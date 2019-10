Bruselas insta a España a hacer que Ryanair cumpla con los derechos laborales de sus tripulantes

La Comisión Europea ha instado a las autoridades españolas a hacer que Ryanair cumpla la legislación en materia de derechos laborales tras escuchar las denuncias de los abusos laborales de sus tripulantes.

"Compete en primer lugar a los Estados miembros y, en este caso, a las autoridades de los diferentes Estados miembros y España en particular, hacer respetar esa legislación, en este caso por Ryanair", ha recordado la representante de Empleo de la Comisión Europea, Adela Barrero Flórez, durante el debate de las denuncias de los trabajadores de Ryanair este jueves en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que estudia las quejas de los ciudadanos europeos.

La representante comunitaria ha dejado claro que ni la UE ni el espacio aéreo europeo son "el oeste salvaje" y ha avisado de que esperan que las aerolíneas como Ryanair respeten "la normativa tanto europea como nacional", algo que "compete" garantizar a los Estados miembro.

"El meollo del asunto es la correcta aplicación en los Estados miembro y por una compañía del derecho competente" sobre derechos laborales y sociales, ha puntualizado, evocando expresamente los reglamentos Roma I y Bruselas I.

La Comisión, ha asegurado, está "firmemente comprometida" con un "nivel alto" de derechos sociales y laborales en el sector de la aviación en Europa y dieron "diferentes pistas" en un informe de marzo para "apoyar" a los Gobiernos, apoyando "firmemente" a los Gobiernos en "la ejecución de las normas" en un sector como es la aviación de "gran movilidad". "No siempre es sencillo. Son normas complejas", ha concedido.

Por ello, Bruselas ha puesto en marcha un grupo de expertos con los Estados miembros para trabajar "conjuntamente" y atajar la problemática, incluido de "los falsos autónomos" y "la aplicación de la normativa correspondiente".

"Esto no es el Far West. Pero pedimos ayuda a los Federales porque el Sherrif de nuestro condado no lo resuelve", ha subrayado el representante del Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (Sitcpla), Antonio Escobar Flórez tras denunciar los abusos en las condiciones laborales de los trabajadores de la aerolínea de bajo coste irlandesa.

Escobar ha denunciado que Ryanair utiliza "lagunas de la legislación europea" para incumplir sus obligaciones de "responsabilidad social corporativa" y "abusar" y "pisotear" los derechos de sus trabajadores y ha reclamado a la UE "cambios legislativos" para impedir que siga jugando "con ventaja sobre sus competidores".

Así, ha denunciado la "pesadilla" de los 20.000 tripulantes y sus familias en toda Europa forzados a aceptar contratos de "falso autónomo o te vas a la calle", como está ocurriendo en Polonia, las sucesiones "ilegales" entre empresas del grupo volviendo "a cero" derechos laborales en República Checa y Bulgaria o la "vulneración" del derecho "constitucional" a la huelga en España y Portugal, acusando a las autoridades de permitir la huelga "con cero cancelaciones" sin que se respeten su derecho constitucional a la huelga. Al mismo tiempo, ha recordado que los tribunales les han dado "la razón" en muchos casos, incluido el Tribunal de Justicia de la UE en la sentencia del caso Mons en 2017.

"No les sirvió de nada", ha lamentado, dejando claro que el "milagro" económico de Ryanair "es un timo" porque hace "dumping social" y si pagara y cumpliera con "todas las cargas laborales y de Seguridad Social" ganaría "un 20% menos".

Escobar ha insistido en que la legislación europea "es muy buena" y se debe "cumplir", incluida la "prohibición" de que los tripulantes puedan ser "autónomos" previsto en la normativa europea y el derecho "efectivo" a la huelga, al tiempo que ha reclamado "medidas cautelares" ante la "inacción" de los Gobiernos europeos y "la lentitud de la justicia" para resolver sus denuncias, denunciando que sólo Alemania ha logrado que se cumpla "el imperio de la ley" con Ryanair.

Todos los grupos políticos de la Eurocámara han respaldado las denuncias, han pedido "presionar" a Ryanair para que cumpla las normas laborales y mantener la petición abierta.

La presidenta de la Comisión de Peticiones, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat, ha anunciado que enviarán una misiva a Ryanair para trasladarle "directamente" los "abusos que denuncian los consumidores y trabajadores de su compañía", así como al Ministerio de Empleo de España y del resto de países de la UE para que aclaren "la aplicación de la legislación de la UE en cada uno" de ellos por parte de Ryanair.

Igualmente, pedirán "una opinión" del caso a la Comisión de Empleo de la Eurocámara y ha reclamado que la Comisión les traslade "toda la información" de los grupos de trabajo sobre los falsos autónomo y la aplicación de la normativa a fin de facilitar el derecho de "iniciativa propia" del Parlamento Europeo de cara a "mejorar" la legislación laboral y combatir los abusos de Ryanair.