El All or Nothing Burger de Gran Canaria gana el premio a la Mejor Hamburguesa de Canarias y queda entre las 15 finalistas de España

Que un local como el All or Nothing Burger y un cocinero como Tanís Barcala en solo cuatro meses de vida (abrió el 16 de noviembre del 2022) no solo haya ganado el Premio a la Mejor Hamburguesa de Canarias, sino que también haya conseguido meter la misma entre las 15 mejores de España, es algo para tener muy en cuenta y de lo que tenemos que congratularnos todos en Canarias.

El proyecto del All or Nothing Burger es la joven locura de una joven pareja emprendedora como son Tanís Barcala y Loredana Bouzas, que abrieron este local con la firme intención de “poner en valor un producto como la hamburguesa, tan maltratado y que creemos tiene que volver a sus orígenes con un buen pan y buena carne como protagonistas absolutos y unos complementos que aportándoles matices personales, estén siempre al servicio de lo principal”, cosa que nos comentó Tanís el día que acudió quien les escribe a probar su hamburguesa participante en el campeonato. Por su parte Lore lidera y lleva los mandos de la sala junto a su equipo con eficiencia, rapidez y una elegancia digna de cualquier tipo de establecimiento: “Cuando decidimos abrir este negocio es algo que también teníamos claro, por ser un local de hamburguesas el cliente no debía sentirse tratado al trancazo, vienen a nuestra casa y como huéspedes nos gusta recibirlos”.

Me encontré con dos personas muy humildes, con nulo interés en salir en la foto y a los cuales definen muy bien algunas de las frases que cuelgan como decoración de su local. Es más, podríamos construir la filosofía del mismo diciendo que “son unos rebeldes con la pasión por la hamburguesa y su arte”. Sorprende el pequeño espacio donde las elaboran, pero me apasionó el conocer su pequeño obrador artesanal donde termina de darle forma a las carnes que importa de vaca callega, “maduradas según lo que necesito para cada tipo y que guardo hasta que cada día limpiamos y preparamos por las mañanas antes de comenzar los servicios de la jornada. Es mucho trabajo pero es fundamental para tener la carne que considero perfecta para cada momento o tipología de hamburguesa que tenemos, las que son de una sola pieza, o las smash burgers, donde son mucho más finas y requieren un tratamiento especial en la plancha para que no se quemen, sino que sean crujientes por fuera y sabrosas por dentro”, confesaba Tanís contando hasta donde quiere que se sepa para que no le copien.

Hablando de la hamburguesa Ess-a-Burger todo tiene sentido en ella. Me parece que su elaboración desde el tratado de la carne, pasando por la elección de los ingredientes y culminando con la perfección de su cocción la hacen un auténtico vicio para el paladar. Pan Brioche de Juanito Baker, 180 gramos de una carne dry aged de vaca rubia gallega, mouse de crema de queso y jalapeños con sirope de Agave, queso gouda madurado 12 meses, bacon ahumado crujiente, un refrescante relish de cebollitas y una elegante salsa de mil islas se conjugan en un baile donde la potencia de la carne resalta sobre todas las cosas. Se come con una sola mano para que no falte de nada y según la terminas tienes la sensación de que te comerías otra aunque no tuvieras hambre.

Al habla telefónica con Tanís una vez conocido el resultado que le proclama ganador como la Mejor Hamburguesa de Canarias, pero aún casi más importante, como finalista a la Mejor Hamburguesa de España, su emoción es palpable. “Aún no me lo puedo creer, siento que es el trabajo duro y el esfuerzo no ya en los pocos meses que llevamos abierto al público, sino en el tiempo que lleva levantar un negocio, está valiendo la pena. Queremos tratar con cariño un producto que ya es parte de todos nosotros como es la hamburguesa, nacido en América pero a la que yo le doy un toque muy español como es la vaca rubia gallega”, cosa que se agradece y que se aprecia. Concluía Tanís anunciando que “es una pasada que en solo tres meses nos esté pasando estos reconocimientos, pero tengo claro cual es mi línea, marcar el sello personal en todo lo que tiene que ver con el mundo burger, cuidando y mimando siempre todo producto que tengamos para ello”.

Ya como miembro del jurado tengo que reconocerles que con esta sentí que era todo lo que yo le pediría a mi hamburguesa perfecta. Es la inteligencia y el talento de trasladar eso de que menos es más, y sin hacer una smash burger, conseguir que todo tenga sentido, alejadas de algunas construcciones que fallan por exceso. La hamburguesa perfecta se tiene que poder comer con las manos, no con un manual de instrucciones o ingredientes que ya solo leerlos uno sabe que no tienen sentido.

