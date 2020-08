En el día mundial de las personas zurdas: vivimos en un mundo de diestros

Hoy día 13 de agosto se celebra en todo el mundo el día mundial de las personas zurdas. Aproximadamente el 10% de la población es zurda y por ello, a veces es fácil olvidar que vivimos en un mundo de diestros, adaptados a su lateralidad y en el que los zurdos a menudo encuentran dificultades para realizar sus actividades. Este día ayuda a recordar que ser zurdo constituye simplemente una variante de la normalidad y nunca una enfermedad o un motivo para la estigmatización.

¿Cuántos zurdos hay en la población? ¿Hay hoy más que antes?

Siempre ha habido zurdos. Estudiando esqueletos neandertales así como sus herramientas y armas se ha podido establecer que aunque mayoritariamente eran diestros, existían zurdos entre ellos, lo mismo que se comprobó en las pinturas rupestres encontradas en Puente Viesgo, (Cantabria), al observarse que el 13% de las manos pintadas en las paredes de las cuevas donde habitaban nuestros antecesores mostraba manos dibujadas por un zurdo:

Estudios mas recientes han establecido que aproximadamente el 10% de la población es zurda. No existen más zurdos ahora que antes. Lo que ocurre es que antiguamente, los zurdos eran reprimidos, mal vistos socialmente. A los niños se les corregía en la escuela, obligándoseles a escribir con la mano derecha. Desde le momento en que se ha eliminado esta aberración pedagógica, la proporción de zurdos se ha consolidado, permaneciendo constante, sin aumentar ni disminuir.

¿Por qué se es zurdo?

Aunque existen muchas teorías, en último extremo se desconoce la razón por la que unos nacen zurdos y otros diestros. La genética es uno de los factores relacionados en la lateralidad. Así, un estudio belga publicado en 1996 encontró que el 21% de los gemelos idénticos, llamados también gemelos homocigóticos, eran zurdos. Hay familias en las que varios de sus miembros son zurdos. Hace unos años se descubrió un gen, localizados en el brazo corto del cromosoma II, denominado gen LRRTM1, que se asociaba a la zurdera y también a la esquizofrenia,

Además de la genética, se ha asociado la zurdera a factores relacionados con el embarazo de la madre, especialmente con el estrés durante el mismo. Un estudio realizado en Suecia en mujeres que habían estado deprimidas o muy estresadas durante el embarazo y en sus hijos de 5 años de edad, se observó que la prevalencia de zurdos era mayor en este grupo en particular. Por otra parte, se han descrito otros factores relacionados con el embarazo, como la edad de la madre, aumentando la prevalencia de niños zurdos a medida que aumentaba la edad de la madre, sobre todo si era su primer embarazo.

Se han relacionado otros posibles factores. En último extremo, es probable que la causa de la zurdera sea multifactorial.

La vida no es fácil para los zurdos

Siendo solamente el 10% de la población, es lógico entender que el mundo esté hecho para los diestros. La escritura occidental es de izquierda a derecha, (para el zurdo sería más cómoda al revés), las tijeras, abrelatas, los números en el teclado de los ordenadores, los sacacorchos, las cerraduras, los electrodomésticos, las cámaras fotográficas… están diseñados para que sean utilizados por diestros. Los zurdos debe adaptarse a este mundo organizado “al revés”, bien utilizando todos estos utensilios como un diestro o procurando conseguir, cuando es posible, aquellos adaptados a sus circunstancias, como ocurre con las tijeras o las reglas. A esta necesidad de buscar siempre “otra forma de hacer las cosas”, por una parte se le ha atribuido una de las ventajas que tradicionalmente se relaciona con los zurdos, que es una “mayor creatividad”, pero por otra parte, podría ser una causa de frustración y conducir a una mayor prevalencia de depresión entre ellos, como se ha documentado en varios estudios.

El zurdo a lo largo de la historia

Los zurdos han sido mal vistos en el pasado. Se les ha señalado como algo malo, relacionado con el mal o con el diablo. Muchas de estas desafortunadas interpretaciones de la zurdera vienen de la religión y no solo de la católica.

Así, en la Biblia el ladrón bueno fue crucificado a la derecha de Jesús y el malo a su izquierda. En San Mateo, al relatar el juicio final escribe: [El Señor] separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre… […]. En el Islam, se considera impuro todo lo que se haga con la mano izquierda…. En el año 1979, el ayatolá Jomeini indicaba a sus seguidores que el Sha de Persia, a quien derrocó, había sido maldecido por el diablo. La prueba: su hijo mayor era zurdo.

Ya en el nombre existe una discriminación hacia todo lo relacionado con el lado izquierdo: diestro, quiere decir, según el diccionario de la Real Academia Española, además de que maneja preferentemente la mano derecha, que es hábil, sagaz, prevenido, mientras que siniestro, además de referirse a la mano izquierda, quiere decir vieso y malintencionado, infeliz, funesto o aciago. En otros idiomas ocurre lo mismo: en italiano, zurdo se dice mancino, que también quiere decir infeliz. En francés es maladroit, mal diestro…y así ocurre en prácticamente todas las lenguas.

