Un 36% de la población canaria está en riesgo de pobreza: la vivienda y la brecha de género exponen más a la exclusión

Un 36% de la población canaria, es decir casi 780.0000 se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. La vivienda, la brecha de género y la falta de apoyo a los hogares con menores son factores de mayor riesgo. Así se desprende del XIII Informe ‘El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador europeo (AROPE) de pobreza y la exclusión social en España 2008-2022' presentado este martes en el Parlamento de Canarias por Juan Carlos Lorenzo de Armas, presidente de EAPN Canarias y Fernando Rodríguez García, vicepresidente de EAPN Canarias. El informe de la EAPN constata dos años consecutivos de reducción de estos datos y aclara que las medidas del escudo social impulsadas por la pandemia son el camino. No obstante, se hace necesario que esas medidas sean estructurales.

Las medidas que creen que han incidido son el Ingreso Mínimo Vital o la paralización de desahucios y de corte de suministro básico, pero que aunque se hayan ido prorrogando se pararán. No obstante, han incidido en que es clave impulsar la Renta Canaria de Ciudadanía con todos sus complementos, que aún no se han puesto en marcha.

Los portavoces de la EAPN recalcaron que la pobreza en Canarias debe afrontarse como una situación estructural y “es como un enfermo crónico”, que puede mejorar pero que requiere de medidas específicas sostenidas en el tiempo. Entre esas medidas reclamaron unos ingresos a través de rentas básicas dignos y empleo digno.

La renta media en Canarias es de 10.116 euros al año, menor a la renta media a nivel estatal. El empleo y la educación no son por sí solos elementos para reducir la pobreza. “El hecho de tener empleo (a no ser que sean empleos dignos) no supone que una persona vaya a salir de la pobreza”, explica Fernando Rodríguez García, vicepresidente de EAPN Canarias. También destacó el aumento que existe en las Islas de becas de comedor o de estudios.

Fernando Rodríguez García hizo hincapié en que el objetivó es llegar a reducir en 2030 un 50% de la pobreza que teníamos en 2015 y que aún estamos lejos de ese objetivo. Indicó que un 13% población se encuentra en riesgo de pobreza severa y que en el contexto actual está influyendo en la pobreza “la inflación, en un elemento como vivienda y en los suministros básicos de agua y energía eléctrica”, remarcó.

La dificultad para acceder a una vivienda

En Canarias se está incrementando el número de personas que residen en viviendas inadecuadas y aumenta la pobreza energética. Además, es la comunidad a la que más le cuesta llegar a fin de mes. De hecho, un 70% de la población en Canarias tiene problemas para llegar a fin de mes o para afrontar gastos imprevistos.

La vivienda es el primer factor generador de pobreza. Las personas están pagando de alquiler “por encima de lo recomendable que es el 30% de sus ingresos, y está usando más del 45%”, resume el informe. Los expertos recuerdan que hasta hace unos años el alquiler era la única forma que tenían las personas con menos recursos de acceder a una casa, pero ahora, se ha vuelto un imposible.

Según explicaron, ahora se detecta un mayor número de familias en riesgo de pobreza que se encuentran viviendo de alquiler y sufren lanzamientos, es decir, son desahuciadas por no poder hacer frente a los altos precios. Y a ello se le suma el aumento de pobreza energética, personas que dejan de consumir energía porque no pueden hacer frente a los altos costes.

Brecha de género

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres también tienen un apartado en este informe, que las reconoce como otro factor que ahonda en la pobreza. De hecho, en los casos de familias monomarentales; mujeres con hijos a cargo, hay un dato contundente: el 43,7% de estos hogares se encuentra en situación de pobreza o exclusión.

El estudio vuelve a incidir en que la pobreza tiene “rostro de mujer” y que a ellas les ha costado mucho más incorporarse al mercado laboral con empleos dignos. También refleja que en el caso de las pensiones, ellos duplican la de ellas.

Pobreza Infantil

Si hay otro dato que alarma en Canarias es el del número de menores en situación de pobreza infantil ya que es la comunidad autónoma que se encuentra a la cabeza.

