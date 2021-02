Las terrazas no son sólo para el fin de semana

La semana pasada compartíamos con ustedes un artículo de quince terrazas para disfrutar del buen tiempo en Las Palmas de Gran Canaria, que además servía para apoyar a un sector como la hostelería que en este nivel 3 de riesgo por pandemia tiene los interiores cerrados. Hoy continuamos el viaje con un reconocimiento a los restaurantes Bevir y Vinófilos Triana. Ambos han cedido sus espacios de terraza a hosteleros con los que colindan y que sí necesitaban de un lugar al aire libre. Mientras que el espacio del Restaurante Bevir lo usa ahora el Restaurante Majuga, el de Vinófilos Triana lo utiliza la Cafetería Cuvée 25, y con ellos empezamos: un lugar donde tomarse un sabroso desayuno o un menú de mediodía.

Tigot Gastro&Café es un local al que la pandemia ha posibilitado tener su terraza, ya que era absolutamente incongruente que estando en medio de la Zona Triana, en una de sus calles peatonales, por temas “burrocráticos”, no me atrevo a llamarlo de otra forma, aún no se le hubiera permitido instalarla. Gracias a ella, Sergio Melián puede seguir haciendo disfrutar a sus comensales con su atractiva propuesta de un menú que se renueva diariamente consistente en un primero, segundo, bebida y café, a 9,95€. Ya si se piden el extra de las croquetas, cosa que les recomiendo, va a cuenta de ustedes.

Grupo Allende, ya un clásico de la ciudad que dispone ahora mismo de sus terrazas abiertas en Triana, Puerto, Muelle Deportivo, el Basal Grill & Beach de Las Canteras y el Allende 22º de Playa del Inglés, por oferta que no falte donde poder disfrutar de su amplia y variada gastronomía, con sus clásicos platos y las nuevas creaciones de la mano de Jesús, Najwa y todo su equipo.

Restaurante Terraza Elder, al abrigo del museo Elder de la Ciencia , uno de los más prestigiosos de toda Canarias y frente al Edificio Miller, corazón de la resistencia cultural en la capital a día de hoy, encontramos una casa que conjuga la estética con la pasión y el esfuerzo de seguir avanzando cada día en su trabajo por una oferta gastronómica sincera y directa.

Casa Fataga, la que originariamente fue considerada la Casa del Turista en Las Palmas de Gran Canaria, ahora forma parte del entorno que recoge también la oficina de turismo de la capital grancanaria. En febrero ya forma parte del entorno habitual del Carnaval del Parque Santa Catalina, que este año está en modo pausa, pero se puede elegir este emblemático enclave a la hora de disfrutar de una oferta gastronómica con protagonismo principal al recetario canario.

Géiser, nombrar esta terraza significa sentir el sabor de la buena cerveza, la felicidad de ver el deporte televisado en compañía, celebrar los triunfos de tu equipo favorito. Pero Géiser también es picar algo sin mayores pretextos que pasar un buen rato en compañía de los tuyos en uno de los locales con más tradición de terraceo de los que ofrece la ciudad, ahora envuelta en un cambio de entorno que hará la zona un espacio peatonal único.

La Solana Las Palmas, uno de los restaurantes con más proyección de la capital grancanaria que abrió sus puertas en el pasado mes de diciembre, ahora, tras dos semanas de parón y antes de empezar una nueva propuesta que incluirá desayunos, ha habilitado una terraza con imponentes vistas hacia el Océano Atlántico que baña la playa de Las Canteras.

El Padrino, sin duda alguna uno de los restaurantes más longevos de la capital, que desde el horizonte que abriga estar en uno de los puntos más altos de la ciudad, sigue cabalgando de generación en generación ofreciendo la maestría del producto y recetario canario como protagonista absoluto de su oferta.

La Modernista, para muchos conocido como el siempre eterno “kiosko del parque San Telmo” que se ha rehecho después de varios intentos fallidos y ahora lleva más de un año con un constante trabajo que aporta una reducida pero bien seleccionada carta que abarca los desayunos, comidas sin mayores pretensiones, meriendas y copas arropados por los árboles del parque.

Oh Qué Bueno, y como su propio nombre indica, un sitio que a base de una propuesta con sus arepas y cachapas venezolanas como seña de identidad, se ha ido abriendo a otro tipo de cocinas como la alemana y sus salchichas o la americana y sus hamburguesas. Su puesto en Cine+Food fue considerado el favorito por los comensales durante varios años.

