Román Rodríguez, vicepresidente de Canarias: “El expansionismo marroquí no se limitará al Sáhara”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Román Rodríguez (NC), ha advertido este lunes de que si Marruecos logra finalmente anexionarse el Sáhara Occidental después “vendrán” Ceuta y Melilla y la Zona Económica Exclusiva (ZEE) para tratar de explotar recursos naturales en las aguas, en línea con la aprobación de dos leyes donde las delimitan de forma unilateral.

En respuesta a una pregunta del portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, acerca de la posición de los gobiernos español, francés y alemán sobre al ejercicio del derecho de autodeterminación por el pueblo saharaui, Rodríguez ha señalado que no hablaría en nombre del gobierno regional porque no todos los partidos del ejecutivo canario (PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera) mantienen la misma posición respecto a esta cuestión, y ha recordado que el suyo, Nueva Canarias, tiene la misma que Podemos.

El también consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha afirmado que el expansionismo marroquí no se limitará al Sáhara, y ha añadido: “verán que si Marruecos conquista el Sahara no parará ahí, algo que espero que no consigan nunca, salvo que lo quiera el pueblo saharaui”.

A juicio de Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, “después del Sahara estarán Ceuta y Melilla, y luego el mar territorial y la zona exclusiva”, por lo que ha mostrado su desacuerdo con la propuesta de Pedro Sánchez de que ese territorio pueda incorporarse a Marruecos como una autonomía.

Para el vicepresidente canario, lo primero que hay que hacer ahora es definir de una vez la “dichosa mediana equidistante, porque el lenguaje es muy importante”, y en segundo lugar no aceptar que Marruecos discuta las aguas porque es “ilegal” que utilice el territorio y las aguas saharauis.

El portavoz de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha criticado el cambio de posición del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, así como el de Francia y Alemania, y que, en su opinión, tienen la intencionalidad de que cambie de posición el conjunto de la Unión Europea.

Las relaciones con Marruecos se han basado en el chantaje, ha aseverado Manuel Marrero, quien ha acusado a ese país de utilizar como presión cuestiones como la inmigración, el tráfico de drogas y el yidahismo, y ha afirmado que cuando se mezclan derechos humanos, el negocio y el comercio pierden los primeros.

El portavoz de Sí Podemos Canarias ha reclamado para el Frente Polisario un régimen diplomático similar al de Palestina, y ha reiterado que Canarias tiene que estar presente en las negociaciones entre España y Marruecos que afecten al archipiélago y al pueblo saharaui porque “nos jugamos mucho el futuro”.

El vicepresidente de Canarias ha asegurado que al portavoz de Podemos que “no tenga duda de que por justicia y legalidad hay que respetar” el derecho de autodeterminación de los pueblos, como dicen el derecho internacional y Naciones Unidas.

“No puede ser que los intereses económicos o geopolíticos se impongan a las leyes”, ha señalado Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, quien ha recordado que en fechas próximas viajará a Canarias el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, para explicar la posición del gobierno español.

Y antes comparecerá en el Congreso a petición del diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha añadido el vicepresidente del gobierno canario, quien ha considerado que el cambio de posición del presidente español es un error estratégico.