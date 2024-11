El socialista Tomás Pérez se retira de la política tras 38 años: “Me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho y el deber cumplido”

Seis procesos electorales ganados, cuatro mayorías absolutas y una lucha incansable para que su municipio estuviera conectado con el resto de la Isla, así como su cercanía y honestidad han hecho de Tomás Pérez una de las figuras referentes del municipalismo en Canarias. Socialista de cabeza y corazón, el que fuera uno de los alcaldes más importantes de La Aldea de San Nicolás llegaba este lunes a la que ha sido su casa durante tantos años para presentar la renuncia como concejal de la Corporación tras 38 años siendo parte de ella. Visiblemente emocionado y arropado por compañeros y compañeras concejales socialistas, familiares y amigos da un paso al lado de la primera línea de la política local solo tres días después de cumplir 70 años.

Se marcha con la satisfacción del trabajo “bien hecho”, con el “deber cumplido” y feliz porque “siempre” se ha sentido querido y apoyado por la ciudadanía. Pérez fue durante 16 años -desde 2003 hasta 2011 y desde 2015 hasta 2023- el alcalde de uno de los municipios más alejados de Gran Canaria, pero su tesón y su incansable lucha por conseguir el que hoy considera su mayor hito, la conexión Agaete – La Aldea, lo hicieron conocido en toda Canarias. Fue el primer proyecto que se marcó y proclamaba que iría a donde hiciera falta para sacarlo adelante, tanto fue así que en 2007 se presentó en Estrasburgo para reunirse con el Comisario Europeo de Medioambiente y desbloquearlo. Lo consiguió y en 2009 se iniciaron las obras. En un largo galimatías de parones e inicios de obras, hoy ve que la infraestructura se encuentra en la etapa final.

Hace repaso de estos últimos 21 años y considera que el municipio tiene un antes y un después de la llegada del PSOE a la administración local. Recuerda las inversiones que se han hecho en los barrios, con la instalación de parques infantiles y canchas deportivas, la mejora en la red de agua, de alumbrado, la puesta en marcha de la eficiencia energética, creación de infraestructuras turísticas, la apuesta por la educación, formación, innovación y cultura. Las grandes obras públicas como el paseo marítimo, la peatonalización de las calles del casco urbano, remodelación de La Alameda y de la Plaza del Proyecto de Desarrollo Comunitario, el parque periurbano, el velatorio municipal… “Se ha hecho una apuesta por los espacios públicos, por la creación de puntos de encuentro para la ciudadanía y por la mejora de los servicios”. Asegura que La Aldea en unos años será “más próspera” y para ello “están sentadas las bases”. Pero, cree que “es necesaria la implicación de la ciudadanía para seguir siendo un pueblo amable, solidario y hospitalario. Tenemos naturaleza, historia y tradiciones, pero el activo más valioso está en su gente. No podemos perder nunca nuestra forma de ser”, anima a sus vecinos y vecinas.

Sin embargo, el que fuera alcalde de La Aldea reconoce que este trabajo no hubiera sido posible sin los grandes equipos que le han acompañado en los cuatro mandatos que ha gobernado. “Equipos compuestos por hombres y mujeres jóvenes y con experiencia, comprometidos y responsables con sus tareas”. Y, por supuesto, agradece a todo el personal municipal, que forma parte de la mayor empresa del municipio, como es el Ayuntamiento, “sin su enorme trabajo nada hubiera sido posible”. Así como a las diferentes administraciones públicas y Corporaciones locales. “De una situación muy complicada económicamente, se pudo ir recuperando y hacer frente a todas las deudas, dejar un ayuntamiento saneado, solvente, que las empresas confíen en él. Ese es el éxito para tener lo que tenemos hoy”, afirma.

Pérez ha sido presidente de la Mancomunidad del Norte en dos ocasiones, 2010 y 2020, presidente de la Comisión de Administración Pública y Seguridad de la FECAM (Federación Canaria de Municipios). Ha tenido una “fantástica” relación con los medios de comunicación, admite que no sabría enumerar la gran cantidad de entrevistas que ha realizado. Con el resto de las administraciones públicas, Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, la Mancomunidad e, incluso, el Gobierno Nacional, siempre ha tenido buena comunicación, independientemente de quien gobernara. “Hemos sabido proyectar las necesidades del municipio y hemos tenido apoyo de los representantes públicos cuando lo hemos requerido”.

