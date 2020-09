Las familias de un colegio de La Laguna se movilizan contra los retrasos del servicio de comedor: "Es un pilar indiscutible de la escuela"

“El comedor es un pilar indiscutible en la escuela pública”. Es lo que aseguran las madres y padres el CEIP Las Mercedes, en La Laguna, que reivindican que comience este servicio en el centro. Según explican algunas de sus integrantes, hay dos auxiliares que se encuentran de baja laboral, por lo que no se cumple con el mínimo exigido según la ratio del centro para que se abran los comedores escolares al alumnado. Por ello, las familias se han movilizado realizando pancartas con sus hijos e hijas, movilizaciones en la puerta del colegio y un vídeo que se ha difundido en las redes sociales, donde reivindican que se cubran estas bajas sobre la marcha para que se inicie este servicio cuanto antes.

Las familias señalan que el comedor es “indispensable en la conciliación familiar”. Actualmente, de las 12 auxiliares de comedor, dos se encuentran de baja médica, motivo por el que desde la Consejería no cubren aún las necesidades del servicio. Al existir 18 grupos de convivencia estable (o aulas burbuja) son necesarias otros tantas auxiliares para garantizar la adecuada atención a los niños y niñas, y también para poder cumplir con el protocolo de prevención ante la COVID-19.

El AMPA del centro denuncia el abandono que sufre el centro por parte de la Consejería de Educación y el Ayuntamiento, unas administraciones públicas que creen que están “fallando” a la comunidad educativa de este colegio lagunero. A última hora de este jueves comentaban que aún no había una solución formal, por lo que este viernes las familias han acudido con pancartas al colegio para visibilizar la situación.

La consejera de Educación comentó este jueves durante el Consejo de Gobierno que se han producido incidencias en varios centros pero “ha sido comparable con otros años, aunque por motivos distintos como consecuencia de la pandemia de coronavirus”. Sobre este centro concreto, desde el departamento aún no han contestado a este medio por la problemática. No obstante, no es el único centro donde se han producido retrasos en el comienzo del comedor, según recordó también el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, al acabar la reunión del Ejecutivo de este jueves. En declaraciones recogidas por eje, aclaró que se han ido incorporado los efectivos de refuerzos previstos, si bien se ha producido retrasos en el personal auxiliar para los servicios de comedor, lo que ha provocado problemas en algunos centros.

El AMPA del CEIP Las Mercedes recuerda que las familias de ese centro han liderado luchas históricas en los últimos años, como la reivindicación por unas canchas y patios techados en el colegio. Se trata de una carencia que, según aclaran algunas de las vocales, provoca que durante los meses de otoño e invierno, algunas actividades lectivas y los recreos no puedan desarrollarse con normalidad a causa del mal tiempo, algo que recuerdan que es bastante habitual en Las Mercedes. Para reivindicar esta lucha, de más de una década, se han llegado a grabar vídeos y realizar distintas acciones sin que hayan podido conseguir su propósito.

Esta carencia creen que se acentúa durante la pandemia, ya que si contaran con esos espacios techados serviría de recurso para ayudar “disminuir las ratios y aprovechar los espacios abiertos”. Por ello, las familias han solicitado, al menos, carpas temporales para aprovechar el patio de forma lectiva, una petición que afirman que tampoco ha sido escuchada.

La AMPA del CEIP Las Mercedes anuncia continuar sus movilizaciones para conseguir que las administraciones públicas hagan su tarea, garantizar una educación pública de calidad y segura.