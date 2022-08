El turismo y el control de los gases tóxicos, entre las prioridades del Gobierno de España para la reconstrucción de La Palma

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció este martes desde La Palma, en su décima visita a la isla tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja, para relatar a la ciudadanía las últimas medidas adoptadas para continuar con la reconstrucción tras la devastadora erupción que se inició en septiembre del año pasado, entre ellas, la implantación de una red de vigilancia para medir y controlar los gases tóxicos que siguen afectando a las zonas de La Bombilla y Puerto Naos, por un valor de tres millones de euros, y con el objetivo de extremar las precauciones.

Además, Sánchez enfatizó la implicación de su gobierno con la isla bonita. “En este año se han sumado 35 visitas oficiales y la Conferencia de Presidentes. También se han entregado 418 millones de euros en ayudas, que han beneficiado a un total de 20.600 palmeros”, compartió en la rueda de prensa tras mantener un encuentro con la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; su homólogo en el Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata; y el delegado del Gobierno en las islas, Anselmo Pestana, entre otras autoridades.

Asimismo, subrayó que ya se han invertido al menos 12,4 millones de euros para el sector del turismo y más de 176.000 personas han solicitado su bono turístico para disfrutar de los paisajes y ofertas de ocio de la isla. En este sentido, el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Zapata, apuntó que se ampliarán las ayudas para los afectados por los gases en Puerto Naos y la Bombilla, especialmente a los que se dedican al turismo. “Seguimos trabajando codo con codo con todas las administraciones para que lleguen las ayudas cuanto antes”, compartió.

El jefe del Ejecutivo inició su visita institucional a las 10:00 horas con un encuentro en el Palacio Salazar, posteriormente, el presidente del Gobierno visitará las obras de la carretera de la costa, en la Villa y Puerto de Tazacorte.

Centro de Vulcanología Nacional en Canarias

Pedro Sánchez ha señalado este martes que la ubicación del Centro Nacional de Vulcanología en Canarias se hará atendiendo a lo que “digan los técnicos”, ya que se trata de un proceso reglado.

El presidente del Gobierno ha apuntado que “es una muy buena noticia” para Canarias que este centro se vaya a situar en el archipiélago y ha agradecido el interés despertado por distintas islas por acogerlo.

Si bien, ha matizado que el Gobierno de España aprobó hace unos meses, en Consejo de Ministros, un reglamento que regula la evaluación de las potenciales candidaturas a cada una de las instituciones que se van a ir descentralizando, por lo que llegado el momento ha indicado que hablarán con el Ejecutivo canario “atendiendo a lo que digan los técnicos”.

Aún así ha incidido en que “más allá de cuál se el resultado”, ha garantizado que “eso no va a menoscabar ni un ápice” el compromiso del Gobierno de España en trabajar para que los ciudadanos de La Palma tengan el “mejor” de los futuros, afirmando que van a estar “ahí, en esa reconstrucción”.

Sánchez niega crisis de Gobierno

En el marco de la rueda de prensa, Sánchez ha aprovechado la oportunidad para negar nuevamente que exista una crisis de Gobierno como se ha publicado en algunas informaciones y ha acusado a los medios de comunicación de “intoxicar”. En este sentido, ha afirmado que se encuentra con noticias que ni ha pensado.

Acto seguido ha hecho un llamamiento para que no se publiquen “especulaciones” y ha querido dejar claro que no entra en sus planes “hacer ninguna crisis de Gobierno”. En su opinión, las informaciones que se publican son para que él luego “responda y diga que efectivamente no hay ninguna crisis de gobierno y se traslade una imagen de que este no es un Gobierno estable”.

Sin embargo, ha querido dejar claro que su Gobierno “es estable” y va a llegar al final de la Legislatura. “Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras”, ha confesado antes de recalcar que “una cosa es informar y otra, intoxicar”.

Así, ha insistido: “Las intoxicaciones, desde luego nada tienen que ver con lo que pienso y en cómo vamos a actuar en este semestre que creo que es importante”.

Y lo importante, según ha afirmado Pedro Sánchez es afianzar la recuperación económica, el crecimiento, la creación de empleo. Es decir, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, luchar contra la inflación, superar el covid y hacer frente a las realidades diarias que tienen los españoles “más allá de las especulaciones que nada tienen que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones”.