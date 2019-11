Canarias acoge a 488 menores no acompañados, una cifra similar al año pasado

Canarias acoge en estos momentos a 488 menores inmigrantes no acompañados, cifra similar a la del año pasado, "no vemos una notable diferencia" aunque en los últimos meses se haya producido un repunte en las llegadas, ha afirmado la consejera de Derechos Sociales del Gobierno canario, Noemí Santana (Podemos).



La consejera se ha reunido este martes con los responsables de los Servicios Sociales de los siete cabildos para abordar la situación actual de los programas de atención a este colectivo de menores.



En la isla de Tenerife hay 166; en Lanzarote, 126; en Fuerteventura, 34; en Gran Canaria, 32, en La Palma 20 y en la Gomera 10, ha informado la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, Irache Serrano.



Santana considera que la llegada de menores inmigrantes no acompañados al archipiélago "es una situación de la que debemos ocuparnos y no preocuparnos" y ha recordado que la tutela corresponde a la comunidad autónoma, que debe atenderlos "de la manera más digna posible".



La consejera cree necesario "un mensaje de calma, tranquilidad y solidaridad", pues "la situación está totalmente controlada" y no es comparable a la registrada en otras épocas, como 2006, cuando el archipiélago acogía a unos 1.400 menores inmigrantes no acompañados en la llamada "crisis de los cayucos".



A pesar de ello, Canarias planteará al Estado la posibilidad de que otras comunidades con menor flujo migratorio acojan a parte de los menores que están las islas, pues "todo el territorio en su conjunto debe atender esta situación".



El Archipiélago está muy cerca de alcanzar las plazas del convenio de 2013, situado en torno a las 500, pero para trasladar a parte de los menores inmigrantes sería necesario analizar la situación de otras comunidades autónomas, algunas de las cuales ya se han ofrecido a ayudar, ha dicho la consejera.



Según ha indicado, Cruz Roja ha trasladado al Gobierno canario su disposición a atender a parte de esos inmigrantes en centros de otras comunidades.



Asimismo, la Consejería quiere buscar una solución para aquellas islas que en este momento acogen a más menores inmigrantes no acompañados de los que establecía el convenio suscrito en 2013, como Lanzarote, Fuerteventura y La Palma.



Igualmente, el Gobierno de Canarias tiene la intención de aumentar los recursos que proporciona para su atención, que actualmente asciende a unos 80 euros diarios.



El porcentaje de chicos que ha cometido delitos "es muy pequeño", y, del total de 488 menores inmigrantes no acompañados que Canarias acoge en este momento, solo 15 son objeto de algún tipo de medida judicial, la mayoría como consecuencia de delitos menores como hurtos, aunque algún menor está acusado de delitos más graves y están en régimen de internamiento, ha dicho la directora general.



Santana ha lamentado que haya mensajes de "odio y xenofobia" hacia ellos y que algún partido tenga un discurso xenófobo en contra de los inmigrantes.