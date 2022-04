La directora del Instituto Canario de Igualdad: “El amor entre mujeres es un acto revolucionario”

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, ha aludido este jueves a la relevancia de la celebración del I Congreso Internacional Feminismo y Lesbianismo, “el primero que organiza una institución pública” y en el que se han inscrito cerca de medio millar de mujeres.

“La palabra lesbiana ha costado mucho esfuerzo”, aseguró la directora, que manifestó cómo “el amor entre mujeres es un acto revolucionario, pues de alguna manera plantamos jaque al sistema por el simple hecho de existir y amar”.

El congreso es un evento online y presencial en Santa Cruz de Tenerife, que entre este jueves y viernes, 29 de abril, reunirá a expertas de diferentes ámbitos: salud, medios de comunicación, y cultura entre otras, con el objetivo de, como explicó Kika Fumero, “crear un espacio de reflexión y debate seguro para hablar de nuestras propias vidas cotidianas, de cómo nos impacta ser lesbianas en nuestra salud, los estigmas que perduran, la lesbofobia y en definitiva hablar de nosotras mismas sin pedir permiso”.

La activista y política feminista, Beatriz Gimeno, manifestó durante la conferencia marco, en la que abordó la historia y el contexto de las mujeres lesbianas, que “las mujeres, durante gran parte de la historia, hemos sido un mueble”. “Es difícil elegir tener deseo con otras mujeres cuando realmente no podíamos elegir nada, no podíamos elegir no casarnos con un hombre, no podríamos elegir quedarnos solteras; casarnos y tener hijos era una obligación”.

Gimeno repasó los vínculos entre lesbianismo y feminismo e insistió en que “quizá ahora sí se puede ser lesbiana sin ser feminista, pero hace pocos años era imposible”. “No se puede entender la historia del lesbianismo sin entender la historia del feminismo”. “El lesbianismo es históricamente más que una práctica, es un lugar, un espacio, un lugar simbólico y social que hemos construido, pero también ha sido un lugar de castigo y de riesgo”, aseguró.

La primera jornada continuó con una mesa sobre salud en la que intervino la medallista olímpica y coaching Gema Hassen-Bey; la matrona y sexóloga María José González y la psicóloga especializada en atender a mujeres lesbianas y bisexuales Paula Alcaide. Culminó con la actuación de la escritora, actriz y activista social Lorenza Machín.

Durante la tarde de este miércoles intervendrá la directora y creadora de programas de televisión, vicepresidenta de Lesworking, Isabel Durán, que hablará sobre la invisibilidad lésbica en los medios de comunicación. Después habrá una mesa sobre medios con Susana Casares, responsable en España y Portugal del departamento de Netflix dedicado a la formación de talento con foco en inclusión y diversidad; la periodista y redactora en TVE, Patricia Rodríguez, y la periodista y redactora en eldiario.es, Marta Borraz. Cerrará la jornada la actuación de la rapera y poeta lagunera, Eloína Sánchez, Reina Omega.

Programa de este viernes, 29 de abril

La ponencia marco contra la lesbofobia será impartida por la militante por los derechos humanos, lesbiana y feminista, Mónica Benicio, concejala en la actualidad de Río de Janeiro por el partido PSOL. Después intervendrá Sonia Vivas, política, articulista , activista y expolicía, que tratará la lesbofobia en el mundo laboral.

En la mesa del viernes participarán las representantes de asociaciones lésbicas Eva Pérez, de EuroCentralAsian Lesbian Community; Sonia Casado, de LBTalks; Sandra López, de Lescoruña; y Sara Báez, de lesbi_tenerife_oficial.

Sobre la mujer lesbiana en el mundo laboral impartirá la última conferencia Marta Herraiz, fundadora de LesWorking, la primera red profesional internacional para mujeres lesbianas.

El congreso cerrará con la actuación de la periodista Irantzu Varela con el monólogo Villana, “un soliloquio malicioso para reírse por no delinquir, para escuchar las cosas que has pensado, pero no has dicho, para dejar que otra parezca la mala.”

Como detalla el programa, “este congreso nace de la necesidad de generar un espacio seguro en el cual poder conversar y compartir conocimientos y experiencias de mujeres lesbianas en cuatro ámbitos clave: la salud, la discriminación lesbofóbica, y la invisibilidad en medios de comunicación y en el mundo laboral”.