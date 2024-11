Emoción y gratitud en la entrega de los Premios al Deporte Canario 2024

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias entregó este viernes los primeros Premios al Deporte Canario, con los que el Ejecutivo autonómico ha reconocido a diez deportistas, equipos y organizaciones deportivas por su labor o trayectoria en distintas disciplinas durante el último año, tanto convencionales como autóctonas. En un acto cargado de emoción, gratitud y simbolismo, que estuvo presidido por el vicepresidente y consejero regional de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, en las instalaciones de Infecar, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, en la obertura, se tuvo un gesto de recuerdo a los afectados por la DANA que asoló la pasada semana especialmente a la Comunidad Valenciana.

En concreto, los siete galardones destinados a deportes convencionales han recaído en el futbolista del Fútbol Club Barcelona y la selección española de fútbol Pedri González, en la categoría de deportista individual; el equipo de voleibol masculino Guaguas Las Palmas (premio de equipo); el internacional júnior con la selección española de balonmano, Alberto Delgado (deportista promesa); el triatleta paralímpico Lionel Morales (deporte adaptado); la colegiada de fútbol Marta Huerta de Aza (deporte e igualdad) y el Rally Islas Canarias (promoción y difusión al deporte de las islas), así como el exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez, en reconocimiento a su dilatada y exitosa trayectoria profesional, con el premio honorífico.

En cuanto a las tres distinciones para deportes y juegos motores tradicionales y autóctonos, se repartieron de la siguiente forma: Fernando Amador, premio Pedro Molina, por su labor creadora, de difusión, conocimiento, estudio o docencia de los deportes vernáculos; Antonio Celestino, de forma póstuma, recibe el premio especial Federación, para destacar su labor de difusión, crecimiento o mejora de estas modalidades deportivas y, por último, la Federación Canaria de Arrastre recibe el premio Igualdad por la organización de la sexta jornada de deportes autóctonos con motivo del Día de la Mujer.

“Estas distinciones son el reconocimiento de nuestra tierra a la trayectoria, la labor y el talento de personas y organizaciones que, a través del deporte, pasean con orgullo el nombre de Canarias por todo el mundo”, expresó el vicepresidente del Gobierno. Manuel Domínguez destacó que “el deporte es una de las expresiones más genuinas del esfuerzo, un valor que está íntimamente ligado a la historia de nuestro pueblo; y es también una forma de entender la vida, una escuela que transmite valores como la constancia, el sacrificio o la pasión, de incuestionable aplicación en nuestro día a día”. Domínguez felicitó a los diez galardonados y concluyó afirmando que este tipo de actos “son el reflejo de una nueva etapa en la gestión del deporte en las islas, que en apenas año y medio ha dado un giro completo, con más cercanía y atención a los deportistas, clubes y federaciones”.

Felicitaciones a las que se sumó el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez, quien por su parte resaltó en su intervención que “hemos transformado una leyenda en premio para reconocer a hombres y mujeres convertidos ya en leyendas del deporte canario”, en referencia al mito isleño de la Luz de Mafasca que ha inspirado la escultura y la alegoría de estas distinciones. “Esa luz que sirve de guía a quien la sigue y que simboliza, de alguna manera, el tesón, el esfuerzo y la esperanza de aquellos que se atreven, sin miedo, a recorrer caminos inexplorados y a luchar de manera incansable por sus sueños hasta cumplirlos”, subrayó Suárez. Sin duda, concluyó el consejero, “estos deportistas son un faro de orgullo y de identidad de nuestra sociedad y por eso es justo agradecerles, en nombre de toda Canarias, lo que hacen y han hecho por nuestro archipiélago”.

“Hablar del deporte es hacerlo de sus valores y también de la capacidad y la responsabilidad que tenemos para trasladarlos a la sociedad y la convivencia diaria”, defendió Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, también presente en el acto. De esta manera, prosiguió, “lograremos ser un equipo más unido” y “será una solidez basada en un sentimiento de pertenencia y creencia en los principios de la igualdad y el respeto, más necesaria que nunca en estos tiempos en los que se multiplican los atacantes que pretenden tumbar las defensas de la democracia, sin importarles además saltarse las reglas del juego”. En este sentido, “hoy más que nunca, necesitamos ejemplos de superación, fraternidad e integración; y también de conservación de la tradición y del espíritu que nos ha permitido avanzar en derechos que vemos claramente representados en las personas que reciben estos Premios”, sentenció Morales.

