La Aemet pronostica lluvias intensas, posibilidad de granizo y bajada importante de las temperaturas

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), han declarado la alerta por lluvias intensas en Canarias durante este jueves. Hay riesgo de lluvias fuertes y persistentes, en principio, en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.

Ante el riesgo de inundaciones, Protección Civil pide estar permanentemente informado, a través de la radio y de otros medios de comunicación, de las predicciones meteorológicas y del estado de la situación; no conducir en áreas inundadas, abandonar el automóvil, buscar un terreno más alto cuando se vea rodeado por una corriente de agua; circular, preferentemente, por carreteras principales y autopistas, y en caso de tener que evacuar el domicilio, trasladar los artículos esenciales a los pisos más altos, cerrar la toma principal de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.

Previsión del tiempo

Los cielos nubosos se instalarán en Canarias este jueves con lluvias y no se descarta que se den tormentas aisladas y hasta precipitaciones en forma de granizo. Las temperaturas bajarán de forma notable, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En las dos capitales del archipiélago la máxima llegará, así, a 22 grados, en tanto que la mínima será de 17, de acuerdo a su predicción, que señala que el viento se espera variable flojo a primeras horas pero tenderá a girar y a intensificarse con el paso del día hasta ser del norte o del noroeste y moderado.

También se esperan vientos de norte o noroeste en las aguas de Canarias, donde tendrán fuerza 4 a 5 y habrá marejada con áreas de fuerte marejada, así como mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros.

La predicción del tiempo por islas es la siguiente:

LANZAROTE: Nuboso o cubierto. Precipitaciones que al inicio serán poco probables y ocasionales. A partir de primera hora de la mañana serán más probables y frecuentes, cuando pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo en las máximas. Viento variable flojo, tendiendo por la tarde a componente norte. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Arrecife 15 21

FUERTEVENTURA: Nuboso o cubierto. Precipitaciones que no se descartan sean localmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo, principalmente durante la tarde. Temperaturas en ligero a moderado descenso, más significativo en las máximas. Viento variable flojo, tendiendo al final a noroeste. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Puerto del Rosario 16 22

GRAN CANARIA: Nuboso o cubierto. Precipitaciones desde primeras horas, siendo probable que sean localmente fuertes y en el norte y el este. No se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo, principalmente a partir del mediodía. Temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso; máximas en ligero a moderado descenso, que será más significativo en el norte. Viento variable flojo, tendiendo por la tarde a norte moderado. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE: Nuboso o cubierto con apertura de algún claro al sur por la tarde. Precipitaciones que al inicio serán ocasionales. A partir de media mañana serán más probables y frecuentes, y existe la probabilidad de que sean localmente fuertes, en especial en vertientes norte y este donde podrán ser persistentes. No se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo. La cota de nieve irá descendiendo desde los 2700 metros hasta los 2000 metros al final del día. Temperaturas en ligero a moderado descenso, en especial las máximas. Viento de componente norte flojo, aumentando a moderado por la tarde. En cumbres centrales, componente oeste con intervalos de fuerte. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA: Nuboso o cubierto con apertura de claros al final. Precipitaciones ocasionales, que serán más probables e intensas durante las horas centrales y al final del día, cuando no se descarta que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo, que girará a noroeste moderado por la tarde. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA: Nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. Precipitaciones ocasionales, que serán más probables e intensas en vertientes norte, durante las horas centrales y a partir del final de la tarde, cuando no se descarta que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo. No se descarta que nieve en las zonas más altas. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo, que girará a noroeste moderado por la tarde. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Santa Cruz de La Palma 16 23

EL HIERRO: Nuboso o cubierto con apertura de claros por la tarde. Precipitaciones ocasionales, que serán más probables e intensas durante las horas centrales, cuando no se descarta que sean localmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta aislada y granizo. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Viento de componente norte flojo, que girará a noroeste moderado por la tarde. TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C): Valverde 11 16