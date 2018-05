El poeta Ángel Sánchez, premio Canarias 2018, reivindica una mirada autocrítica ante la realidad de las Islas

El poeta, ensayista y antropólogo Ángel Sánchez, Premio Canarias 2018, ha manifestado este miércoels que la realidad canaria necesita una "mirada no complaciente ni autosatisfecha, sino autocrítica e inquisitiva", tanto en la esfera cultural, como política, social y ecológica.



En el discurso que ha pronunciado en nombre de los Premios Canarias 2018 y los galardonados con la Medallla de Oro este año, en el acto institucional del Día de Canarias, presidido por el jefe del Ejecutivo Canario, Fernando Clavijo, Sánchez se ha referido a las islas como "ocho unidades insulares que buscan ser una patria".



Una búsqueda que ha dicho que "persiguen de manera cohesiva e interrelacionada, más allá de la habitual clasificación de islas mayores y menores", al tiempo que se ha referido a Canarias como una comunidad que "avanza con pujanza en ciertos sectores, mientras en otros muestra precariedad insostenible.



De los últimos, el Premio Canarias en la modalidad de Literatura ha citado como ejemplo el campo laboral, "el más sangrante", según Sánchez, quien ha señalado que, desde una posición independiente, a lo largo de su trayectoria siempre ha efectuado un "análisis crítico" de lo que veían sus ojos.



Sánchez, que se ha definido como "un obrero del conocimiento", que estudia y trabaja de modo "incansable, disciplinado, tenaz e ilusionado en un campo multidisciplinar", ha señalado que ha vivido el tránsito de la Canarias campesina y pescadora, caciquil y temerosa por la represión franquista de la posguerra, a la actual, y que ha volcado su trabajo en su tierra natal.



Ha remarcado también que los viajes "son los que nos han enseñando a relativizar nuestro ombliguismo y a contrastar nuestra manera de ser y vivir", y que ello permite aprender a evaluar, discutir y amar a Canarias desde la perspectiva del distanciamiento".



En su discurso se ha referido a los 50 años de exitosa andadura del grupo folclórico Los Gofiones, que han llevado por el mundo el habla canaria, y a la personalidad del jugador de baloncesto Sergio Rodríguez, con los que ha compartido el Premio Canarias, el primero en la modalidad de Cultura Popular y el segundo en la de Deportes.



En cuanto a los galardonados con la Medalla de Oro de Canarias, que ha recalcado que este año se ha puesto el acento en el asociacionismo y en diversas personalidades del mundo deportivo, artístico, artesanal y empresarial.



Así, Sánchez se ha referido a la premiada Asociación de Afectados del Vuelo Jk5022 no solo como la primera que se crea en España de víctima de la aviación comercial, sino como "la primera y única considerada de utilidad pública", pues ha dedicado su actividad a beneficio de la sociedad y del usuario del avión en particular.



En cuanto al Movimiento Feminista de Canarias, también Medalla de Oro, Sánchez ha destacado que recibe esta distinción por su papel determinante en el logro de avances históricos, mientras que las Asociaciones Canarias de la Memoria Histórica han sido galardonadas por su lucha por la recuperación de los represaliados ejecutados en la Guerra Civil, enterrados en fosas comunes.



La Asociación Fuerteventura Contra el Cáncer, constituida en 2004, y a la que el Cabildo majorero declaró de Interés Público Insular y las loceras del barrio del Cercado, en la población de Chipude (La Gomera), último vestigio de la productividad alfarera que ha caracterizado a este barrio desde tiempo inmemorial, son colectivos que también han sido reconocidos con la Medalla de Oro.



En cuanto a las individualidades premiadas, Sánchez ha señalado que se cuenta con Rosanna Simón, Campeona de España Senior de Taekwondo en más de 73 kilos, y que es "nuestra esperanza cara al Campeonato del Mundo Senior, a celebrar en junio en Corea".



Así mismo, figura como premiado Manuel Santacruz Socas, "Palenke", boxeador, y Seleccionador Nacional de Boxeo durante más de 25 años y preparador oficial del equipo nacional en cinco Olimpiadas.



Sánchez se ha referido a la artista Concha Jerez, puntera en el panorama plástico nacional e internacional y pionera en el uso de la tecnología para abordar la realidad social desde una perspectiva crítica, así como a la artesana Alcira Padrón Armas, experta en labores de costura, telares, la lana, el bordado, las manualidades y que además cultiva la poesía, la pintura y las tradicionales loas festivas de las islas.



El empresario Antonio Cabral Betancor, que capitanea desde 1984 la empresa Autos Reisen, hoy llamada Autos Reisen Rent a Car, una referencia local, nacional e internacional, ha sido otro de los premiados, al igual que el mercado Nuestra Señora de África, de Santa Cruz de Tenerife, conocido como La Recova, inaugurado en 1944 y obra del arquitecto José Enrique Marrero Regalado.



También han recibido la Medalla de Oro las dos Confederaciones Empresariales de las dos provincias canarias, organizaciones fundamentales en la historia de Canarias en su economía y en la creación de empleo en las Islas, "todo un ejemplo de unidad y coherencia", según Sánchez.