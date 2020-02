Cadenas humanas, almuerzos colectivos y asambleas abiertas: así se gesta el 8M en Canarias

Canarias se prepara para vivir otro histórico 8 de marzo. Este año el Día Internacional de la Mujer recae en domingo, así que los colectivos feministas de las Islas han decidido no convocar huelga para que no recaiga el peso entre las mujeres más precarizadas. No obstante, desde hace meses se llevan celebrando asambleas abiertas. Se trata de espacios donde están surgiendo numerosas ideas para este reivindicativo día. Ideas que aún se siguen fraguando.

La decisión de no convocar huelga, como aún se baraja en otras partes del país, parte de que muchas de las mujeres que realizan o servicios mínimos o que ocupan puestos en sectores más precarizados trabajan precisamente el domingo y, por tanto, serían las que más dificultades tendrían para acudir. Desde la Red Feminista de Gran Canaria, por ejemplo, apuntan que “no sería justo” que el peso de la huelga recayera solo en algunas de las mujeres, mientras que otras más privilegiadas sí tendrían ese día libre.

Este 8 de marzo se está viviendo con el mismo entusiasmo e intensidad y en algunas islas como Tenerife se llevan celebrando asambleas para preparar este día desde el pasado mes de diciembre. En esa isla, la manifestación se prevé que comience a las 17.00 de la tarde en la capital y que durante la mañana de ese domingo se realicen acciones en el municipio de La Laguna. No obstante, aún está por concretar el horario y las actividades.

Actividades por la igualdad más allá del 8 de marzo

En Gran Canaria, aunque aún no está cerrado el cartel, la manifestación en principio está prevista para las 12.00 de la mañana de ese domingo. De los espacios de reflexión que se están celebrando estas semanas surgen otras acciones como los bicipiquetes o la posibilidad de organizar desayunos o almuerzos colectivos.

Las actividades no se ciñen solo al 8 de marzo. En el norte de Gran Canaria se va a celebrar el próximo 15 de febrero en la costa de Bañaderos (Arucas) a las 11.00 horas una serie de talleres y una cadena humana feminista. La jornada terminará con un almuerzo colectivo.

Un día antes, las feministas del sureste desafían “la celebración del día del amor más comercial y consumista” y han convocado una asamblea. En el resto de islas tampoco se han dado por finalizados su carteles con actividades, pero sí que se palpa movimiento, especialmente en Lanzarote y La Palma, donde también se celebran estos días asambleas abiertas.