Luces y sombras canarias en Salón Gourmets 2023

Hacía 3 años que no acudía a Salón Gourmets de Madrid, un evento que está más centrado en el producto como tal, relaciones comerciales entre empresas directas y alejada por completo del tipo de encuentros gastronómicos donde la formación, aprendizaje y conocimiento brilla con luz propia como son los casos de Madrid Fusión o San Sebastián Gastronómika, entre otros. Por eso acudí con gran interés para ver la evolución tras este paréntesis que me di para ello.

Lo primero que me llamó la atención, y no para bien, fue la situación donde se ubicó a las Islas Canarias, en el Pabellón 7 al final del todo justo en la entrada de los baños. De hecho la indignación al respecto era unánime entre todos los productores presentes o destinos insulares con los que hablé. Al cierre de la segunda jornada de las cuatro que duraría la feria el comentario sobre la caída de contactos o trabajo de interés y calidad era lo más recurrido entre ellos. “Es la feria más floja en la que he estado”, “es para plantearse volver si esta va a ser la situación en años venideros”. Algunos destinos como Lanzarote o Gran Canaria se han planteado muy seriamente salirse del marco conjunto en años venideros e instalarse por su cuenta, algo que sintiéndolo mucho porque este que les escribe ha sido durante años el mayor defensor que unidos en las ferias es como más fuerza podemos hacer, si el trabajo que debería liderar el Gobierno de Canarias lo pone en manos de personas o instituciones que no solo no saben, sino que ni siquiera escuchan a los que sí pueden aportar, pasa lo que pasa.

Otra queja unánime fue la decoración y planteamiento del stand Islas Canarias que acogió a todos bajo el mismo paraguas, más parecido a un carnaval o a una feria de turismo de hace 10 años que a lo que debería ser la imagen de Canarias gastronómicamente hablando en un evento como Salón Gourmets. Al habla con un profesional del sector que prefiere mantener el anonimato conocemos que “no existe planificación ni profesionalidad por lo que las empresas canarias no podemos optar en ocasiones a la fabricación y logística que requieren los eventos en península. Si a eso le sumamos que le das el diseño y fabricación a una empresa que no es canaria, que es gestora y organizadora de eventos pero no de stands profesionales, el resultado a veces no es satisfactorio”. El número de expediente 02/2023 que lanzó GMR Canarias como organismo se adjudicó a la empresa madrileña Progourmet S.A. con un coste de 42.000€, que viendo el resultado obtenido y que tuvo el desagrado total y absoluto de todos los presentes, es de lo más caro del año. Las diferencias con destinos como Galicia o Andalucía hacían más sangrante aún la sensación de chabacanería que destilábamos y que nada tiene que ver con el buen hacer, calidad y profesionalidad de las empresas canarias allí presentes.

Y los grandes culpables de la mala sensación que este año se vive en Islas Canarias tienen nombre y apellidos, Alicia Vanoostende como máxima responsable siendo la Consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y Basilio Pérez, Director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ya que bien por falta de tiempo o improvisación a última hora o bien por absoluta dejadez de funciones y desconocimiento de cómo se organizan según qué cosas, han conseguido que el ímprobo esfuerzo de todas y cada una de las empresas canarias desplazadas a la península con el apoyo de los Cabildos correspondientes no se vea recompensada en cuanto a su retorno profesional.

Eso sí, que no falten las fotos de la consejera presentando lo que debería ser el “Día de Canarias”, que se saldó con una enorme polémica y quejas oficiales presentadas por los responsables de los Cabildos de Lanzarote, Gran Canaria o Fuerteventura. Lo que debería haber sido una jornada de defensa y promoción de la pesca local artesanal canaria y su uso en la gastronomía, se articuló de manera torpe y sesgada por el ICCA y por la Dirección de Pesca del Gobierno de Canarias. El motivo del enfado generalizado fue que se seleccionaron técnicos de pesca, pescadores, cocineros e incluso vinos, todos ellos de la isla de Tenerife, sin que fuera el Cabildo de Tenerife quien organizaba ni tuviera nada que ver en ello, ojo. Y que quede bien claro algo, todos los profesionales que se subieron ahí hicieron un trabajo impecable explicando lo que saben hacer y su vida día a día, el gran problema viene por la incapacidad manifiesta de quienes organizaron dicha jornada, y este detalle es muy importante, jornada. Porque no fue una ponencia, fueron 3 las mismas donde los protagonistas siempre fueron los mismos, todos hombres y ni una sola mujer entre las 7 personas que pisaron el escenario.

De hecho les comentaré que cuando a mitad de la jornada matutina quien les escribe le planteó el malestar que estaba generando lo que estaba sucediendo a Basilio Pérez, él reconoció que no se habían dado cuenta de que no había ninguna mujer presente y que la idea era promocionar toda la Pesca Canaria pero que quizás el tema de que los cuatro vinos mañaneros, cuatro, fueran todos de Tenerife, no estaba siendo un acierto. De hecho en la tarde metieron en la ponencia uno de El Hierro.

