Lo que no se vio de Canarias en Madrid Fusión 2023

Tras una semana donde hemos ido contando con detalle los sabores ofrecidos por las distintas delegaciones canarias en Madrid Fusión 2023, toca ese ejercicio de reflexión sobre esta edición que para muchos será inolvidable. En forma de resumen podríamos decir que ha sido el año del despegue de Gran Canaria, la consolidación por la majestuosidad de Tenerife, la lucha contra los elementos de Fuerteventura, la ilusión de municipios como Ingenio y Los Realejos, destinos que contaron con stands propios. En el espacio de Saborea España se podía encontrar a Lanzarote, Tenerife, Fuerteventura y La Palma, decidiendo Gran Canaria no apostar por este espacio al menos en el formato actual.

Vamos a comenzar este resumen centrándonos en Lanzarote, con una noticia que el sector de la isla estaba esperando como agua de mayo. En rigurosa exclusiva para este medio, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, reconoció que “Lanzarote el año próximo tendrá espacio propio fuera del entorno de Saborea España. Eso no significa que dejemos este entorno del que la isla es precursora, fundadora y a la que se han ido sumando otros destinos canarios que todos conocemos, pero no puedo más que escuchar al sector, que me reclama a gritos el tener un espacio propio fuera y eso se va a llevar a cabo si tras las elecciones seguimos en el cargo”.

Durante un almuerzo que se celebró para unas cuantas decenas de periodistas gastronómicos e invitados varios, Corujo se congratulaba “del éxito que Lanzarote sigue obteniendo en cada acto gastronómico que hagamos tanto en la isla como fuera. A eso le sumamos que hace muy poco que el documental del Chef José Andrés y Familia se ve en HBO Max y nos está dando un retorno inmediato como me transmiten los restaurantes, productores e incluso la tienda de Lourdes en Soo”. Finalizaba la presidenta “agradeciendo a todos los profesionales del área técnica de Saborea Lanzarote, productores, chefs y alumnos del CIFP Zonzamas (Centro Integrador de Formación Profesional) que nos han acompañado en estos días todo su esfuerzo, trabajo e ilusión por poner en valor lo que es el sabor de Lanzarote, desde el mar o la tierra hasta la mesa”.

Si ya hablamos de Lanzarote como destino propio su propuesta llevó una gran representación de restaurantes consagrados y grandes chefs de la isla como puede ser Joao Faraco, hasta una representación de los vinos, quesos, gofios, etc., etc., que hacen de la isla un destino único. Con acciones repartidas en los talleres formativos, el aula del vino, las ponencias de Saborea o incluso en los grandes debates que allí se celebraron, Lanzarote sigue siendo la isla en la que poder fijarse y saborear de principio a fin.

Sobre el resto de destinos canarios en Saborea España está claro que la escisión empieza a ser clara. Tenerife no lo termina de ver y centra todo lo potente en su stand propio, Gran Canaria este año ni ha acudido a este punto y La Palma tiene todo el camino por recorrer, aún muy verde para un acto de esta magnitud empezando por la nula información que facilitan.

Vamos a detenernos en Tenerife a continuación con su imponente propuesta cuyos números marcan casi una feria propia por sí mismos. 4.000 participantes en las actividades directas organizadas por el Cabildo entre profesionales gastronómicos, agencias de viaje, turoperadores, hosteleros, sumilleres y jefes de compras de empresas o restaurantes. El Túnel del Vino propio congregó a casi 2.500 visitantes que pudieron conocer de primera mano 44 referencias distintas de las 6 denominaciones de origen de la isla picuda. Javier Parrilla, consejero de Agricultura, declaraba que “el producto de Tenerife se sigue poniendo en valor por sí solo. Cada año más productores se animan a venir de la mano para dar a conocer su oferta entre los asistentes a Madrid Fusión. El Concurso de Mojos en su tercera edición y que ha sido ganado por restaurantes de la península demuestra que la cocina canaria es viajera y no solo que la elaboremos aquí, sino que se le queda en el alma a quienes nos visitan y se la llevan consigo”. Concluía Parrilla queriendo poner “el foco en productos como el Vermouth de Tenerife, que cuenta cada vez con más adeptos, el innovador café de higo que se elabora en Fasnia, pero también con la magia que hacen usando sus manos los artesanos de la isla fabricando vajillas llenas de personalidad, raíces y singularidad. Eso también es gastronomía”, sentenciaba para concluir.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, nos contaba que “es tremendamente emocionante comprobar cómo la gastronomía de Tenerife sigue siendo un punto de inflexión importante para todo aquel visitante que busca un destino donde ir a pasar sus vacaciones. Esta corporación ha demostrado en los 4 años que llevamos liderando las políticas de la isla que una de los puntos más importantes a la hora de salir a demostrar nuestra valía es contar con nuestra gente, escuchar a los que saben, aprender de ellos e ir todos de la mano”. Continuaba Martín haciendo énfasis en “el gran trabajo que todos y cada uno de los miembros de la delegación de la isla están haciendo en Madrid Fusión, desde los técnicos, productores, cocineros, concursantes, ponentes y permítame que destaque sobremanera a los estudiantes de Sala del Instituto Politécnico Virgen de Candelaria y a los de Cocina del IES Punta Larga, también de Candelaria. Verlos aprender y demostrar la ilusión, ganas y esfuerzo con el que se vuelcan nos hace ver que tenemos una generación que viene pisando fuerte”.

