Día Internacional de los Zurdos: datos, explicaciones científicas y curiosidades sobre la zurdera

Este domingo 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Zurdo. Se trata de una fecha dedicada a aquellas personas que prefieren utilizar preferentemente el lado izquierdo de su cuerpo, que fundada por el Club de Zurdos en 1992 para poder celebrar “su siniestralidad (zurdera), llamar la atención de la sociedad sobre las dificultades que tienen las personas zurdas en un mundo diseñado y organizado para las personas diestras y aumentar la concienciación pública sobre las ventajas y desventajas de ser zurdo”.

Aproximadamente una de cada diez personas en el mundo es zurda, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Se trata de una proporción que se ha mantenido con el paso del tiempo, puesto que en pinturas rupestres prehistóricas se ha observado que el 10% de las manos pintadas en las cavernas pertenecían a personas zurdas.

En el siglo pasado, la proporción de americanos zurdos era tan solo del 3%, mientras que en la actualidad oscila entre el 10% y el 13% de la población. Este hecho se debe a la poca tolerancia que en pasado se tenia con los niños zurdos, a los que, durante la escolarización, frecuentemente se les obligaba a escribir con la mano derecha, llegando incluso a infligírseles castigos corporales o a atarles la mano izquierda a la silla.

El cuerpo humano parece ser simétrico en muchos de sus órganos: tenemos dos ojos, dos orejas, dos pulmones o dos riñones. El cerebro, aunque aparentemente es un solo órgano, está dividido en dos hemisferios: el derecho y el izquierdo.

En condiciones normales, un hemisferio se convierte en dominante sobre el otro, tratándose de un fenómeno casi exclusivo del hombre que se observa sobre todo en actividades cotidianas, habitualmente de fuerza o precisión, como utilizar un martillo, pintar, escribir, utilizar un cuchillo o dar patadas a un balón. Estas actividades se suelen realizar con la parte del cuerpo dominante. Los zurdos tienen el hemisferio cerebral derecho como el dominante, mientras que en los diestros domina el sector izquierdo.

A nivel científico, no se sabe con exactitud cuál es la razón por la que una persona es zurda o diestra. Existen varios factores implicados: probablemente, la razón final sea una combinación de todos ellos.

Cabe destacar que el factor genético juega un papel fundamental. Hay familias de zurdos, donde varios miembros de la misma lo son y ello probablemente se debe a los genes relacionados con el desarrollo de los hemisferios cerebrales. Un ejemplo de ello es la familia real inglesa. Si los dos padres son zurdos, la probabilidad de que un hijo sea zurdo es del 50%. Si los dos son diestros, esta probabilidad disminuye al 2%.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford descubrió que el gen LRRTM1 (que codifica el desarrollo de la asimetría en el cerebro) estaría también involucrado para que una persona sea zurda. Este gen, se encuentra localizado en el cromosoma II y curiosamente se ha relacionado también con la esquizofrenia.

Posteriormente, en el año 2013, se identificó el gen PCSK6, que está implicado en el establecimiento temprano de la lateralidad en los embriones en desarrollo y que presenta una variante genética que estaría igualmente involucrada además en la preferencia por usar la mano izquierda o la derecha.

Es importante resaltar que el hecho de ser zurdo o diestro no es una elección de la persona. Se nace zurdo. Otra cosa, muy perjudicial, es que no se le permita desarrollarse como tal, obligándole desde pequeño a utilizar la mano o la extremidad que su cerebro de manera natural le pide.

En muchas culturas y religiones está perseguido o estigmatizado todo lo relacionado con el lado izquierdo. Así, según el Evangelio de Nicodemo, el Mal Ladrón, llamado Gestas, fue crucificado a la izquierda de Jesús y el Buen Ladrón, San Dimas, a su derecha. Por este motivo, con frecuencia las representaciones de la crucifixión muestran a Jesús con la cabeza inclinada hacia el lado derecho. Otro ejemplo se encuentra en Eclesiastés 10, donde se dice: “el corazón del sabio {lo guía} hacia la derecha, y el corazón del necio, hacia la izquierda. Hay hasta 45 referencias al lado derecho como bueno e izquierdo como malo”.

