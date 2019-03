Solo cuatro alcaldesas de 21 municipios en Gran Canaria: “Los hombres siguen copando los espacios de poder”

"Los hombres siguen copando los espacios de poder", recuerda la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González (Nueva Canarias), una de las cuatro que gobiernan en Gran Canaria, donde la mayoría de municipios, 17, son gobernados por hombres. Aunque gracias a la ley de paridad se ha logrado aumentar la representación de mujeres en la política, aún existe una enorme desigualdad en las cabezas de lista de los partidos. Una situación ante la cual “las mujeres tienen que plantarse”, asegura la alcaldesa de Firgas, María del Rosario Marrero (Coalición Canaria). “A mí, me querían poner en un puesto más atrasado en la lista y dije que si no iba en el segundo no me presentaba”, afirma con contundencia. De hecho, llegó a la alcaldía hace tan solo un año, después de que dimitiera su compañero de partido Manuel Báez por suplantar a su hijo en unas oposiciones.

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (Nueva Canarias), subraya que los techos de cristal aún existen en la política, al igual que en otros sectores de la sociedad. A ello se le añade que para las mujeres siempre es más difícil dedicarse a una actividad pública como es la política "por las razones que todos conocemos, como que aparte de trabajar fuera asumimos la responsabilidad del cuidado del hogar, la familia, los menores y las personas con dependencia. Y por otro lado, los partidos políticos tienen que apostar de manera más decidida por que sean mujeres quienes lideren las candidaturas".

Estas tres alcaldesas de Gran Canaria han decidido apoyar la huelga de este viernes de distintas formas, porque creen que hay que visibilizar el trabajo de más que siguen haciendo las mujeres sin que les sea reconocido. Mogán es otro de los municipios gobernados por una mujer, pero la valoración de su alcaldesa, Onalia Bueno, sobre este 8 de marzo no ha sido incluida porque declinó hacer esta entrevista.

En Telde, no solo respalda las reivindicaciones de este 8 de marzo la alcaldesa, ya que en el pleno del Ayuntamiento se aprobó con una amplia mayoría de votos, a excepción del Partido Popular (PP), apoyar esta y cualquier movilización que se organice para promover y defender la igualdad. Por su parte, para Dunia González “estamos ante algo más que una huelga laboral que se quiere visibilizar en las empresas o en las instituciones” y considera que “este paro feminista tiene que percibirse en las casas, en los colegios, en las tiendas, porque mayoritariamente las mujeres realizan un trabajo de cuidados, de labores con la familia y en el hogar que no está remunerado”. En este punto también insiste Marrero, quien considera que, aunque en su caso no ha sufrido machismo y fue educada desde pequeña en valores de igualdad, esta no es la realidad de todas las mujeres. Ese día, señala que secundará los paros que ha acordado con el personal del Ayuntamiento.

Carmen Hernández sí destaca que, al igual que todas las mujeres, ha vivido las dificultades que existen para acceder a puestos de responsabilidad por lo que significa conciliar la vida familiar y laboral. "He vivido muchos casos de micromachismo, esas etiquetas negativas que nos colocan por el mero hecho de ser mujer. Por ejemplo, si eres mujer con criterio propio y capacidad de dirigir, te etiquetan como mandona o arrolladora; si eres hombre, eres un líder", afirma.

Solo 16 alcaldesas en toda Canarias

El Archipiélago aún presenta un mapa desigual de la representación política. En este mandato solo fueron investidas 16 alcaldesas del total de 88 municipios de toda Canarias. La alcaldesa de Firgas señala que no entiende el motivo y que ella también quedó sorprendida cuando el año pasado fue nombrada presidenta de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, donde todos los alcaldes que forman parte son hombres, a excepción de ella.

A juicio de Dunia González, esto ocurre porque estamos en una sociedad patriarcal. “Aunque hemos avanzado y, por ejemplo, tenemos un Parlamento paritario, la realidad es esta: en 21 ayuntamientos de Gran Canaria solo hay 4 alcaldesas, así que nos queda mucho trabajo por hacer. Hemos avanzado socialmente, pero mientras no se impulse desde todos los partidos políticos la paridad, y mientras la sociedad no ponga los medios suficientes para la igualdad real, no se visibilizará a las mujeres como cabezas de lista”, asegura.

La falta visibilidad de las mujeres en la política de Canarias se extrapola también a los cabildos. De las siete corporaciones insulares, solo hay una mujer presidenta, Belén Allende, en El Hierro. A ello se le suma que, con los años que llevamos de democracia, ninguna mujer ha llegado a ser presidenta de Canarias y solo dos partidos llevan a una candidata mujer a la Presidencia, Noemí Santana (Podemos) y Vidina Espino (Ciudadanos).