Personajes famosos zurdos

La realeza constituye uno de los grupos donde la prevalencia de zurdos es destacable. Por ejemplo, la monarquía del Reino Unido cuenta con un notable número de zurdos, comenzando con Jorge VI, padre de la actual reina. Isabel II, también zurda. Fruto de la estricta educación victoriana a la que se le sometió, Jorge VI fue obligado a escribir con la mano derecha, lo que probablemente le ocasionó una tartamudez que sufrió durante toda su vida, la cual fue magníficamente expuesta en la película El discurso del Rey, papel por el que el actor Colin Firth ganó el Oscar en el año 2011. Además de la actual soberana, su hijo Carlos y su nieto Guillermo son también zurdos.

En la realeza española, Juan Carlos I es zurdo, tal y como se lo comentó al exministro de Justicia Juan Fernando López de Aguilar (zurdo también), siendo obligado a escribir con la mano derecha, por la época en la que fue educado. Su nieta Leonor, la futura Reina de España, también lo es, como se observa en esta imagen.

Una curiosidad la constituyen los presidentes de los Estados Unidos. De los últimos quince presidentes, siete, casi la mitad son zurdos, el último Barack Obama. Donald Trump, el actual, es diestro.

Personajes públicos famosos zurdos

En el mundo del espectáculo: Charles Chaplin (Charlot), Woody Allen, Julia Roberts, Clint Eastwood, Silvester Stallone, Brad Pitt, Robert de Niro, Demi Moore, Tom Cruise, Woopi Goldberg, Marilyn Monroe, Emma Thompson, Nicole Kidman.

En la música: Ludwig Van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Maurice Ravel, Jimi Hendrix, Paul McCartney, Ringo Starr, Kurt Cobain, Bob Marley, Celine Dion, David Bowie, Phil Collins, George Michael, Sting, Paul Simon…

En el deporte: Diego Armando Maradona, John McEnroe, Pelé, Messi, Jimmy Connors. Martina Navratilova, Babe Ruth, Mónica Seles

Algunos personajes históricos zurdos, han sido Alejandro el Grande, Napoleón Bonaparte, Winston Churchill, Benjamín Franklin, Julio César, Juana de Arco. Curiosamente, los tres astronautas del Apolo XI, entre ellos los dos primeros en pisar la Luna, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, así como Buzz Aldrin eran zurdos.

¿Son más inteligentes o mas torpes los zurdos? ¿Están mejor dotados para alguna actividad?

Sobre este tema se ha escrito muchísimo y no hay ninguna prueba concluyente que demuestre que los zurdos sean más inteligentes o más torpes que los diestros. Simplemente son distintos. Al predominar el hemisferio derecho, donde está representadas las áreas cerebrales relacionadas con la emoción, la música y la orientación espacial, se cree que los zurdos pueden tener mayor facilidades para actividades relacionadas con el arte, la expresión plástica, el cine, el teatro… el listado de zurdos que han destacado en el campo del cine o de la música es enorme. Algunos de los considerados “los más grandes” son zurdos, como Jimi Hendrix en la guitarra o Paul McCartney en el bajo, Beethoven o Mozart en la música clásica, pero no cabe duda de que este campo está sujeto a las opiniones y gustos personales y no se pueden hacer aseveraciones categóricas. Lo mismo ocurre en el deporte, donde algunos de los “más grandes” son zurdos: Pelé, Maradona o Messi, en el fútbol; Nadal, McEnroe, Connors o Navratilova, en el tenis.

En lo que sí parecer existir consenso es en aceptar que son mejores en el deporte “uno contra uno”, como en el boxeo, la esgrima o el tenis antes mencionado. En el balonmano, los zurdos están muy valorados.

¿Que debo hacer si mi hijo o mi alumno es zurdo?

Esto sí es muy importante: ¡nunca hay que “corregirlos”, ni siquiera muy “sutilmente”! Los zurdos nacen, son así, siguiendo un imperativo de su cerebro. No es un capricho. No se les beneficia en absoluto obligándoles a ser diestros. Al contrario, en el pasado se observó que a los niños a los que se les obligada a escribir con la mano derecha siendo zurdos, un33% de ellos desarrollaban dislexia o tartamudez. Es lo que le ocurrió a Jorge VI. Lo mejor que puede hacerse es dejarlos libremente y facilitarles su desarrollo normal. Ya de por sí se encontrarán con dificultades: tijeras que solo cortan con la mano derecha, reglas que van de izquierda a derecha, cámaras de fotos que deben utilizarse con la mano derecha… Debemos ayudarles a desarrollarse con toda normalidad, sin que jamás vean su lateralidad como un inconveniente, y mucho menos como un estigma.

Hoy, 13 de agosto, es el día mundial del zurdo. Celebremos entre todos la existencia de estas personas que no son mejores ni peores, simplemente distintas.