Cinco bocatas para un fin de semana con sabor a puente

Con estos calores, un buen bocadillo siempre ayuda a mitigar el hambre dejándote con un muy buen sabor de boca. Esta semana aprovechando lo verde que está la isla y que quizás les invite los bonitos paisajes aprovechando las últimas lluvias caídas, les recomendaremos 5 bocadillos para llevar encima o, por qué no, comer en un buen restaurante.

Son muchos los canarios que tienen en Telde su punto de partida a la hora de buscar un bocadillo para empezar el viaje o bien para llevárselo en el coche, y en la mente siempre aparece nuestro bocata por excelencia, de pata, que va inexorablemente unido al nombre de Yazmina. Ubicado en Marpequeña llegar allí para saborearlo en barra o llevártelo en el coche siempre es acierto seguro, la elección de si añadirle queso o no, o incluso con alioli como le gusta a muchos (entre los que no me encuentro), es el único dilema en esta casa que ya forma parte de nuestra cultura popular.

También en Telde tenemos la Cafetería Alonso, que lleva décadas preparando un bocadillo que como lo pruebes una vez estás enganchado para siempre. Buen pan, caballa, aceite, pimientos y cebolla roja, una explosión en boca que puedes disfrutar en el local o llevártelo puesto porque además es de esos bocatas que “viajan” muy bien y lo disfrutarás en cualquier momento del día.

Si la opción ha sido pasar el día en el sur, en pleno corazón de Playa del Inglés se encuentra La Palmera Sur, donde tienen un plato que no puede desaparecer de la carta así pasen muchos años haciéndolo como es su bocadillo de calamares. La perfección de su fritura, el contraste de su salsa especial y la travesura del pan con el que se elabora, razones de peso para pedirlo siempre que te sientas en sus mesas.

En El Pajar (Arguineguín), justo en la parte baja de El Perchel aprovechando la reforma integral de toda la zona podemos encontrar Oxean Bar, que como su propia X en el nombre indica, está asesorado por Borja Marrero (MuXgo). Ahí encontrarán una carta enfocada en los bocadillos de autor y producto de primera para disfrutarlos con las mejores vistas al mar. Una apuesta ganadora.

Y si deciden quedarse en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, este fin de semana de puente y les apetece un buen bocata que llevarse a la boca, el “vikingaso” de Cuerno Cabra es toda una perdición. Recuperando los clásicos vikingos que de antaño se comían en Tenerife y relleno de un guiso de vaca, queso amarillo canario y aguacate para mojar un pan que ya lo envuelve de por sí, es una excusa perfecta para hacer un pequeño break y seguir adelante.

Muchas gracias por la acogida que está teniendo esta nueva sección, #LosJuernesdePorFogones y recuerda que estaremos encantados de que nos hagas llegar tus sugerencias en el Instagram, Twitter o Facebook de @javiers_gastro o @porfogones.