Gran Canaria no tuvo alcaldesas hasta 2003

La trayectoria hasta llegar a encabezar una lista electoral no ha sido un camino de rosas. En el mandato de 1979-1983 solo hubo tres mujeres alcaldesas en todo el Archipiélago: Amparo Torres (UCD) en Betancuria, María Nieves Martín (CDS-Unión Centrista) en Tirajafe y Hermas Concepción Méndez (UCD), en Villa de Mazo. En el siguiente mandato, no hubo ninguna mujer alcaldesa en Canarias y entre 1985-1987 solo fue investida como tal María Concepción Pérez Santo Tomás (PSOE), en San Juan de La Rambla.

Tuvieron que pasar ocho años hasta que se volviera a contar con presencia femenina en las alcaldías. Entre 1995 y 1999, fueron nombradas Vicenta Díaz Sáez (PP), en Güímar y María Dolores Padrón, en Puerto de La Cruz. Entre 1999 y 2003, ostentaron este cargo Manuela Armas Rodríguez (CC), en Arrecife; María Elena Ruíz Domínguez (CC-PNC), en La Guancha y Ana Oramas (CC), en La Laguna.

Es ya entre 2003 y 2007 cuando se empieza a percibir mayor presencia de alcaldesas y, por primera vez, mujeres que llegan a este cargo en la isla de Gran Canaria, donde fueron elegidas Guacimara Medina (PSOE) en Artenara; Josefa Luzardo (PP), en Las Palmas de Gran Canaria; Concepción Narváez (PSOE), en San Bartolomé de Tirajana y María Encarnación Domínguez, en Tejeda. En Fuerteventura, llegó a la alcaldía de La Oliva Claudina Morales (CC) y en Lanzarote María Isabel Déniz (PIL), en Arrecife y Gladys Acuña (PIL), en Yaiza.

Ese mismo año, fue nombrada Dolores Padilla (PSOE) en El Paso, en La Palma, además de otras cinco en Tenerife. Carmen Nieves Gaspar (CC) fue nombrada alcaldesa en Granadilla de Abona; Vicenta Díaz (PP), en Güímar; María Elena Luis (CC), en La Guancha; Ana Oramas (CC), en La Laguna y María Dolores Padrón, en Puerto de La Cruz.

Entre 2007 y 2011 se produjo un retroceso y se pasó de 13 a 11 alcaldesas. Al año siguiente, entre 2011 y 2015 se llegó al mandato con más mujeres alcaldesas en Canarias, un total de 18, y estos últimos cuatro años suman solo 16 mujeres en una alcaldía.

La cuota del 40% fijada para que haya equilibrio en las listas electorales ha ayudado a que la presencia de la mujer en la Cámara Regional sea mayor. Sin embargo, ninguna ha sido nombrada Diputada del Común, su presencia aún es menor en la Audiencia de Cuentas y en el Consejo Consultivo. La paridad tampoco se refleja en los órganos de administración de las empresas públicas y mucho menos en las privadas.

Políticas de Igualdad en el ámbito municipal

Tanto Dunia González como María del Rosario Marrero y Carmen Hernández subrayan la necesidad de seguir apostando por políticas de igualdad. La alcaldesa de Firgas asegura que en su municipio se presta especial atención al servicio de apoyo a las víctimas de violencia de género, pero que también se trabaja por la prevención, algo en lo que considera que hay que incidir desde el ámbito de la educación.

La alcaldesa de Santa Lucía defiende la importancia de las campañas de concienciación para toda la ciudadanía y el trabajo en los centros educativos. “Se trata de educar en valores desde la infancia, pero también de poder vivir en un modelo social y familiar en el que tengamos los mismos derechos y deberes, y sobre todo la misma igualdad de oportunidades. Y por supuesto una red amplia de ayuda, acompañamiento y asistencia en los casos de violencia de género”.

“A esta sociedad le queda mucho por hacer, pero en estos momentos creo que no debemos permitir que se dé un paso atrás en materia legislativa ni social a la hora de proteger y apoyar a las víctimas de violencia machista o de acoso sexual”, concluye Dunia González.

Por su parte, la alcaldesa de Telde recuerda que su municipio fue pionero hace ya más de 30 años en la creación de un Centro de la Mujer, que fue el germen de la primera Concejalía de la Mujer, y cuenta con un Plan Transversal de Igualdad de Oportunidades y una Comisión Transversal de Igualdad y Violencia de Género, que se encarga de velar por el cumplimiento de todos los objetivos en la Institución.

Carmen Herández insiste en la importancia de que el Gobierno de Telde haya sido también "pionero en el Estado al crear un órgano como este, porque si bien en otros municipios existen comisiones transversales similares, ninguno incluye a toda la administración desde todos los estamentos de su estructura como sí hace este Ayuntamiento (nivel técnico administrativo; las jefaturas de Sección, de Servicio, los órganos directivos y los directores de gobierno; y, por último, el nivel político)", explica.

A su juicio, para caminar hacia la igualdad y la eliminación de la violencia de género, es necesario apostar por la educación, la eliminación de los prejuicios, la participación de la mujer en posiciones de adopción de decisiones en todos los sectores de la vida y la intransigencia a las actitudes machistas y a la ausencia de un medio social que apoye estos cambios. "Solo entonces nuestra sociedad estará lo suficientemente fortalecida para desarrollar todas sus potencialidades".