Como broche de oro en lo surrealista, cuando este medio le planteó a Juan Betancor, responsable de Saborea Lanzarote, cuáles eran sus sensaciones sobre lo que estaba pasando en el escenario principal en este “Día de Canarias”, su sorpresa y enfado fueron a la par porque desconocía por completo que hubiera un Día de Canarias donde todas las islas podrían haber tenido su hueco, malestar que también fue público y notorio en la representación de Fuerteventura que tampoco sabía nada de antemano, mientras que la isla de Gran Canaria, que sí conocía esta acción, se quejaba de que habían solicitado participar y tuvieron una respuesta negativa del ICCA al respecto.

Ya la gota que colmó el vaso fue escuchar al nuevo Jefe de Servicio de Fomento y Promoción del ICCA, Jaime Núñez, negar la mayor diciendo que la jornada se había planteado como fomento de la pesca y los vinos canarios en su conjunto, cosa que es absolutamente falsa porque quien les escribe estuvo presente observando todos los vinos, restaurantes y platos que pasaron por el escenario. Si esta es la línea que va a llevar el nuevo Jefe de Servicio, creo que sería importante que tras las elecciones, quien lleve Agricultura del Gobierno de Canarias, haga una auditoría no solo económica sino profesional de los cargos directivos del ICCA y de GMR Canarias, dos empresas con mucho camino de mejora. No quiero terminar este apartado sin recalcar y que el malestar general nada tuvo que ver con los grandes profesionales que defendieron lo que hacen y como lo hacen en el día a día, unos auténticos fuera de serie todos que llevan el mar y la gastronomía de Canarias grabada a fuego.

Otro detalle que se pudo apreciar en la jornada inaugural fue el que tuvo la consejera de Agricultura en no saludar a los profesionales de GMR presentes en el salón, con un gran despliegue con empresas de toda Canarias bajo su paraguas en un área propia. Siguiendo esta línea no sorprende mucho la ausencia de Pablo Zurita, director de GMR Canarias, empresa que vive en unos momentos de polémicas continuada debido al desastre que está siendo la plataforma de venta online que lanzaron al mercado o ese caso oscuro que les llevó a ambos, director y consejera, a comparecer en los juzgados por un caso abierto de acoso laboral. Llamó la atención en la delegación de Gran Canaria el ninguneo de la consejera que tampoco pasó ni se interesó por ninguno de los puestos de la isla en las dos jornadas, lunes y martes, que estuvo presente en el salón Solo ella sabrá que está sucediendo en esta línea de salida de su mandato en unos años que han sido considerado nefastos por el sector agricultor, ganadero, pesquero.

Este personal técnico de GMR, que dando muestras sobradas de profesionalidad, conocimiento, ganas e ilusión, eran los primeros en llegar y los últimos en marcharse, siempre al pie del cañón con cualquier incidencia que pudiera surgir. Ojalá en la nueva legislatura, sea quien sea el partido o persona que gobierne, retomen los medios, el trabajo y la relación que aquí llevó a esta empresa a ser reconocida y apreciada por el sector en todas sus vertientes con un trabajo que lideró alguien que ha anunciado que deja la política como es el herreño Narvay Quintero. Como ejemplo de esta profesionalidad y buen hacer que estas personas llevan encima tras tantos años, hay que reconocer que una acción previa que tenía las dudas de todo el sector como era la cata comentada por dos mujeres, Meritxell Figueras e Himar González, fue todo un éxito de buen hacer por la formación y profesionalidad. Pero mucho más allá de eso, la paridad y saber hacer a la hora de mostrar 8 vinos repartidos en dos ponencias de cuatro en cada una de ellas y donde las 7 Islas Canarias que tienen viñedos, fue clave para que todas las islas se sientan satisfechas y, lo más importante, representadas.

A la hora de terminar este reportaje vamos a destacar las cosas positivas, que hubo y hay muchas en este Salón Gourmets por medio de las acciones planteadas por los Cabildos Insulares o productos que han llamado poderosamente la atención. Las nuevas mantequillas “Sabores del Mundo” de La Irlandesa son un viaje lleno de sabor, la Pata Canaria Artesana en Hornos Artesanos de Piedra Volcánica que desde Gran Canaria se sirve para gran consumo (quizás la mejor que he probado nunca) como para hostelería, los mojos, savia y galletas de El Masapé, la leche de camella majorera tanto para beber como en bombones, las mieles Colmena La Violeta, las mermeladas de MamaSayo en Gran Canaria o las de Lala de Lanzarote, la sal de Tenefé o el Ron Miel Aldea de La Palma. Y así un largo etcétera de bodegas, queserías, productos y gente de toda Canarias que se deja todo para poder mostrar que somos mucho más que sol y playa, pero más allá de eso, tenemos que creernos que nuestros productos interesan y mucho en la península pero somos nosotros los que debido a las leyes que tenemos y las trabas “burrocráticas” autoimpuestas, nos lo ponemos casi imposible para salir y poder tener una industria gastronómica sana y potente.

