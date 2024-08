Una de cada cuatro víctimas de violencia machista no tienen acceso a juzgados especializados en Canarias

Un 26,7% de las víctimas de violencia machista en Canarias no tienen acceso a juzgados especializados. Los casos de una de cada cuatro mujeres en el Archipiélago son seguidos en órganos mixtos, según los datos que ha publicado este lunes elDiario.es. Aun así, la región es una de las tres comunidades españolas donde más mujeres sí tienen acceso a juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer, solo por detrás de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Al otro lado de la balanza están Ceuta y Melilla, donde no hay ni un solo órgano judicial exclusivo. Le sigue Galicia, donde un 72,7% de las mujeres no tiene acceso a juzgados especializados, y Castilla y León, donde el porcentaje cae a un 71,5%. Por provincias, hay 15 que no tienen ningún órgano que tramite solo casos de violencia de género. Estos últimos suelen concentrarse en las grandes ciudades. En Canarias, la provincia de Las Palmas cuenta con cuatro juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer, solo uno más que la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En declaraciones recogidas por elDiario.es, Cira Domínguez, miembro de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), habla de “víctimas de primera y de segunda” en función de la respuesta judicial que reciben. “Desde luego que no es lo mismo un juzgado exclusivo que uno mixto. Imagínate un juez que esa misma mañana tiene tres juicios rápidos y a la vez está tomando declaración por un delito societario o de tráfico”, afirma.

Este verano, los casos de violencia machista se han disparado en Canarias. En el mes de julio, el servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 1-1-2 Canarias un total de 1.524 llamadas. Más del 50% fueron de emergencia, aquellas en las que la vida de las mujeres corre peligro inminente. Estas alertas, según ha explicado el Instituto Canario de Igualdad (ICI) obligaron a 39 mujeres y a sus 17 hijas e hijos a abandonar sus hogares e ingresar en los dispositivos de emergencia que gestionan el Gobierno de Canarias y los cabildos.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Brito, recuerda que “son los meses estivales, los periodos de vacaciones en general” los más difíciles para las mujeres que conviven con un maltratador. Por eso, pide a la población que se mantenga alerta ante cualquier caso de violencia machista que pueda producirse en su entorno.