La Asociación COVID Persistente de Canarias denuncia que el Gobierno regional no registra a los pacientes: “Son más de 40.000 personas”

El Diputado del Común, Rafael Yanes, se reunió con integrantes de la Asociación COVID Persistente de Canarias, quienes presentaron 19 peticiones para atender y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la COVID persistente en el Archipiélago.

Esta Asociación fue constituida en noviembre de 2021y, actualmente, está conformada por unas 90 personas, “pero sabemos que en Canarias hay entre 40 y 50 mil personas afectadas por la COVID persistente que no están reconocidas como tal”, aseguraron.

La organización denunció que el Gobierno de Canarias no registra ni diagnostica a estos pacientes, “a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya ha instado a los gobiernos a que nos codifiquen con el código U09.9 de la COVID persistente. Necesitamos que el Gobierno agilice el Plan de Abordaje, que tendría que haberse presentado ya en el Parlamento de Canarias”.

El colectivo mostró su pesar ante la falta de concienciación y empatía que existe en la sociedad y en el sistema sanitario con respecto al reconocimiento de esta enfermedad. “Vamos de médico en médico y como se trata de una enfermedad relativamente nueva, no nos creen. Pedimos valoraciones neurocognitivas y no hay psicólogos en los centros de salud, necesitamos rehabilitación física y respiratoria y la mayoría de las personas con esta enfermedad no la han recibido o tardan hasta dos años en recibirla”.

Entre otras de las peticiones trasladadas por la Asociación, también hicieron especial hincapié en la formación del personal sanitario, la agilización de listas de espera para recibir atención de especialistas, la atención integral de estos pacientes a través de unidades multidisciplinares en los hospitales de las islas o el reconocimiento del grado de discapacidad, entre otras.

Yanes aseguró que, “desde la Diputación del Común, estamos muy atentos a los medios informativos para captar si existen situaciones en las que se puedan vulnerar los derechos de la ciudadanía. Cuando oímos este caso en particular nos pareció importante reunirnos con este colectivo para que nos trasladasen sus quejas”.

“Informaremos a la Consejería de Sanidad sobre las 19 peticiones que hace la Asociación. Nuestra labor es dinamizar e incentivar la decisión de la Administración Pública, ya que la realidad es que hay 40 mil canarios con covid persistente no reconocidos esperando por ella”, aseveró el Diputado del Común.

Las personas interesadas en contactar con la Asociación COVID Persistente de Canarias podrán hacerlo a través del correo electrónico covidpersistenteislascanarias@gmail.com