Pude ir probando todas y cada una de las hamburguesas participantes en Canarias, excepto la de Lanzarote y puedo afirmar con rotundidad que el salto cualitativo con respecto al año pasado ha sido abismal. No voy a negar que esta era mi clara favorita de este año pero que quede claro que en la elección no influye solamente la votación que damos los miembros del jurado, que de forma pública nos hemos sumado a la organización de cara a ayudar a elegir, sino que los votos del público ponderan el mayor peso en la decisión final.

De forma personal creo que la hamburguesa de Dedos XSur cumple con todos los parámetros que requiere una perfecta smash burger, es más, la considero la mejor de todas las que probé en la isla de Tenerife. En Gran Canaria tuve un empate técnico entre las hamburguesas del Oh Qué Bueno y la FoodTruck La Quícara, ambas son dignas merecedoras del mayor de los reconocimientos y les invito a que las prueben para que puedan tener su propia opinión. Quizás una buena ruta sería el probar estas burgers y la ganadora, para así que así puedan tener su propia opinión y, por qué no, hacernosla en mi perfil de Instagram o Twitter, @javiers_gastro, ya que me encantaría conocer sus sensaciones.

Desde aquí mis reconocimientos públicos a todos los participantes de Canarias en el concurso, tanto los que creo han conseguido posicionar su hamburguesa en un ranking top, como a los que no tengo esa sensación pero que les animo a seguir trabajando, aprendiendo y evolucionando de cara a años posteriores.

Al habla con Iván de la Plata, miembro de la organización del concurso, nos cuenta que “ha sido un año donde el nivel ha crecido de una manera abrumadora. De hecho, hemos tenido que aumentar de 10 a 15 los finalistas porque nos parecía de justicia, incluso podrían haber llegado a 30 pero ya no sería una final sino un concurso en sí mismo”.

Sobre el nivel de los participantes en la final destaca Iván que “podemos encontrar gente que lleva 15 años haciendo hamburguesas como alguien que solamente lleva tres meses como es el caso de la hamburguesa de Gran Canaria que no solo ha ganado el premio a la Mejor Burger de Canarias, sino se ha metido como finalista nacional con todo merecimiento”. Preguntándole por los numero de votos populares, Iván siente que “los números impresionan, ya que este año hemos tenido más de 217.000 votos entre las distintas redes sociales y más de 170.000 entradas en la web oficial www.lamejorhamburguesa.com”.

Hablando de los concursantes que han pasado a la final Iván nos destaca la curiosidad que aporta el que “encontrarán a veteranos reconocidos por sus ciudades que llevan cocinando años para sus gentes, una Estrella Michelin como es Lucía Freitas que tiene su Lume en Santiago de Compostela, jóvenes formados en el Basque Culinary Center y la representación canaria que tanto ha sorprendido por su apabullante nacimiento en el mundo burger. Permíteme que te cuente que otra hamburguesa de Canarias, concretamente La Costillita de La Quícara, estuvo muy cerca de renovar el título y que el apoyo popular con el que cuentan es digno de admirar, se nota que la gente de la isla los quiere mucho y que han sorprendido con una creación completamente diferente a la del año pasado”. Estos son los 15 finalistas que competirán el lunes en el Museo MEGA Estrella de Galicia en A Coruña ante un jurado compuesto por varios críticos gastronómicos y cocineros de la más alta reputación nacional.

1. Jenkin’s - Gran Vía (Valencia)

2. Temple Smash Burger (Valencia)

3. Dalù Burger (Madrid)

4. Briochef - Paseo de la Florida (Madrid)

5. Burger Food Porn (Sevilla)

6. Caprichos (Oviedo)

7. Kiwi Burger Bar (Cataluña)

8. Tokio Burgers (Bullas, Murcia)

9. The Kitchen 62 (Ibiza)

10. All Or Nothing Burger (Las Palmas de Gran Canaria)

11. El Rincón de Ale (Castilla-La Mancha)

12. Restaurante El Comienzo (Castilla y León)

13. Eatyjet| Gastronomía Nómada (País Vasco)

14. Lume (Galicia)

15. Nolasmoke (Zaragoza)

Ese es el camino que nos gustaría animar a que lo hagan todos, que sigan apostando por crear unas hamburguesas de calidad no solo para el concurso, sino para los 365 días del año. Eso les hará avanzar, aprender y sobre todo, hacer felices a los comensales de sus mesas. Hemos hablado con varios de los locales que han presentado sus hamburguesas y el mensaje que nos han dado se podría resumir en que ha sido un mes muy divertido y motivador para los locales, la clientela que ha participado con sus votos y también para el sector, debemos demostrar que la hamburguesa es un gran plato y ahora en las islas todos animamos con fuerza a Tanís y su All or Nothing Burger para que se pueda traer el premio para las islas. Pero es más, creo que estar allí ya es un triunfo si contamos que han sido más de 200 las participantes a nivel nacional.

Desde esta misma página les mantendremos informados de todo lo que allí acontezca y si les apetece pueden seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook bajo los nicks de @porfogones y @javiers_gastro.