Como conclusión, el presidente quería reconocer “el buen ambiente que se vive entre todas las delegaciones canarias presentes aquí, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, los distintos municipios de las islas y los visitantes de las islas que se acercan por cada stand. Está claro que todos juntos somos más fuertes y no te negaré que me gustaría ver a Turismo del Gobierno de las Islas Canarias aportando su granito de arena en poder crear un paraguas no que nos iguale, porque cada isla tiene su estrategia, pero sí que nos acoja. Me consta que llevas años empujando por esa línea y te animo a que insistas, a veces los políticos no sabemos escuchar lo que se demanda, respetando eso sí, por favor, el trabajo de mis compañeros en el Gobierno de Canarias”, concluía entre risas Martín.

Por su parte, la directora insular de Turismo del Cabildo de Tenerife confesaba que “ya empiezo a echar mucho de menos a mi isla, llevo aquí desde FITUR y no veas cómo extraño nuestro clima, somos privilegiados y, por favor, déjalo claro” contaba entre risas. Ya entrando en serio en la materia, se la veía feliz “por haber conseguido que siete municipios que no habían participado nunca en Madrid Fusión hayan dado el paso y muestren sus bondades a través de sus productos. En la estrategia que llevamos manteniendo con las ferias como Madrid Fusión o San Sebastián Gastronómika tenemos muy claro que lo más importante es demostrar que nuestro destino es fuerte por todo, tanto chefs consagrados, cocina tradicional, municipios turísticos donde el recetario canario es su fuerte, pero también el aumento de la calidad de la propuesta hostelera si hablamos de gastronomía. En el almuerzo que celebramos la segunda jornada y que corrió a cargo de restaurantes ubicados en hoteles los comensales se fueron entre sorprendidos y encantados”.

Por parte de Tenerife también estuvo de manera independiente el municipio de Los Realejos, con una expedición encargada de dar a conocer sus bondades.

Gran Canaria ha sido sin duda alguna la isla de moda en este Madrid Fusión 2023. Sus cocineros obtuvieron para la isla un galardón en cada una de las jornadas que se celebraron en esta edición como han sido el Premio Alimentos de España Madrid Fusión y el III Premio Sostenibilidad Aquanaria Madrid Fusión, ambos para Borja Marrero, así como el Tercer Puesto como Cocinero Revelación del 2023 para Abraham Ortega y Aser Martin del Restaurante Tabaiba. Han pasado seis años de no acudir a Madrid Fusión hasta convertirse por méritos propios en la isla que más expectación gastronómica está causando en los ambientes profesionales del sector. Muchos de los mejores profesionales del país no dudaban en dejarse caer para asistir a alguna de las múltiples ponencias en otro acto de inteligencia mezclando chefs consagrados con nuevos valores de la isla, dándole especial visibilidad a la figura de la mujer sumiller de Gran Canaria.