Kojak y Chukuluky Pizza, en el Mercado de Altavista, donde la familia Vizcaíno ofrece a sus comensales las inconfundibles viandas de sus casas. Si en el primero son ya un clásico sus tortillas, bocadillos de pata, ensaladilla y menú del día, en el segundo disfrutamos de la más tradicional cocina italiana en forma de pizzas y lasañas como principales protagonistas.

El Vasco de Vegueta, ya un clásico del entorno de la calle Pelota, donde lo más tradicional del espíritu vasco coge forma en este acogedor rincón gracias a la personalidad y cariño de sus propietarios. Ojo a la tortilla, ganadora del concurso como mejor tortilla de la zona en varios concursos celebrados.

Magenta Art&Food, otro de esos establecimientos que tienen alma propia y se desviven por ofrecer un desayuno de calidad acompañado de un menú diario a precios tremendamente asequible, un caballo ganador si apuestan por él.

Dara Feeling Food, un imprescindible de reconocimiento contrastado en cuanto a cocina saludable sin escapar del sabor que impregna cada una de las creaciones de su alma máter, Dara Bello O’Shanahan.

Cafeteros Coffee Roasters, o lo que es lo mismo, la pura esencia del café de Agaete a disposición del comensal con las manos expertas de Antonio Márquez, uno de los más fervientes profesionales, a la vez que cultivador del producto en su finca de Agaete, Los Castaños. Pocos sitios en la ciudad se me ocurren para poder disfrutar del mejor café de la isla acompañado en esta ocasión de una oferta acorde a los diferentes momentos del día.

Y hasta aquí los quince establecimientos de la capital grancanaria, pero sería injusto no mirar, aunque sea un poco, a algunas de las terrazas fuera de la capital y que también están trabajando por dejarse ver. Así que vamos a recomendarles cinco locales más, repartidos de norte a sur de la isla redonda.

Agáldar, en los bajos del hotel con el mismo nombre, se encuentra en la ciudad xacobea de Gáldar. En esta terraza se está ofreciendo una cocina de tremendo interés y alta calidad, algo tremendamente difícil de conjugar en un hotel y encima en zona rural. Sin duda, visita obligada en el pueblo.

La Trastienda de Chago, de la que ya les hablamos en estas líneas hace muy poco tiempo y que en estos momentos que tiene su histórico interior cerrado ha habilitado una terraza muy acogedora y estrictamente diligente con las medidas de seguridad y distancia que marca la situación actual.

Nelson, y poco más hay que añadir al nombre de uno de los restaurantes y cocinero más reconocidos de todo el sureste grancanario. En plena avenida de la playa de Arinaga y con su personalidad arrolladora, en esta casa uno viene a comerse el mar a bocados gracias al amor al producto que desprende su cocina, repleta de lo mejor de los fondos marinos locales y también foráneos.

El Churrasco Meloneras, si antes les hablaba de pescado en el sureste, ahora les llevo a las carnes pero en pleno corazón de la zona turística de Meloneras, donde a pesar del cierre y reforma que aún mantiene el Hotel Costa Meloneras, nos encontramos con El Churrasco Meloneras que con su acceso directo desde la avenida ofrece una terraza con inconmensurables vistas al océano donde las brasas de Mario Gil encandilan a su fiel clientela.

La Palmera Sur, quizás el restaurante que nadie se espera encontrar en una zona como es Playa del Inglés, dada su extraordinaria calidad. Manolo y María con sus equipos de cocina y sala respectivamente, deleitan y sorprenden tanto al cliente habitual como al que llega allí por primera vez. Un sitio único de visita obligatoria.

Ya saben que en esta fase 3 en Gran Canaria la hostelería nos espera en sus terrazas ya que los interiores de los locales están cerrados. Pero no nos olvidamos de esos restaurantes que no han podido montar terrazas pero que están trabajando puertas adentro para poder afinar algunas recetas o simplemente esperan el momento de volver a brillar. Desde aquí nuestro recuerdo y ánimo hacia ellos, de los que en breve deseo poder escribir que ya vuelven a abrir sus puertas y ahí estaremos para darles todo el impulso posible.

