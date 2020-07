Una concejala de Coalición Canaria en La Laguna se desmarca de "la corrupción" de Fernando Clavijo y José Alberto Díaz

“Coalición Canaria no es José Alberto Díaz, no es Fernando Clavijo, son muchas personas, afiliados, simpatizantes o concejales que no tenemos por qué soportar esos calificativos”. La concejala de Coalición Canaria (CC) en la oposición del Ayuntamiento de La Laguna Candelaria Díaz se ha desmarcado en el pleno municipal celebrado este miércoles de "la corrupción" de sus compañeros de partido: el exalcalde del municipio, José Alberto Díaz, y el expresidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien también fuera alcalde de la Ciudad de los Adelantados. Lo hizo tras un acalorado debate entre José Alberto Díaz y el concejal del grupo de gobierno Santiago Pérez (Avante La Laguna), después de que este presentara una moción en materia de Urbanismo que acabó con la mayoría de los concejales de CC abandonando la sala.

Caso Grúas: aforamiento, Choclán, Marchena, ¡archivo!

Saber más

La propuesta del concejal de Urbanismo del ayuntamiento lagunero, Santiago Pérez, solicitaba al Gobierno regional que la facultad inspectora en materia de Urbanismo fuera cedida al Consistorio, ya que tiene más capacidad que la Comunidad Autónoma para llevar a cabo los procedimientos relacionados con las infracciones contra la ordenación urbanística y territorial en el suelo rústico. En su turno de palabra, José Alberto Díaz respondió con una dura intervención en la que acusó a Pérez de ser “confidente” de la fiscalía en el caso Grúas, en el que él mismo sigue imputado, de tener una “visión enfermiza” de discrecionalidad política y de “ver el elemento sancionador como elemento característico”.

Pérez aprovechó la segunda réplica para recordar al actual portavoz de CC históricos comportamientos corruptos de la formación nacionalista, momento en el que Díaz y todos los concejales de su partido, excepto Candelaria Diaz y Sergio Alonso, exdirector general en el Gobierno de la Comunidad Autónoma en el anterior Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo, abandonaron el salón del plenos. En su intervención, el concejal de Urbanismo dejó claro que no estaba dispuesto a convertir la asamblea en una discusión de “barra de café”, en referencia al discurso del nacionalista. Así, explicó que durante sus más de 20 años en el Consistorio ha vivido dos grandes etapas del Plan de Ordenación General y en ambas “se tejió una amenaza gravísima sobre el suelo agrario del municipio siguiendo la inevitable tendencia urbanizadora de un partido que es el exponente del sector inmobiliario”.

Además, respondió a la acusación de Díaz de ser “confidente” de la fiscalía, exponiendo la máxima de que cuando un concejal pone en conocimiento del ministerio público un hecho que pueda ser constitutivo de delito está cumpliendo con un deber legal. “Aquí la única enfermedad que yo he vivido es la de la corrupción y esa corrupción tiene siglas partidistas, Coalición Canaria”, sentenció.

En este contexto y con la mayoría de sus compañeros fuera de la sala, Candelaria Díaz tomó la palabra para solicitar a Pérez que retirara del acta la afirmación de que Coalición Canaria es un partido corrupto y replicó que el partido está compuesto de muchas más personas y cargos políticos que los exdirigentes laguneros imputados en diferentes casos, como el Reparos, durante sus etapas en la alcaldía de la ciudad tinerfeña. “Yo no opino ni lanzo calificativos sobre los actos que pueda tener el presidente de su partido -señalando a varios concejales del grupo de Gobierno- o los actos que puedan tener ustedes sobre afiliados y simpatizantes, porque es una falta de respeto”.

“Creo que deberíamos respetar a las personas que los conforman (en referencia a los partidos), a las personas que creen en nosotros, que creen en el PSOE, en Unidas Podemos o en Avante”, concluyó.