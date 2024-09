Euskadi extenderá a 24 semanas los permisos para padres y madres y los 200 euros por hijo hasta los siete años

Euskadi ampliará en esta legislatura los permisos de paternidad y maternidad hasta las 24 semanas -actualmente está en las 18 semanas- y extenderá los 200 euros de ayuda por hijo de los tres hasta los siete años, y a diez años en el caso de familias numerosas y monoparentales, según ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa. Esta ampliación de los permisos y ayudas se harán de “forma progresiva” a lo largo de la legislatura como una medida para fomentar la natalidad ante el reto demografico en el que se encuentra Euskadi, con una población cada vez más envejecida. Según ha señalado la consejera en el año 2036 las personas de 65 o más años representarán el 29,3% de la población en Euskadi. Actualmente el proceso de envejecimiento ha alcanzado ya “un máximo histórico” y se : se contabilizan 169 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años.

Melgosa, que ha detallado en el Parlamento Vasco las líneas generales de su departamento, ha puesto en foco en las ayudas a las famlias como uno de los pilares en los que se apoyará la estrategia para afrontar este reto demográfico que, según ha recordado debe afrontarse desde un punto de vista transversal porque debe implicar a todo el Gobierno y también a todas las instituciones y además, ligado directamente con el resto de las áreas de su departamento, desde los cuidados, el bienestar o la juventud. La consejera ha señalado que el reto demográfico debe entenderse como “una oportunidad” para “mejorar la protección social, impulsando la solidaridad y la corresponsabilidad o justicia intergeneracional y asegurando la sostenibilidad del modelo vasco de bienestar”.

En esta misma línea de apoyo a las familias ha señalado que se pondrán medidas diversas para “impulsar la conciliación de la vida laboral, personal y familiar” a través de la gestión de las ayudas existentes para la “conciliación corresponsable”, para las que se prevé nuevo decreto, incidiendo de manera especial en materia sociolaboral junto con la elaboración de diagnósticos a las empresas, certificación de esta como empresa corresponsable. Además, se pretende dotar de un “estatuto específico a las familias monoparentales y monomarentales”.

La consejera ha recordado que el modelo cuidados sigue siendo injusto y atribuye “la responsabilidad de cuidar a las mujeres”, de forma fundamental. Y en este sentido, ha señalado que según datos del Eustat, de 2023 en el caso del cuidado de personas adultas los hombres cuidadores dedican a diario 1 hora y 41 minutos, mientras que las mujeres 2 horas y 4 minutos“.

En este sentido, ha señalado que el horizonte de 2030 , cuando la generación del babyboom requiera apoyos para la realización de las actividades de la vida diaria y para su autonomía personal, la sociedad vasca deberá haber transitado “de un modelo familista de bienestar a un modelo propio público y comunitario”, “desfamilizando y desfeminizando los cuidados”, para lo que deberá reforzarse el “cuidado institucional frente al familiar, y el cuidado de quienes cuidan”. Para ello, ha anunciado que se elaborará “un estatuto para personas cuidadoras, tanto para familiares como para profesionales” y en el que se tendrá especial antención a las condiciones laborales del personal, actualmente compuesto esencialmente por mujeres.

En materia de Juventud ha destacado la política destinada a fvorecer la emancipación juvenil, cuyo objetivo para ese año es reducir la edad media de emancipación a los 28 años y aumentar la tasa de emancipación hasta el 50% en la franja de edad 25-29, para ello, ha señalado que las ayudas Emantzipa incrementarán el límite del importe de ingresos anuales hasta 30.000 euros, y se impulsará el acceso a la vivienda de los jóvenes conmejoras progresivas en programas como Gaztelagun en colaboración con Vivienda.

En materia de Inmigración, ha destacado la puesta en marcha de la experiencia piloto Harreragune, con un enfoque “de ventanilla única en la acogida y acompañamiento para la integración”; el despliegue, evaluación y en su caso ampliación del programa Harrera, que proporciona una primera acogida de forma temporal o la ampliación de la cobertura del programa Trapezistak, de aceleración de la inclusión, social y laboral, de personas jóvenes migrantes. En relación a la convivencia, diversidad y solidaridad intergeneracional, el departamento plantea las siguientes acciones planes específicos que velen por la no discriminación por razón de sexo, edad, origen racial o étnicos, religión u orientación sexual; el desarrollo de planes de formación en políticas de igualdad de trato y no discriminación, así como en prevención y erradicación de actitudes de bullying, homofobia o mobbing; la promoción de la aprobación de la Ley vasca de igualdad de trato y no discriminación; o el inicio del desarrollo normativo de la Ley de lugares o centros de culto y diversidad religiosa.