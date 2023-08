La consejera de Ciencia cambia de opinión sobre Dreamland: del “no lo veo” a un “evidente interés” en el proyecto

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín (Coalición Canaria), ha mostrado este jueves su apoyo al proyecto de iniciativa privada Dreamland Studios Canarias, declarado de interés insular por el Cabildo de Gran Canaria. Según ha informado el grupo Newport, la empresa promotora de esta iniciativa, Machín ha manifestado “un evidente interés en el desarrollo del proyecto, especialmente en lo que respecta al impulso del proceso de formación con contratación de 500 personas” para la ciudad del cine que la empresa prevé construir en una parcela de 100.000 metros cuadrados en el municipio de Telde.

Una ciudad del cine y un centro comercial junto a un emblemático espacio protegido: 'Dreamland', el último proyecto con polémica en Canarias

Más

La posición de la consejera, manifestada tras la reunión que ha mantenido este mismo jueves con el presidente de Dreamland, José Antonio Newport, contrasta con la que expresó hace apenas diez días en una entrevista en el periódico Canarias 7.

“Soy de la opinión que, si uno de nuestros atractivos son los paisajes naturales, no veo lo que ofrece Dreamland, ya hay en el mundo otros lugares que ofrecen sitios cerrados más cómodos para trasladarse que venir a Canarias. No apuesto por él, nunca lo he visto. Una de nuestras ventajas son nuestros paisajes naturales, no veo sitios cerrados”, dijo Machín en esa entrevista, publicada el 19 de agosto, tres meses después de la declaración de interés insular del proyecto de Dreamland en Gran Canaria.

“Esta consejera no lo ve”, reiteró Machín cuando la periodista le preguntó si apoyaría el proyecto si la empresa “tocaba a su puerta”.

Cuestionado por este cambio de postura, el gabinete de la consejera defiende que esas palabras se referían a la instalación del proyecto en enclaves como el entorno del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, en la isla de Fuerteventura. Esa era la ubicación inicial prevista para la ciudad del cine proyectada por Newport. Aunque también fue declarado de interés insular, la fuerte oposición de la población, de grupos ecologistas y de algunos partidos acabó por tumbar la iniciativa, dinamitando incluso el pacto de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura.

La empresa promotora renunció a construir el complejo en Fuerteventura y presentó el proyecto en Gran Canaria. El pasado 23 de mayo, apenas cinco días antes de las elecciones, el pleno del Cabildo aprobó por unanimidad declararlo de interés insular. El Grupo Newport ocupará 100.000 metros cuadrados en un terreno de 600.000 que es propiedad de la empresa turística y de construcción Lopesan.