Si echa la vista atrás cuenta que se han podido cometer “muchos errores” o “cosas que rectificar” y pide disculpas si ha hecho daño a alguien. Recuerda los momentos difíciles en la gestión, como los incendios, la riada de Tasarte, la tormenta ‘Hermine’, la pandemia, el fallecimiento de personas cercanas, las plagas en la agricultura... “Pero, siempre he dormido con la satisfacción de no haber hecho daño a nadie conscientemente y he dado el máximo de mi ayuda, si alguna vez no pude fue por otras circunstancias. Nunca he usado la venganza política”, afirma. Durante sus 38 años como miembro de la Corporación aldeana ha tenido tiempo de debatir, confrontar propuestas y arrimar el hombro cuando ha sido necesario. Agradece a todas las personas que le han acompañado en esta andadura, con especial recuerdo a las fallecidas, con quiénes ha mantenido una “magnífica relación”. “La política no significa tener enemigos, sino adversarios políticos y en muchas ocasiones he tenido el respaldo unánime de las corporaciones”.

Hace cinco años que se jubiló como maestro y nunca formó parte de la plantilla municipal, estaba en excedencia por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Mira atrás y tiene especiales palabras de agradecimiento para su familia que ha sido “un pilar fundamental”. “Le he dedicado mucho tiempo a la labor pública y se lo he quitado a mi familia, pero ha valido la pena saber que tengo el apoyo de ellos”.

40 años de militancia en el PSOE

Tomás Pérez se afilió al Partido Socialista en abril de 1984, poco después de la llegada de Felipe González al Gobierno y cuando la situación en España aún era convulsa. Se unió al PSOE porque es el partido en el que se ve “reflejado”. “Somos el partido de la transformación de la vida de la gente y mi inquietud era desde el punto de vista social, pensaba que yo podía hacer algo por mi municipio”, comenta.

Ha sido secretario general del PSOE La Aldea durante muchos años, presidente de la Comisión Ejecutiva Insular, miembro del Comité Regional e, incluso, candidato al Congreso de los Diputados a principios de los 90 y, en numerosas ocasiones candidato, a la alcaldía de La Aldea, consiguiéndolo en cuatro de ellas con mayoría absoluta. “Siempre me he sentido muy valorado por mi partido y por la ciudadanía”, apunta. “Lo más importante en la gestión municipal es la cercanía de las personas, estar con la gente en los momentos de alegrías y penas, saber que eres humano como todos los demás y mirar a los vecinos y vecinas por igual”. No podría nombrar a la gran cantidad de hombres y mujeres que ha conocido en su trayectoria política, tiene especial cariño a quiénes les han acompañado de cerca.

La noticia de la marcha de Tomás Pérez de la primera línea de la política local ha transcendido durante este lunes entre los círculos del Partido Socialista en Gran Canaria. El secretario general del Partido Socialista en Gran Canaria, Sebastián Franquis, destaca la “especial sensibilidad social” del aldeano y su “transcendental contribución” para el desarrollo del municipio, especialmente con la construcción de la carretera La Aldea – Agaete en sus dos fases. El también diputado regional destaca su compromiso con los valores del socialismo democrático que “siempre defendió con lealtad y generosidad”. Le agradece todos los años de trabajo, trayectoria y compromiso. “Todos nos sentimos heredero de su trabajo, de su oficio político, de su cercanía, de su sensatez, de buscar siempre el entendimiento para mejorar la vida de los ciudadanos”, sentencia.

El secretario general del PSOE La Aldea y portavoz de la oposición en el Consistorio aldeano, David Godoy, en nombre de la agrupación local, le agradece el trabajo durante todos estos años al frente del partido y en el Ayuntamiento aldeano. “Durante muchos años fue capaz de construir desde la oposición un proyecto alternativo para nuestro municipio que se ha visto recompensado con las cuatro mayorías absolutas que ha dado el pueblo de La Aldea. El desarrollo, crecimiento y modernización de nuestro municipio lleva su nombre. Siempre le estaremos agradecidos”, afirma.

Tomás Pérez se marcha dejando el partido “muy bien representado” con el grupo de concejales y concejalas que se quedan en la oposición, al que próximamente se unirá Arcadio Araujo, número 7 de la candidatura del PSOE La Aldea en las últimas elecciones. “Seguirán haciendo un trabajo de oposición y aprendizaje para que la ciudadanía vea en nuestro partido un referente político para llevar nuestro municipio en un tiempo cercano”. En el Registro del Ayuntamiento aldeano se vivieron momentos de emoción, algunas lágrimas y mucho cariño del personal municipal, de los vecinos y vecinas y de sus amigos, que le felicitan por tantos años de gestión y por su ya “merecida y total jubilación”.