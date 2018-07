El sindicato de periodistas pide a Puertos del Estado que investigue el 'enchufe' de la jefa de prensa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas

La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) ha presentado este lunes un escrito ante la Subdelegación del Gobierno con el que solicita, tanto a Puertos del Estado como a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, que inicie una investigación "dada la gravedad de los hechos" sobre la contratación de Cristina Rodríguez como jefa de prensa de Puertos de Las Palmas.

El escrito presentado por el sindicato llega a raíz de la noticia publicada por Canarias Ahora. En él se dirigen tanto a la nueva presidenta de Puertos del Estado, Ornella Chacón, como al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Rodríguez todavía no ha sido nombrada como jefa de prensa, pero desde la semana pasada ya comunicaron a Puertos del Estado que incorporen su nombre, su correo corporativo y su número de teléfono móvil personal al listado de responsables de comunicación de cada uno de los recintos portuarios dependientes del Ministerio de Fomento.

Además, desde que Cardona llegara a su nuevo puesto, todas las gestiones relacionadas con el gabinete de prensa han sido trasladadas a Cristina Rodríguez, desde el resumen diario de prensa a las solicitudes de entrevistas periodísticas. Ello a pesar de que el concurso sigue abierto y falta la entrevista personal, valorada con 40 puntos del total de 100, a la que concurre tanto ella como el otro candidato, Héctor Pérez Quevedo.

No es la única irregularidad detectada en este concurso y de hecho, al mismo se presentaron otros siete periodistas a los que dejaron fuera por no haber presentado la documentación, aunque dos de ellos aseguraron a este periódico que desistieron de hacerlo porque resultó ser falso que no presentaran correctamente su documentación.

“Cuando presenté la solicitud la acompañé de fotocopia del DNI, currículo, título universitario y otros cursos que tengo. Es más, llevé los originales para acreditarlo. Visto lo visto, no me iba a molestar en volver a presentar lo que ya había presentado oficialmente. El pescado ya estaba todo vendido”, aseguró una de estas personas.

Por su parte, la Asociación de la Prensa de Las Palmas no se ha pronunciado por este dedazo. Su presidente, José Mújica, ha asegurado que ninguno de los periodistas afectados por esta discriminación es asociado y tampoco han pedido amparo.

" Las asociaciones de prensa solo actúan cuando los periodistas afectados piden amparo, y he visto la lista y ninguno está asociado, con lo cual no piden amparo", sostiene Mújica.

Así, a su parecer en convocatoria se han seguido "los principios de la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España)" y entiende que el concurso tiene criterios de contratación "objetivados".

"Lo del Puerto lo importante es que se sigan los principios de FAPE, tienen que estar al frente periodistas titulados y que se deriven a través de procedimientos transparentes", recalca.