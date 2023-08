El restaurante MuXgo, de Borja Marrero, se muda al Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway

Lo que era un runrún o un secreto a voces se ha convertido por méritos propios, jugando con el símil del fútbol, en el gran fichaje del verano gastronómico, no sólo ya de Gran Canaria, sino de toda Canarias. El Hotel Santa Catalina A Royal Hideway presenta su gran fichaje de cara a la nueva temporada: Borja Marrero y su MuXgo. El restaurante abrirá previsiblemente en este nuevo enclave el próximo 12 de septiembre.

El chef ha contado a este periódico que está “ilusionado” con poder llevar su propuesta a “un hotel que apuesta por la gastronomía cómo un eje fundamental”.

“Compartir recinto con los Hermanos Padrón, el equipo que tienen aquí en Poemas by Hermanos Padrón liderado lidera Icíar Pérez, no es solamente un orgullo, sino un aliciente para mejorar y trabajar cada día más con el objetivo de mantener este hotel en sí mismo como un referente gastronómico de Gran Canaria”, añade.

A su vez ha agradecido la confianza que Andrés Fleitas ha depositado en él durante “los dos años que hemos vivido juntos en mi antiguo enclave”. “Juntos hemos conseguido muchas cosas y ahora empiezo otra nueva etapa, que me tiene lleno de ganas e ilusión de que llegue el próximo 12 de septiembre. MuXgo continuará la senda que nos ha llevado a tener la primera Estrella Michelin Verde de toda Canarias”, explica.

Han pasado muchas cosas en el transcurso de este último año en la vida de Borja Marrero, comenzando por la ya mencionada Estrella Verde Michelin que obtuvo en la gala celebrada en Toledo, los reconocimientos obtenidos en Madrid Fusión 2023, como fueron el Premio Alimentos de España 2023 o el Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión 2023, y multitud de reconocimientos más tanto a nivel regional como nacional.

Por todo ello, es inevitable preguntarle sobre el recorrido que va a tener el nuevo MuXgo, a lo que Borja responde que “el equipo está conformado desde la última etapa” antes de que cerraran. “La gente pensaba que eran unas largas vacaciones, ya quisiera yo tener tres meses de vacaciones, pero que ahora con el anuncio de mi traslado al Hotel Santa Catalina, espero que todos entiendan que no era así”, confiesa.

Sobra la propuesta, el chef explica que volverán con los menús disponibles en el pasado, como siempre adaptándolos a la temporada porque la huerta de Tejeda “seguirá siendo mi despensa y mi cocina”. “Cambio de ubicación nada más, no de estilo, ni de mi obsesión por enlazar el producto de Gran Canaria en el plato”.

El menú corto y el largo, el menú especial “tunera” y para, muy pronto, el menú dedicado en exclusiva al “pino canario” son las propuestas con las que arrancarán a trabajar este año con un equipo joven, “lleno de ganas e ilusión”, siendo conscientes de “la importancia que tiene” ocupar un espacio en el Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway. “Trabajaremos en los fogones para estar a la altura que la ocasión lo requiere”.

Por su parte, el director del Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway, Alfonso Girón, se muestra “feliz y orgullo” por anunciar la incorporación de MuXgo a la oferta gastronómica del hotel. “Contar en nuestras instalaciones con la propuesta de Marrero nos anima a seguir apostando por la alta cocina y la innovación gastronómica, a la vez que afianza nuestro compromiso por ofrecer una gastronomía conectada con la tierra, fundamentada en la tradición y el producto local y que hable de esta maravillosa isla desde la mesa”.

Desde aquí desearle toda la suerte del mundo en esta continuación del proyecto MuXgo a todas las partes implicadas, sin duda alguna, el Hotel Santa Catalina A Royal Hideaway ha conseguido hacer un fichaje “de primera” de cara a la nueva temporada que vivirá no sólo la gastronomía de la isla de Gran Canaria, sino el hotel en sí mismo. No hay que olvidar que este recinto ha sido de manera histórica el cuartel general de los grandes clubs de Primera División que este año volverán a pasar por la isla y que la cocina de Poemas by Hermanos Padrón y MuXgo by Borja Marrero esté a su alcance es algo que sin duda alguna podrá ser considerado como el primer gol de la isla, el valor de su gastronomía.

