El curso escolar comenzará de forma presencial el día 15 en toda Canarias y se harán PCR en los centros de las zonas con mayor índice de contagios

El curso escolar comenzará de forma presencial el día 15 de septiembre en toda Canarias. Ese día volverá el alumnado de Primaria a las aulas y al día siguiente lo hará el de Secundaria, mientras que el alumnado de FP lo hará el 17. No obstante, se realizarán pruebas PCR para detectar positivos por coronavirus en los centros situados en las zonas con mayor incidencia de contagios, es decir, en Las Palmas de Gran Canaria y en Arrecife. Así lo ha confirmado el portavoz del Gobierno, Julio Pérez, este jueves tras la finalización del Consejo de Gobierno. Según explicó, el número de atención de llamadas telefónicas del Ejecutivo Regional ha recibido este jueves numerosas consultas por parte de las familias en relación con el comienzo de clases.

Pérez señaló que los datos de contagio por coronavirus han mejorado un poco, pese a que las cifras de incidencia se mantienen. No obstante, destacó el mayor número de pruebas que se están realizando por parte de Sanidad para detectar positivos. El consejero de Administraciones Públicas ha remarcado además que se ha venido trabajando para que la vuelta al colegio se realice de forma segura y recordó que los centros llevan cerrados desde marzo.

Con este anuncio se descarta que en las islas con mayor incidencia por COVID-19 como Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro, el curso empiece con clases digitales, un escenario que se barajaba hasta este mismo miércoles, según señaló entonces la consejera de Educación, Manuela Armas, en el Parlamento de Canarias. La decisión final de que las clases sí que empiecen en todas las Islas se ha tomado después de que este miércoles por la tarde se reuniera el comité de expertos que asesora al Ejecutivo y concluyera que los centros escolares no son espacios menos seguros.

“Todos entendemos que ya es momento de que los chicos vuelvan a las clases", ha destacado en la tarde de este jueves la consejera, que ha añadido que los colegios no son centros menos seguros que otros espacios como parques o encuentros sociales. Además, recordó que las clases presenciales ya han comenzado en gran parte de las comunidades autónomas esta semana.

¿Cómo será el nuevo curso?

El protocolo presentado por Educación el pasado mes de julio ya especificaba que en Primaria se formarán grupos burbuja, es decir, que el alumnado no podrá mezclarse más allá de su grupo de convivencia. Sobre las PCR, la novedad anunciada este jueves, la consejera ha señalado que no se realizarán el primer día de clase, ya que los estudiantes requieren del permiso de sus familias para poder hacer estas pruebas. Se realizará al mismo tiempo a todo el grupo burbuja y esto permitirá que si se detecta un contagio en una de estas clases no acudan al centro los estudiantes de esa aula pero no se obligue a cerrar todo el colegio. No obstante, aclaró que a decisión de cerrar algún centro escolar recaerá siempre en Sanidad, que es la responsable.

La consejera recordó que en cada centro habrá un responsable COVID y, según destacó Julio Pérez en su intervención, se está trabajando por perfeccionar el sistema de coordinación entre Sanidad y Educación.

Sobre el hecho de si se deben realizar las PCR antes de que comience el curso escolar, ha destacado que hacerla antes o después no tiene mayor importancia porque "no es una vacuna" y ha matizado que lo importante es saber "si hay positivos, cuántos hay y hacer el seguimiento. Los especialistas han entendido que es la mejor manera".

Manuela Armas ha subrayado que para garantizar la seguridad de los centros también será fundamental el papel de los inspectores, que cuentan con sus zonas específicas y que además de la labor de inspección tienen la de "seguimiento y acompañamiento". Así mismo, ha subrayado que el colegio no está exento de la norma y que es obligatorio llevar mascarilla.

Según ha subrayado, la diferencia entre el momento en el que se cerraron los colegios en marzo con la actualidad es que "estamos mejor preparados en todos los sentidos y existe una programación didáctica específica para las clases online".

El nuevo curso también contará con ese refuerzo de profesorado. La consejera explicó que esta misma semana se han producido los nombramientos y que este viernes se finalizará para que los docentes tomen posesión y puedan comenzar el lunes las clases de forma presencial.