Si han seguido nuestras crónicas ya saben quiénes han subido al stand de Gran Canaria, por eso yo hoy quiero ir un poco más allá, a eso que no se ve. Y lo que no se ve es el increíble grupo humano que están conformando los profesionales de Gran Canaria, mucho más allá de la tipología de restaurante, su categoría o dónde esté situado. Del norte al sur de la isla, de “estrellas” a “bochinches”, de nuevos a tradicionales, todos y cada uno de ellos suma y recibe. Es maravilloso ver cómo en cada uno de los galardones donde han estado nominados o concursando, el resto estaba ahí animando. Es lo que está haciendo que esta isla vaya cogiendo velocidad supersónica. Hablando con alguno de sus integrantes reconocen al unísono que “ha sido algo que ha ido surgiendo de manera natural en el último año, creamos un pequeño grupo de whatsapp entre algunos, han ido sumándose otros hasta ahora que somos bastantes, algunos presentes aquí y otros no, pero todos deseándonos lo mejor a cada uno y ayudando o pidiendo ayuda cuando es necesario”. He quedado con ellos para contar esta historia en profundidad una vez todos estén de regreso en sus fogones.

Como punto para reflexionar y seguir avanzando, creo que ya toca que la isla de Gran Canaria tenga un protagonismo mayor a nivel mediático en Madrid Fusión, apostando por poder tener una ponencia en el Auditorio Principal, alguna en el Polivalente y levantar la mano en la zona vinícola. Ojalá forme parte de la línea estratégica para próximas ediciones.

Hablando de Gran Canaria como destino, no quiero dejar pasar la ocasión de reconocer públicamente la increíble apuesta que la Villa de Ingenio llevó por primera vez en su historia, GastroIngenio. Productores del sector primario, gente de sala, de cocina, alumnos de la Fundación para la Promoción del Empleo para la Formación Profesional de Ingenio y representantes políticos de la corporación se fundían con un solo objetivo final: poner en valor Ingenio a través de sus productos, recetas y restaurantes para que no solo turistas de toda España, sino también la gente del Archipiélago, pongamos los ojos en ellos. Algo estamos haciendo mal y lo digo en primera persona, cuando viajamos por toda España para conocer los mejores lugares y se me pasa de largo sitios como el Restaurante Grill La Pasadilla, el Restaurante El Tapeo, La Tiendita Canaria o la Escuela Municipal de Cocina y Restauración de la Villa de Ingenio. Pronto iré poniendo remedio a esto.

Sería injusto no reconocer el trabajo de Gastronomic Project en este evento, coordinar y lanzar ya no un destino, sino dos como han sido Gran Canaria e Ingenio es una tarea difícil y creo que lo han sacado con nota de sobresaliente, mis respetos.

Sería injusto terminar este recorrido por las islas presentes en Madrid Fusión sin detenernos en Fuerteventura, que lo tuvo más difícil que nunca. Si le sumamos la gran debacle institucional en la que está metida, añadámosle que, no sabemos por qué, estaba alejado del resto de corporaciones canarias, encontrándose sola al otro lado del pabellón. Eso no fue objeto de desánimo por parte de la expedición majorera, que desplegó un arsenal de productos clásicos pero también nuevos, arropados por jóvenes chefs y nuevos restaurantes que causaron el aplauso de todos los que por allí se acercaron. Mucho valor tiene el trabajo que han hecho, se han propuesto que Fuerteventura suene fuerte en la gastronomía y están en la senda adecuada.

Como conclusión voy a seguir en la misma línea de los últimos años pero me gustaría que se viera como una crítica constructiva. Ojalá Yaiza Castilla, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, área que engloba la promoción turística en el exterior se diera cuenta del gran error que están cometiendo ignorando esas llamadas al desierto que desde los distintos cabildos están pidiendo al Gobierno de Canarias. Hemos hablado con todos y cada uno de los máximos representantes cabildicios y la unanimidad en sus planteamientos es absoluta, ojalá el paraguas Islas Canarias abrigara a todas las islas o municipios que decidan acudir para que así no pasen cosas como que este año Fuerteventura estaba sola y dejada de la mano de dios mientras el resto de los destinos colindaban en espacios. No se trata de cambiar la línea de trabajo estratégica que cada cabildo o municipio tenga, sino de sumar sinergias, esfuerzo y también destinar un poco de apoyo económico que les permita a los mismos ir creciendo como lo están haciendo. Sobre la visita este año para sacarse una foto de la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, aún la cara de sorpresa de más de uno flota en el ambiente, ya que carecía de sentido esa exposición por no tener absolutamente nada que ver con lo organizado ni con los presentes.