Entre los musulmanes, la mano izquierda también ha sido perseguida y castigada. En el Islam, el lado derecho se asocia con la sexualidad masculina y el bien moral, mientras que la izquierda representa la sexualidad femenina y el mal. Además, es una costumbre en la religión musulmana utilizar la mano derecha para comer y el pie derecho para entrar en la mezquita, y, por otra parte, la mano izquierda sirve para sonarse la nariz o limpiarse al defecar. Antes de la llegada de Mahoma, los árabes anteriores al siglo VII utilizaban la palabra derecha para decir sur, donde se encontraba la tierra próspera de Yemen, y izquierda para decir norte, es decir, Siria, una tierra asociada a malos augurios.

Ya la forma de referirse al lado izquierdo es claramente peyorativa. Todos sabemos lo que es ser “diestro” (entre otras acepciones el ser hábil) y “siniestro” (sin comentarios). En inglés, lo correcto y lo “derecho” es “right”, mientras que la izquierda es “left” (que también tiene el significado de abandonado). Las referencias peyorativas existen en prácticamente todos los idiomas. Solo dos ejemplos más: en francés, zurdo se dice “maladroite” (mal diestro). En italiano zurdo se dice “mancino” que también significa desleal o descortés (“tiro mancino” se traduce como jugarreta).

Existen muchos mitos sobre los zurdos, como que son más inteligentes, más introvertidos, que tienen problemas de sueño, que tienen más tendencia al liderazgo, que tienen problemas de aprendizaje, que enferman más... Todos ellos son falsos. No hay estudios realizados con rigor que confirmen nada de ello. Son opiniones, que se han ido transmitiendo y perpetuando con el paso del tiempo, sin una base científica sólida y basadas, sobre todo, en observaciones aisladas o estudios descriptivos, metodológicamente discutibles.

Entre los mitos y bulos generalizados sobre los zurdos se ha difundido que tienen mas tendencia para el alcoholismo y la depresión que los diestros y con mayor prevalencia de suicidios. En el otro extremo, se ha descrito que en el club MENSA, que incluye a las personas con un nivel de inteligencia muy alto, el 20% de sus miembros son zurdos, frente al 10% de la población general.

Lo que sí es cierto es que los zurdos parecen tener alguna ventaja en algunos deportes, sobre todo aquellos que son “uno contra uno”, como puede ser el esgrima, el boxeo o el tenis. El hecho de ser minoría y estar acostumbrados a enfrentarse a diestros podría darles una cierta ventaja. En el balonmano, los zurdos son muy cotizados.

Existe un cuestionario fácil de autocumplimentar, que se encuentra en la web con acceso gratuito. El mismo fue diseñado por investigadores de la Universidad de Edimburgo en 1971 y, por ello, se denomina Edinbourgh Laterality Inventory. La puntuación obtenida clasifica a las personas en zurdas, cuando su puntuación es inferiores a -40, diestras, a aquellas cuya puntuación sea superior a 40 y ambidiestras las que se encuentran entre ambas cifras. Es una escala, sencilla y generalmente aceptada.

En Los Simpsons, el personaje de Flanders es zurdo y en un capítulo abre una tienda de cosas para zurdos llamada The Leftorium. Esto se debe a que su creador, Matt Groening es zurdo. En el programa Apolo de la NASA, que culminó con el primer alunizaje en el año 1969, el 50% de los astronautas son zurdos. Las dos primeras personas que pisaron La Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, eran zurdas. En el mundo del arte, en el cine la presencia de actores y actrices zurdos es muy elevada y muchos de ellos son considerados “los mejores”. Lo mismo ocurre con los músicos, donde muchos de los considerados “los más grandes” son también zurdos, aunque esto, es un tema de discusión, porque, ¿cómo se establece los que son los mejores? En Londres, existe una tienda Anything Lef-Handed que continúa abierta. En Las Palmas de Gran Canaria, hace unos años hubo una tienda para zurdos en la calle Luis Antúnez, que hoy en día está cerrada.

Manuel Sosa Henríquez

Catedrático de Medicina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

