Elena Morales, diseñadora: “Somos conscientes de que la sostenibilidad es el camino para alcanzar la excelencia de nuestros productos”

La diseñadora Elena Morales, fundadora de la marca de ropa de baño con su mismo nombre, participa este viernes 7 de octubre en la cuarta edición del Foro Gran Canaria de Economía Azul, que en esta ocasión se centrará en la industria de las olas y el surf como generadora de oportunidad, economía y empleo.

Morales formará parte de una mesa redonda en la que se debatirán las posibilidades que tiene la industria de la moda vinculada al surf para desarrollarse en las islas sin dejar de lado la sostenibilidad.

¿Cómo comenzó tu andadura en el mundo de la moda?

Mi pasión por la moda me viene desde pequeñita. Siempre he sido muy coqueta y tenía claro qué quería ponerme y cuándo. Además, en mi familia tenía a mi propia fuente de inspiración en mi bisabuela Lola, que hasta que falleció estuvo cosiendo pues era modista y sastre. Con todo esto que traía ya de casa, estudié Diseño de Moda en Madrid en la Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología. Tras esto hice prácticas con diferentes diseñadores de Marca España y, después de pasar por diferentes marcas de lujo, hice prácticas en Ecoalf, una firma que destaca por su trabajo sostenible, y luego me contrataron en el departamento de Diseño una temporada. Antes de volverme a Gran Canaria, también estuve unos años por Nueva York, complementando mis estudios, hasta que ya en nuestra isla hice un MBA de Dirección de Empresas para lanzarme a vivir mi propia aventura con mi firma Elena Morales.

Este viernes participas en el Foro GC de Economía Azul para hablar de Hecho en Canarias: moda surfera, tendencias y sostenibilidad. ¿Qué papel juega la sostenibilidad en tu marca?

Somos conscientes de que la sostenibilidad es el camino para alcanzar la excelencia de nuestros productos y atender a las necesidades de la sociedad actual, así que es nuestra manera de aportar un granito de arena y reducir los impactos medioambientales, así como aportar valor a la sociedad. Mis colecciones están hechas siempre con tejidos de alta calidad, con aproximadamente el 80% de las fibras de materiales reciclados. Además, en lo que se refiere a las tintas que utilizamos contribuyen a la sostenibilidad del agua como recurso, reutilizando la misma cantidad en todo el proceso de tintado hasta su máxima absorción. Añadido a esto, los cierres que empleamos en nuestros bikinis se realizan con microplásticos reciclados en Las Palmas de Gran Canaria.

Y en cuanto a la producción… ¿cómo se logra esa sostenibilidad?

Nosotros fabricamos todo de manera local, con tres talleres en Gran Canaria. Nuestras prendas se realizan en instalaciones respetuosas con el medio ambiente, en un entorno de trabajo socialmente responsable. De hecho, esta es una de las partes que más me preocupan: el impacto medioambiental que tiene la moda en nuestro planeta.

¿Es complicado lograr la rentabilidad sin perder de vista la sostenibilidad?

Es complicado, pero lo he conseguido. Ahora la gente ya sabe que yo trabajo con materiales sostenibles y eso aporta un plus de valor a la firma Elena Morales. Antes me compraban los diseños simplemente porque les gustaban, pero ahora, desde que gané el Premio a la Mejor Colección Sostenible en Moda Cálida, también lo hacen porque están en la línea de sus valores.

Dentro de tus diseños, encontramos un apartado dedicado a las lycras para practicar surf. ¿Cómo surge la inclusión de estas prendas en tus colecciones?

Porque a mí también me apasiona el surf. Hace ya varios años que lo practico como hobby. Además, yo me crié en la playa y la arena y el mar forman parte indudable de mi vida. Así que, con todo esto, vi que había una oportunidad para hacer diseños de lycras y piezas que sean cómodas para estar encima de la tabla pero que tuvieran un diseño especial y, sobre todo, que encajaran dentro del ámbito de respeto al medio ambiente que aplico yo en cada una de mis colecciones.