El segundo Gobierno canario que termina sin ruptura reta a no pactar con quien niega la violencia machista

El Gobierno de Canarias se enfrenta esta semana a su último examen extenso antes de las elecciones. El presidente del Ejecutivo Regional, Ángel Víctor (PSOE) ha hecho balance durante este martes sobre la legislatura en la que le han acompañado en alianza Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera, donde ha celebrado hitos como la Ley de Renta de Ciudadanía, la ley trans o la de cambio climático. También se ha referido a que ahora esta comunidad es “mejor” que hace cuatro años, con mejoras en empleo, en la calidad del empleo o menos abandono escolar, entre otras. Torres insistió en que se trata del segundo Gobierno que va a acabar sin ruptura, pese a que la oposición no le daba un voto de confianza, aunque se puso en clave electoral al retar a no pactar con quien niega la violencia machista.

El caso Mediador y la pobreza en Canarias protagonizan las críticas de la oposición al gobierno de Torres

“No caben acuerdos programáticos, ni en papeles ni verbales ni implícitos, ni siquiera servirse de ellos para alcanzar el gobierno con quienes niegan la violencia machista. Y este es mi compromiso hoy aquí; el mío y el del actual Gobierno de Canarias, y ojalá escuche exactamente lo mismo cuando los portavoces se suban al estrado”, dijo en referencia a los partidos de la oposición. Torres ponía veto así a la extrema derecha, que en estos momentos no cuenta con representantes en el Parlamento, pero que algunas encuestas vaticinan que sí que podría irrumpir a partir de mayo. Por eso, ha querido que la oposición retrate cuál es su postura en este sentido. Hubo otra cuestión con la que insistió en no hacer debates partidistas, como es la situación de las personas migrantes, un tema en el que remarcó que no se deben permitir discursos de odio y recordó que la ruta canaria es la más mortífera.

El caso Mediador ha sido eje central de este Debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. “¿Sabía usted lo que ocurría cuando le cesó?” preguntó el portavoz del grupo nacionalista canario, José Miguel Barragán, sobre el caso Mediador y, en concreto en referencia al exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes. También cuestionó a Torres: “¿Tuvo usted acceso a un vídeo en el que se veía al director general de Ganadería en una situación comprometida?” El presidente de Gobierno de Canarias anunció durante la mañana que como secretario general del PSOE en las Islas su partido se va a personar como acusación popular en esta trama. “Quien se salte la ley, que caiga, pero que no se arrastre gratuita, falsa y vanamente –ni como ciudadano libre ni como cargo público lo permitiré– a ninguna institución de nuestra tierra”, apuntó.

A pesar de las explicaciones, los grupos de la oposición han seguido utilizando la trama en sus intervenciones. El portavoz del PP, Manuel Domínguez, ha reprochado a Torres que el caso Mediador le haya pillado “por sorpresa” y ha descrito la trama como uno de los “mayores escándalos” del Archipiélago. En esta línea se ha situado también la diputada tránsfuga Vidina Espino, que considera que el gobierno de coalición pasará a la historia por este caso y por el caso Mascarillas: “No debería sentirse orgulloso en absoluto del legado que deja”.

Por su parte,Torres ha repetido que no conocía la trama antes de que saltara a la luz pública y ha defendido que su partido actuó con contundencia. También negó que hubiera visto el vídeo al que Barragán hizo referencia y recordó que Taishet Fuentes fue cesado por “desconfianza”.

La oposición pinta otra realidad

Coalición Canaria ha sido el primer grupo en intervenir en el turno de la oposición, pero ha contado con los minutos de la diputada tránsfuga Vidina Espino, que empezó la legislatura en Ciudadanos pero ahora hace campaña por los nacionalistas, contra quienes dedicó su campaña en 2019, asegurando que acabaría con sus “chiringuitos”. José Miguel Barragán ha insistido en su turno en que Torres “se ha fallado a sí mismo” y que ha firmado un pacto “que solo tenía ganas de echar a CC” que solo “presume” sin “méritos propios”. Le volvió a acusar de tener más fondos que nunca y lamentó que se insista en la “falta de personal”. A su juicio, el Ejecutivo “se ha conformado con lo que aprobaba Madrid. Nunca un Gobierno de Canarias hizo tan poco por las Islas”. También criticó el plan Reactiva, y dijo: “Le hemos tendido la mano muchas veces, ahora por favor no nos la pida más”.

