Díaz, no es Fernando Clavijo, son muchas personas, afiliados, simpatizantes o concejales que no tenemos por qué soportar esos calificativos”, dijo en un pleno Candelaria Díaz en respuesta a los ataques por corrupción que se lanzaron contra su partido.