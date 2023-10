Un matsuri nipón brillará para celebrar los diez años de Amaki Sushi

Un Juernes de Por Fogones que empiece con un auténtico matsuri japonés en Amaki Sushi es algo que no vi venir. Los matsuri son festivales muy importantes en la cultura japonesa que conmemoran la tradición, los cambios de estación y destacados acontecimientos históricos. Partiendo de ahí, Alba Rodríguez y Rafa Díaz, los artífices de Amaki Sushi, han querido conmemorar su décimo aniversario con un matsuri dedicado a la gastronomía japonesa y a las diferentes versiones que ellos trabajan en su local. “Era una forma de celebrar que cumplimos 10 años abiertos al público, cosa que supone para nosotros un acontecimiento que al abrir las puertas de Amaki no podíamos ni imaginar. Hoy, que nuestros clientes nos han traído hasta aquí y que muchos de ellos se han transformados en amigos, era una manera muy especial de compartirlo con todos”.

Situado en pleno barrio de Triana en la capital grancanaria, Amaki se ha configurado como un espacio de marcada personalidad propia dedicado a la gastronomía japonesa, con un mix de servicios destinados a comer en sala y para llevar que le hace ser de los mejores en la isla para ello. Durante estos días acogerá eventos y propuestas en torno a la gastronomía japonesa que permitirá a quienes se acerquen y reserven su mesa, disfrutar de la tradición, la comida y la diversión en un ambiente festivo, cargado de sorpresas.

El pistoletazo de salida para este aniversario tiene lugar este auténtico Juernes de Por Fogones a través de un divertido afterwork donde las conocidas como Izakayas, tabernas japonesas tradicionales, se harán hueco en el local por medio de platos y tapas tradicionales del país nipón, todo ello rodeado de cocktails elaborados para la ocasión y buena música de la mano de Woodhands.

El auténtico matsuri tendrá lugar desde el jueves 2 de noviembre por la tarde y hasta la noche del sábado 4 de noviembre, cuando Amaki se convertirá en un auténtico festival donde confluirán la comida japonesa, la diversión y juegos con regalos exclusivos.

Y como gran broche de oro se puede catalogar la forma de cerrar el aniversario de Amaki el próximo 26 de noviembre con un menú exclusivo creado por el gran chef grancanario Javier Vega (ex jefe de cocina de Dstage, 2 Estrellas Michelin) y Blanca Martinez (ex Dspeak), ambos formados durante años en diferentes cocinas de este país como han sido las de Kabuki, Zuberoa, Casa Solla o La Sucursal. Durante muchos años, Javi Vega ha sido el brazo derecho del popular Diego Guerrero y será un lujo tenerlo al alcance de la mano en una cocina de su isla mientras están inmersos en la gran aventura de abrir su propio restaurante en Valencia.

En esta celebración gastronómica, llamada Wasabi Day, tendrá como ingrediente protagonista el wasabi natural cultivado en Islandia de Nordic Wasabi. Será todo un espectáculo ver cómo se transforma en diferentes texturas, sabores y combinación con otros productos de primer nivel. Será una jornada para no perderse que tendrá turno de mediodía y de noche, estén atentos a las redes sociales de Amaki para no perdérselo.

Durante estas semanas Amaki Sushi seguirá plenamente operativo. Quienes conocieron el primer Amaki, situado a escasos metros de su ubicación actual, recordarán su espacio de comida para llevar, lleno de coloridas bandejas de sushi, y la actividad de sus motoristas en el exterior. Esta quizás sea la imagen que mejor representa la idea original de este proyecto iniciado en 2013 por dos jóvenes emprendedores con una profunda vinculación con Japón, que han sabido transformar y mantener este negocio joven y atractivo con el paso de los años.

“Hoy en día es normal ver expositores con bandejas de sushi para llevar en otros lugares, pero en la isla, en aquellos tiempos, ni siquiera los supermercados ofrecían este producto. Y el servicio a domicilio era algo a lo que nos dedicábamos muy pocos, pues no habían aterrizado todavía las empresas de reparto de comida a domicilio. Diría, si no me equivoco, que fuimos los primeros en ofrecer un sushi elaborado con producto de calidad a domicilio en la ciudad”, comenta Rafa, que también recalca que sigue usando su propia plataforma de pedidos y sus propios repartidores para llevar su producto a las casas de la capital grancanaria.

En la carta de este restaurante japonés encontramos recetas tradicionales, modernas y la fusión de ambos mundos en recetas donde técnica y buen producto son la base de una lista de platos imprescindibles, como la tofu caprese, las hane gyozas, el sashimi, de calidad superior o los makis y nigiris clásicos que se complementan con otras piezas de sushi más atrevidas, como el uramaki tamagotchi o el oshi de berenjena asada. Su versión del katsu sando –tradicional sándwich nipón– o el tori karaage –pollo frito al estilo japonés– hacen que la creatividad y la variedad de la carta de Amaki sea una fiesta.

Hoy, Amaki sigue evolucionando a una propuesta mucho más completa y sofisticada en la que el restaurante y el servicio de sala comparten protagonismo con ese lado más urbano e informal del take away y el delivery, pero siempre con el fundamento de la calidad y el origen local como valor principal, sirviéndose en su mayoría de los pescados de las costas canarias en sus elaboraciones crudas y de los ingredientes que producen ellos mismos en la ecofinca Selva Doramas, un proyecto enfocado a la concienciación ambiental, dirigido por Jaime Rodríguez, nacido hace tres años y que hoy provee al restaurante de la gran mayoría de los ingredientes de la tierra, —100% ecológicos—, que utilizan en su cocina.

