Igualdad en los órganos del Parlamento de Canarias: deuda pendiente con las mujeres

El Parlamento de Canarias puede presumir de tener actualmente el mismo número de hombres (30) que de mujeres (30) representando a la ciudadanía. Sin embargo, lograr esta estampa no ha sido un camino de rosas. En las primeras legislaturas, la presencia de la mujer fue escasa, y no ha sido hasta esta última cuando se ha notado este equilibrio. Para lograrlo, ha tenido un papel importante la cuota del 40% de mujeres y hombres en las candidaturas electorales, una medida impuesta en la Ley de Igualdad de 2007 del PSOE, que se ha unido al sistema de listas cremallera utilizado por muchos partidos para que las mujeres puedan salir elegidas y no queden relegadas a los últimos puestos.

No obstante, es precisamente el hecho de no imponer esta cuota en otros ámbitos (como en los órganos del Parlamento) que el Diputado del Común, la Audiencia de Cuentas o el Consejo Consultivo siguen más de 30 años después en manos de hombres. Y es la misma falta de severidad en la aplicación de la Ley de Igualdad la que permite que aún un 80% de las empresas públicas ignore a las mujeres en sus consejos de administración y que, en las privadas, la paridad parezca inalcanzable. Porque, para lograr la no discriminación de género, no solo hacen falta discursos y promesas, son necesarias políticas y medidas que de verdad lo impulsen.

Actualmente, la estructura del Consejo Consultivo de Canarias está compuesta exclusivamente por hombres; el presidente es Carlos Millán Hernández. El Diputado del Común ha sido hasta ahora Jerónimo Saavedra, órgano que nunca ha sido dirigido por una mujer. En la Audiencia de Cuentas sí que se han incluido mujeres, aunque muy pocas. Ahora mismo, solo una (Elena Hernández Mollö Christensen) forma parte de la estructura de este órgano, cuyo presidente es Rafael Díaz Martínez.

Carolina Darias, diputada socialista que ha hecho historia por ser la primera mujer en presidir el Parlamento de Canarias (algo que no se logró hasta esta última legislatura) se vio obligada esta semana a anunciar que este 8 de marzo no habrá declaración del Parlamento de Canarias. Podemos se negó a suscribir este borrador, que había impulsado este mismo partido, por considerar "muy cínico" defender el papel relevante de las mujeres cuando luego la Cámara incumple los repartos en materia de igualdad.

El revuelo por la discriminación sexista en los órganos del Parlamento también ha impulsado una recogida de firmas en la plataforma Change.orgque afea a la Cámara Regional que no cumpla con las cuotas de igualdad.

Una renovación polémica

La renovación de estos órganos protagonizó un caluroso debate la pasada semana que concluyó con la abstención de Podemos y Nueva Canarias en la votación de candidatos propuestos. Ambos partidos coincidieron en que se había producido “discriminación sexista” ya que las fuerzas mayoritarias propusieron nueve hombres y solo dos mujeres para estos puestos.

Las únicas candidatas que contaron con el apoyo de CC, PSOE, PP y ASG fueron Elena María Hernández, que repite en la Audiencia de Cuentas a propuesta del PSOE, y Cristina de León, presentada por CC al Consejo Consultivo.

En la Audiencia de Cuentas obtuvieron también respaldo Pedro Pacheco y José Carlos Naranjo, propuestos por CC; Fernando Figuereo, por el PP y Gervasio Rodríguez, por el PSOE. Además de Cristina de León, al Consejo Consultivo fueron apoyadas las candidaturas de Alfredo Belda, por CC; Pablo Matos, por el PP, y Luis Fajardo por el PSOE. Mientras que al Diputado del Común respaldaron de nuevo a un hombre, Rafael Yanes.

Podemos presentó dos candidatas a estos órganos: al Diputado del Común a la ex vicepresidenta del Consejo Escolar Natalia Álvarez, y a Estela Marrero, la jueza sustituta que absolvió a Drag Sethlas tras ser denunciado por la asociación Abogados Cristianos por su actuación en el Carnaval de 2016, como candidata al Consejo Consultivo de Canarias. De ambas se resaltó su profesionalidad, pero solo fueron apoyadas por la formación morada y por Nueva Canarias.

El partido de Román Rodríguez reprochó que ya PSOE, PP y CC tenían repartidos los candidatos a estos órganos. También denunció que algunos de ellos han sido propuestos para pagarles "un finiquito por los servicios prestados" en sus partidos o incluso "para resolver asuntos partidistas internos".

Sin declaración por el 8 de marzo

Para la diputada María del Río (Podemos) es un auténtico “cinismo” que la Cámara Regional no aplique sus propias leyes ya que en la Ley Canaria de Igualdad de 2010 ya se recoge que se debe buscar el equilibrio entre hombres y mujeres. “No es necesario cambiar la ley para que haya paridad en los órganos del Parlamento o en los Consejos de Administración de las empresas públicas”, subraya.

María del Río reconoce que el PSOE jugó un papel importante con leyes pioneras como la de Igualdad de 2007, pero añade que este partido “no puede vivir de las rentas del pasado”. Por ello, Podemos ha retado a los socialistas a paralizar la renovación de los órganos del Parlamento hasta que se garantice la paridad y critica que se les haya acusado de partidistas por proponer a dos mujeres, “lo que pretendíamos era ayudar a demostrar que sí que hay mujeres válidas”, subraya Del Río.

A juicio de la diputada de la formación morada, si en diez años Canarias no ha sido capaz de cumplir con su ley de Igualdad ha sido por “desidia”. “¿Nadie se ha dado cuenta en estos años de que en esos órganos no había mujeres?”, se cuestiona.

Defiende que, a pesar de que su partido presentó un borrador para la declaración institucional del Parlamento de Canarias por el próximo 8 de marzo y lo pasó al resto de partidos para que fuera conjunta, se niega ahora a suscribir esta declaración ya que considera que lo que ha ocurrido esta semana con la renovación de órganos es la prueba de que luego no se cumplen las leyes. “Es una vergüenza, la única razón de que no se haya cumplido es que no han querido”, insiste María del Río.

Carolina Darias lamentó en rueda de prensa que, por primera vez, la Cámara Regional no va a contar con una declaración institucional por el Día de la Mujer. “Deseo que la igualdad siga siendo un principio rector del Parlamento, más allá de hechos puntuales” e hizo un llamamiento "para que la igualdad no sea un elemento para arrojarnos a la cara".

Tras la polémica suscitada, tanto PSOE como CC han propuesto modificar la Ley autonómica de Igualdad para que la paridad en los órganos del Parlamento de Canarias sea obligatoria. No obstante, Podemos insiste en que “no hay nada que lo impida ahora”.

Palliser, única diputada hasta 1991 La diputada socialista María Dolores Palliser fue la única mujer en formar parte de la Cámara Regional entre 1983 y 1991. Fue en la tercera legislatura cuando el Parlamento contó con cuatro mujeres y en la cuarta (1995-1999) con ocho. En la quinta legislatura empezó a aumentar el número de mujeres, que pasó a sumar 19. En la sexta contó con 23; en la séptima con 24 y en la octava con 21. No ha sido hasta esta última legislatura cuando se ha logrado el equilibrio de 30 hombres y 30 mujeres de 60 diputados con los que cuenta la Cámara Regional. En las elecciones de 2015 hubo un gran número de candidatas a presidir el Gobierno de Canarias: Patricia Hernández (PSOE), María Australia Navarro (PP), Noemí Santana (Podemos) o Melisa Rodríguez (Ciudadanos), partido castigado por la Ley electoral y quedó fuera de la Cámara Regional.