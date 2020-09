26 grupos confinados y ningún colegio cerrado en toda Canarias por COVID-19 dos semanas después del regreso a las aulas

Ningún colegio ha tenido que cerrarse al completo en Canarias después de que comenzaran las clases presenciales hace 15 días. Actualmente, según datos de la Consejería de Educación, se han clausurado un total de 26 grupos del total de centros de las Islas (más de 1.000) por algún positivo por COVID-19. No obstante, los casos sí se han incrementado ligeramente a lo largo de estas dos semanas.

Hasta ahora, el número de estudiantes que ha dado positivo por coronavirus es de 72, de los 324.000 que hay matriculados en el Archipiélago. El viernes, el número de contagiados era de 54 alumnos y alumnas. Por su parte, la cifra de profesorado que ha dado positivo se ha mantenido en 33, de más de 30.000 con los que cuenta la comunidad autónoma.

El último caso conocido de un centro afectado por coronavirus ha sido en Tenerife. El propio IES Anaga ha informado en su página web de que ha decidido suspender la actividad presencial de Bachillerato ya que hay una clase de primero y otra de segundo de esa etapa en cuarentena. No obstante, las clases continuarán de forma telemática, destacan desde la Consejería. El comunicado del IES matiza que las clases se desarrollarán a través de la plataforma Google Classroom, "con el horario establecido de cada grupo con el profesorado que imparta su materia en la hora correspondiente".

La vuelta a las aulas se está desarrollando en Canarias con incidencias en algunos centros, que han detectado retrasos en el servicio del comedor (como en el caso del CEIP Las Mercedes, en La Laguna) o falta de material en el caso de otros. Algunas AMPAS como FAPA Galdós está recogiendo las carencias de los centros para hacerlas llegar a la Consejería.

Por su parte, el sindicato Anpe ha llevado a cabo una encuesta entre sus afiliados para conocer las deficiencias con las que aún cuentan los centros. De ella se desprende que el 47,8% de los profesores de Canarias cree que sus centros no tienen herramientas suficientes para protegerse del coronavirus. El 15,6% de los encuestados considera que sus escuelas no cuentan con una partida para ello y el 32,2% afirma que los fondos disponibles no cubren las necesidades de la comunidad educativa.

La consejera de Educación reiteraba la pasada semana que los centros educativos “no son más inseguros” que otros espacios. Y sobre las incidencias en los centros destacó que ya están recibiendo los fondos de 1.500 euros para la compra de material sanitarios e irán recibiendo más según las necesidades. Manuel de Armas reconoció además el trabajo de la comunidad educativa y de los ayuntamientos para hacer posible el comienzo del curso.