Puertos de Las Palmas designa jefa de prensa antes de acabar el concurso que convocó a su medida

Cristina Rodríguez ya ejerce como jefa de prensa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a pesar de que todavía no se ha resuelto el concurso público convocado para adjudicarle esa plaza por un periodo de tres años prorrogables a cuatro. En la Presidencia del organismo público lo dan por sentado y así se lo hicieron saber la semana pasada a Puertos del Estado pidiendo incorporar su nombre, su correo corporativo y su número de teléfono móvil personal al listado de responsables de comunicación de cada uno de los recintos portuarios dependientes del Ministerio de Fomento. Es el paso previo al colofón esperado por todos: que la plaza en cuestión le sea adjudicada a ella, como se especuló en todos los sectores políticos y periodísticos de la ciudad cuando se convocó el concurso y se conocieron sus bases.

Además de la evidencia que supone oficializar su nombre ante Puertos del Estado, desde que Cardona llegara a su nuevo puesto, todas las gestiones relacionadas con el gabinete de prensa han sido trasladadas a Cristina Rodríguez, desde el resumen diario de prensa a las solicitudes de entrevistas periodísticas.

La convocatoria de esa plaza de personal eventual de “jefe de división de comunicación y relaciones externas” fue una de las primeras decisiones que tomó el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, nada más llegar a ese puesto en una extraña decisión del Gobierno de Canarias, que lo propuso a Fomento cuando aún gobernaba el PP en el Gobierno nacional. Es potestad de las comunidades autónomas proponer el nombre de los presidentes o presidentas de esos organismos sin que al Consejo de Ministros le quede más prerrogativa que la de acceder. El nombramiento de Cardona fue propuesto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, por el exministro José Manuel Soria, que acaba de hacer patente su regreso a la política orgánica del PP para determinados ajustes de cuentas con la exvicepresidenta Sáenz de Santamaría, y para promover otro tipo de ajustes en el PP de Canarias muy relacionados con su nueva actividad mercantil: el asesoramiento internacional de empresas.

En ese terreno, un presidente portuario proclive resultaría una ventaja para todas aquellas empresas que tratan de hacer negocios portuarios en África occidental, como es el caso de compañías vinculadas a José Manuel Soria.

En este contexto, Juan José Cardona ha dedicado las primeras semanas de mando al frente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas a parapetarse con un equipo que le ayude a impulsarse en las próximas listas electorales del PP, una vez supo que el actual presidente regional, Asier Antona, no cuenta con él. Para ese fortalecimiento, Cardona consideró de inmediato necesario llevarse al puerto a la que fue su responsable de prensa durante sus cuatro años de alcalde de Las Palmas de Gran Canaria (2011-2015), Cristina Rodríguez. De ahí que convocara un concurso con unas exigencias que cumplía con creces esa candidata y, para no dejar ninguna oportunidad a las sorpresas, en las bases se impuso que los méritos y titulaciones sumaran 60 puntos, y una entrevista personal con el director del puerto, los otros 40. El director del puerto, un experimentado ingeniero de Caminos, no ha tenido jamás la más mínima relación con el mundo de la comunicación, más allá de ser lector asiduo de periódicos u oyente de emisoras de radio. Pero se debe a su presidente, de quien depende renovarle en el puesto, dotado con un plus de 15.000 euros al año sobre su sueldo de funcionario del organismo.

A la convocatoria se presentaron diez aspirantes, de los que uno fue descartado de plano, a siete se les exigió que subsanaran defectos formales en su propuesta (básicamente ausencia de documentación o identificación) y solo a dos se les dio por incluidos en la siguiente fase del concurso.

Uno de esos dos seleccionados es Héctor Pérez Quevedo, quien fuera durante varios años responsable de comunicación de José Manuel Soria a su paso por el Ayuntamiento de Las Palmas y por el Cabildo de Gran Canaria. Hoy alejado del mundo de la política y del PP, trabaja en la sección de cierre del periódico Canarias7.

La otra seleccionada es Cristina Rodríguez Rodríguez, quien a día de hoy ejerce simultáneamente de jefa de prensa en la sombra de Puertos de Las Palmas y de responsable de las mismas tareas en el grupo municipal del Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria, donde la colocó Juan José Cardona tras ser desplazado del poder en 2011. En el consistorio, la periodista cobra poco más de 28.000 euros al año al ocupar la plaza de asesor que corresponde al PP.

“Todo el pescado, vendido”

El nuevo portavoz municipal de los populares, Ángel Sabroso, ya ha pedido autorización a la presidenta insular de su partido en Gran Canaria, Australia Navarro, para sustituir a Cristina Rodríguez en ese puesto. Las relaciones entre ambos nunca fueron buenas y se han agravado a partir de la marcha de Juan José Cardona al puerto.

Cristina Rodríguez y Héctor Pérez Quevedo están convocados este martes, día 31 de julio (a las 10.00 el primero, a las 10:30 la segunda) para la realización de la “entrevista personal”, que se celebrará en las oficinas del organismo portuario.

Ninguno de los siete aspirantes a los que se reclamó que subsanaran la documentación aportada ha pasado a la siguiente fase. Consultados dos de ellos dijeron que desistieron de hacerlo porque resultó ser falso que no presentaran correctamente su documentación.

“Cuando presenté la solicitud la acompañé de fotocopia del DNI, currículo, título universitario y otros cursos que tengo. Es más, llevé los originales para acreditarlo. Visto lo visto, no me iba a molestar en volver a presentar lo que ya había presentado oficialmente. El pescado ya estaba todo vendido”. Así se expresó una de las personas aspirantes a la que este periódico preguntó por qué no había subsanado lo que le reclamaban en la primera selección. Sus documentos estaban correctos y perfectamente compulsados, sin embargo se los volvieron a reclamar.

Otro aspirante reconoció que no respondió a ese requerimiento “sencillamente porque todo lo que tenía que presentar lo había presentado desde el principio. No les bastó que acreditara mi experiencia con la certificación de una secretaria general, habilitada nacional, y mi otro nombramiento publicado en el Boletín Oficial de Canarias”.

De 1.500 a 4.800 euros de sueldo

Juan José Cardona, presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, venía reclamando a su partido un puesto de responsabilidad pública mejor remunerado que el de portavoz municipal en el Ayuntamiento de la capital grancanaria. Él mismo cuenta cómo un día reprochó a José Manuel Soria la drástica rebaja que, siendo alcalde (1995-2003) impuso en los emolumentos y subvenciones a la oposición, una decisión que se volvió luego contra los concejales del PP cuando abandonaron el poder. “Haber subido los sueldos cuando fuiste alcalde”, fue la respuesta que recibió Cardona del exministro de Industria cuando emitió aquella queja.

Siete años soportando la fría oposición y cobrando un sueldo neto de 1.500 euros al mes se han hecho muy largos para el que fuera alcalde y fiel colaborador de José Manuel Soria. Su nombramiento como presidente de los puertos de Las Palmas le permiten ahora un salario bruto anual de 95.000 euros, lo que se traduce en una nómina mensual de 4.800 euros netos.

Además, disfruta de coche oficial con chófer, tarjeta de crédito para gastos de representación y la consideración de autoridad que él mismo realza en cada acto oficial que organiza de la mano del que fuera jefe de protocolo y mano derecha del ministro Soria, Ángel García.

Con esa autoridad y mediante un procedimiento de contratación simulado, se dispone a contratar ahora a la que fue su jefa de prensa desde 2007, Cristina Rodríguez.