Barragán afeó que no se haya impulsado en plan de infraestructuras sociosanitarias (fijado en 5.000 plazas más) y que en realidad no se ha terminado de ejecutar porque un informe de fiscalización sobre la Consejería de Derechos Sociales del ejercicio pasado recogía que “no consta” (al menos conforme a la normativa) la elaboración de un plan previo a los convenios que se firmaron en 2017 entre el Ejecutivo de Coalición Canaria y los cabildos. Barragán sí insistió en mejorar la legislación turística, el AIEM y afeó que ahora estamos ante una Canarias con más empleo, pero “más pobre” y con más “dependencia” pero “menos atención”. Así mismo, afeó la falta de apoyo, a su juicio, del sector primario y afeó los problemas a los que se enfrentan las personas afectadas por la erupción de La Palma. “Creemos que es necesario el endeudamiento para pagar las fincas que están bajo la lava”, dijo.

Torres respondió que son 20.000 personas más con contratos fijos en toda Canarias e insistió en que hay empleo en Canarias y se está generando economía. “Canarias lidera proyectos importantísimos en Turismo”, dijo. Sobre la Agencia Europea del Turismo dijo que va a seguir trabajando para conseguirlo porque está convencido de que tiene años por delante para ello. “Cuando me examino, lo que pido al profesor es que me dé datos de por qué me suspende”, dijo en referencia a Barragán. El presidente insistió en que ahora hay una Canarias mejor, con más recursos para Educación, energías renovables y mejora de empleo. Ahora hay 70.000 parados menos, un 10% más de ocupados, o más gasto turístico (17.000 millones de gasto turístico) además de exportaciones. Por ello, invitó a mirar estos datos en el ISTAC y en los informes oficiales. Sobre la pobreza, hizo referencia a que las políticas puestas en marcha por el Gobierno permitieron que la pobreza no se incrementara más y aludió al informe Arope.

Vidina Espino y Manuel Domínguez, además de referirse a la pobreza, también han criticado el colapso en la Sanidad pública y en los hospitales de Canarias. La erupción de La Palma también ha protagonizado el debate y los grupos de la oposición han aprovechado para tildar de “pésima” la gestión hecha por el Gobierno de Canarias. “A día de hoy hay 130 personas viviendo aún en hoteles”, aseguró el portavoz del PP. Ante esto, Torres aseguró que ninguno de estos damnificados está ahí por haber perdido su única vivienda, sino porque no puede regresar a su hogar en zonas como Puerto Naos o La Bombilla por los gases tóxicos. “Todas las personas que perdieron su única casa tienen una solución”, aseguró el presidente. Además, trajeron al debate la ley del Solo sí es sí, tramitada en el Congreso de los Diputados.

En cuanto a las críticas de CC, Torres ha lamentado la falta de rigor de los datos aportados por el partido nacionalista y su “doble vara de medir”. Así, Torres ha recuperado las palabras que el expresidente Fernando Clavijo (CC) pronunció en su último debate de la nacionalidad al frente del Ejecutivo autonómico en 2019. “Lo que hizo fue decirnos que nos dejaba una Canarias mejor que la que él había recogido en 2015, con más afiliados a la Seguridad Social, más ocupados en las Encuestas de Población Activa, más inversión en educación. Todos esos parámetros ahora son mejores que en 2019. Si esa receta servía para CC, sirve para el pacto de las flores”, concluyó.

Este miércoles el debate se reanuda a las 9.00 de la mañana con las intervenciones de los grupos que conforman el Gobierno; PSOE, Sí Podemos Canarias, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera.