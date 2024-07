Torres desvela que Clavijo se comprometió a lograr el sí del PP a la reforma de la Ley de Extranjería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado este miércoles al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a explicar por qué no ha logrado que el PP votara este martes a favor de la admisión a trámite de la reforma de la Ley de Extranjería, un compromiso que, asegura, adquirieron durante la redacción del texto.

Según ha explicado Torres en una rueda de prensa, el pasado 4 de junio, en una reunión entre el Gobierno y el ejecutivo canario, este último se comprometió a conseguir los votos favorables del PP, con quien gobierna en la comunidad autónoma. El PSOE, por su parte, debía hacerse con el respaldo de los socios de investidura. Sin embargo, desde el comienzo de los contactos con los grupos políticos la figura del vicepresidente de Canarias, que también es el presidente del PP de las Islas, Manuel Domínguez, ha estado ausente: no viajó a Madrid con Clavijo y no ha intercedido con su propio partido para lograr el respaldo a la reforma. Y pese a que la ha defendido durante semanas, finalmente, la víspera de la votación en el Congreso, el PP de Canarias la menospreció afirmando que era la propuesta del PSOE, Sumar y CC, y que los populares no habían participado. Esto fue desmentido poco después por el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello (CC), que aseguró que el PP sí había participado activamente en la redacción de la propuesta.

“El presidente de Canarias fue quien se comprometió a conseguir los votos del PP”, ha defendido el titular de Política Territorial, quien ha explicado que, a pesar de ese acuerdo, ha sido él (Torres) quien durante los últimos días ha estado “intercambiando documentos” con los populares para lograr su apoyo.

En este sentido, Torres ha animado a Clavijo a decidir “si ataca a quien lo ha apoyado y ha votado sí, o si defiende a quien le ha dado la espalda y ha votado no”.

El ministro, que ha calificado al jornada de este martes como “un día triste”, ha lamentado que el PP “no ha hecho otra cosa que poner pegas” porque, en su opinión, los populares han antepuesto “una derrota de Pedro Sánchez” a la solución del problema migratorio en Canarias, Ceuta y Melilla.

“Ayer no se votaba la ley, ayer no se ponía el punto final a nada, ayer empezábamos el trayecto, ayer los partidos políticos con su voto lo único que hacían era que entre todos, con enmiendas, aportaciones y sugerencias, pudiéramos construir la mejor proposición de ley posible”, ha recordado.

Torres, que ha agradecido a todos las formaciones políticas que votaron a favor pese a que no se incluyeran sus propuestas en el texto, ha asegurado que “de todos los grupos políticos, con el que más esfuerzos hicimos fue con el PP”.

“Hemos intentado hasta el final que se sumara el PP, pero no han querido, han puesto siempre una excusa más, una complicación más”, ha criticado el ministro, quien ha defendido que en el texto de la reforma estaban incluidas algunas de las peticiones de los populares y que se llegó a plantear la convocatoria en septiembre de la Conferencia de Presidentes que solicitaban.

Tampoco votaron a favor de la admisión a trámite Vox y JxCat, cuyas exigencias, entre las que se incluía que se dejara a Cataluña fuera del reparto vinculante de menores, “no tenían cobertura jurídica”, según Torres.

Sobre la posibilidad de un plan B, ha hecho hincapié en que la modificación legislativa “es la solución segura, estable y permanente”.

Preguntado por la vía de hacer vinculante la acogida entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados a través de un real decreto ley, Torres ha incidido en que es “imposible” porque debería convalidarse en el Congreso 30 días después de su aprobación y no existen los apoyos suficientes.

“Tras lo visto ayer, si el PP no cambia de postura no hay solución”, se ha reafirmado el ministro, quien ha lamentado que ha invitado al partido de Alberto Núñez Feijóo a que “reflexionen”.

Pese a esta situación, Torres ha asegurado que “no vamos a dejar abandonados a los menores” y que en los próximos días seguirán en contacto con Canarias, Ceuta y Melilla para estudiar alternativas. “Estamos dispuestos a seguir hablando”, ha avanzado.