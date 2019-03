Ninguna mujer en la candidatura del presidente del Club Náutico de Gran Canaria

Que la paridad no se ve reflejada en la mayoría de las grandes empresas, donde a las mujeres además les cuesta mucho más llegar a ocupar puestos de dirección es un hecho que se constata también en el Real Club Náutico de Gran Canaria, donde actualmente no hay ninguna mujer en la Junta directiva y hasta ahora ninguna había optado a presidirlo. La institución, que ha sido un referente para la capital de la isla, celebra elecciones el próximo 11 de abril y una de sus candidaturas, la del actual presidente, no incluye ni a una sola mujer.

Las listas, compuestas por 15 personas, han sido ya aprobadas por la Junta Electoral y aparecen publicadas en la página web del Real Club Náutico de Gran Canaria desde este viernes 22 de marzo. Por un lado, una de ellas está liderada por el actual presidente, Fernando del Castillo Morales y la otra por la primera mujer que pretende presidir el club, la economista María del Carmen López Galán.

La Ley estatal de Igualdad obliga a que, en las empresas públicas, exista una presencia equilibrada entre hombres y mujeres. Se entiende por equilibrio que las personas de cada sexo no superen el 60% ni sean menos del 40%. También recoge que las empresas privadas de más de 250 trabajadores deben contar con un plan de igualdad. En este caso, aunque se trata de una entidad privada, sí que recibe subvenciones de instituciones públicas, y el artículo 33 de la ley recoge que las administraciones públicas que firmen contratos con estas empresas pueden premiar a las que cumplan con la igualdad, incentivando este requisito en las bases de los concursos.

En el artículo 75 de la citada ley se refleja además que ocho años después de la entrada en vigor de la norma, las empresas "procurarán" incluir en su Consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada. Sin embargo, han pasado ya doce años y se siguen dando casos de desigualdad.

En Canarias también existe una ley específica de igualdad, aprobada en el año 2010, que en este sentido, viene a reforzar lo que ya se ha recogido en la estatal sobre la importancia de que exista una composición equilibrada de hombres y mujeres en los consejos de administración de las empresas.

Además, en los procesos electorales ha quedado fijada por Ley la necesidad de concurrir con listas cremallera, que alternen a hombres y a mujeres. Una medida que ha servido para que aumente la presencia de las mujeres en el sector público, pero no para que ocupen puestos de dirección en política.

Candidaturas a presidir el Real Club Náutico de Gran Canaria.

El actual presidente del Real Club Náutico de Gran Canaria cuenta en su equipo, de cara a las elecciones del 11 de abril, con Manuel Less Blanco (en el cargo de comodoro), José Ramón López (secretario) Luis María Betancor (contador), Fernando Arencibia (tesorero), Santiago Ramos (presidente Recreo), Guillermo Oliver Roca (presidente de Cultura), Guillermo Croissier (vicepresidente) Roberto Hiller (vicecomodoro), Mosiés Tejera (vicesecretario), Ángel Granda (vicepresidente Recreo) y como vocales a Manuel Sánchez, Emilio Martel, Domingo del Castillo y Octavio A. Rodríguez.

La otra candidatura, además de estar encabezada por una mujer, sí respeta la paridad en la lista. Incluye a seis mujeres: Selena Quintana, como secretaria; María del Pino Moreno, como tesorera; Silvia Valencia, como presidenta de Recreo; Amelia Martín, como presidenta de Cultura; Rosa María López, como vicesecretaria y a María Teresa Ortega, como vocal.

También componen esta plancha Fernando Juárez (comodoro), Sebastián J. Sansó (contador), Javier Vega (vicepresidente), José Carlos Hernández (vicecomodoro), Alfonso Chamorro (vicepresidente recreo) y como vocales: Fernando de Bethencourt y Manrique de Lara, Javier González, así como José Luis Navarro.

El Real Club Náutico de Gran Canaria, institución privada que se fundó en el año 1908 con el objetivo de promover la práctica de la vela deportiva y de ocio, nunca ha estado presidida por una mujer. Su junta directiva la componen 15 personas que se han asociado a la entidad y que se eligen cada tres años. Actualmente, todos los puestos están ocupados por hombres.

Actual Junta Directiva del Club Náutico de Gran Canaria. Web del Club Náutico de Gran Canaria

Según destaca el club en su página web, a lo largo de sus más de 100 años de historia han ocupado su presidencia de honor los Reyes de España, Alfonso XIII y Juan Carlos I. En la actualidad, la masa social del Club está formada por más de 6.000 socios numerarios y sus correspondientes familias, que representan una población estimada de 20.000 personas.

Aunque el club es privado, la página web Ciudad del Mar, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hace promoción de él, como símbolo de punto de fomento del deporte en uno de los lugares más privilegiados de la ciudad. Además, destaca su reconocido palmares y sus medallas olímpicas.