Talento artístico canario y recuerdo a la Comunidad Valenciana

La gala de entrega de los Premios al Deporte Canario 2024 comenzó puntual, a las 19:00 horas, en el Salón Canarias del Palacio de Congresos de Gran Canaria, en Infecar, conducida con dinamismo y espontaneidad por la periodista Desirée Rodríguez y Nicolás López. Con una entretenida obertura a cargo de Barrios Orquestados, cuyos componentes interpretaron el Can Can, de Jacques Offenbach, y la Escuela de Danza Key Dance, que llevó a escena una original y sensacional propuesta inspirada para la ocasión en diferentes disciplinas deportivas y en la que, como broche final, el cuerpo de baile desplegó las banderas de Canarias y de la Comunidad Valenciana. Con este gesto en recuerdo de los afectados y víctimas de la DANA que arrasó la semana pasada varias localidades de esta zona, emanó una gran emoción y la primera de muchas ovaciones que brindarían los asistentes durante la velada.

Entre los bloques de entrega de las esculturas, la dinamización musical continuaría con más artistas canarios como el timplista Germán López, quien interpretó un arreglo propio de una folía tradicional y la pieza Toledo, incluida en su último disco, que lleva por título Alma. Y la cantante Cristina Ramos, ganadora de diferentes talent shows de televisión, quien interpretó las míticas One Moment in Time y The Show Must Go On, con las que hizo vibrar y bailar al público.

Perfiles y méritos

En esta primera gala de los Premios al Deporte Canario organizada por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias se dieron cita también nombres ilustres del deporte isleño y nacional, quienes quisieron mostrar su apoyo y felicitación a los galardonados. Así, entre los asistentes y entre quienes entregaron las estatuillas, se encontraban rostros conocidos como el excapitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera; quien es considerado el mejor jugador español de voleibol de la historia, Rafa Pascual; la medallista paralímpica Michelle Alonso; el heptamedallista mundial de natación David Meca o la exjugadora de balonmano Marta Mangué y Thais Henríquez, medallista olímpica de natación sincronizada, entre otros hitos europeos y mundiales.

Si bien no pudieron recoger personalmente el premio por compromisos profesionales inelidubles, Pedri González, Sergio Rodríguez y Marta Huerta de Aza, tres de los protagonistas de la noche, sí quisieron dedicar unas palabras de agradecimiento por esta distinción del Gobierno de Canarias. Así, el jugador tinerfeño del Fútbol Club Barcelona y de la selección española, aseguró desde Dinamarca, donde se encuentra concentrado con el combinado nacional, que “me hace especial ilusión este premio, un galardón diferente a todos los demás porque pone en valor a los deportistas que intentamos llevar el nombre de Canarias a lo más alto, por eso quiero agradecer al Gobierno de Canarias y a mi familia y a toda la gente que siempre me ha apoyado”.

El exjugador de baloncesto Sergio Rodríguez expresó que “me siento muy orgulloso de recibir este galardón por mi trayectoria profesional y más aún siendo en mi tierra, en Canarias”. En este sentido, ‘El Chacho’, como se le apodaba en las canchas al tinerfeño, aseguró que “siempre he tenido muy presente mis raíces y ha sido un verdadero orgullo representar durante tantos años a mis Islas”.

Por su parte, la árbitra Marta Huerta de Aza agradeció igualmente al Gobierno de Canarias este reconocimiento y lamentó “que por mis obligaciones no haya podido estar presente en este evento, pero me hace mucha ilusión y felicito a todos los premiados”.

Pedro González, Pedri

El joven futbolista de Tegueste apenas necesita presentación. Se trata de una de las grandes referencias del deporte de las islas, como destacado jugador del Fútbol Club Barcelona y de la selección española de fútbol. A pesar de que la temporada pasada su rendimiento se vio afectado por lesiones en distintos tramos de la competición, el futbolista canario finalizó el curso por todo lo alto con el equipo nacional de España, conquistando la Eurocopa 2024 de Alemania. Con su club, Pedri obtuvo el subcampeonato de Liga. Aportó cuatro goles, dos de ellos en la victoria ante el Rayo Vallecano (3-0) que, además, supuso el primer doblete de su carrera como jugador blaugrana desde su debut, el 27 de septiembre de 2020.

Guaguas Las Palmas

Sobresaliente temporada la del conjunto grancanario, que sumó a sus vitrinas cuatro nuevos títulos para el club: Supercopa, Copa Ibérica, Copa del Rey y Superliga masculina. Un dominio absoluto del voleibol español el curso pasado, logrando conquistar todos los títulos en disputa. A su excelente rendimiento en el campeonato nacional, hay que sumar una excepcional e histórica actuación en la Liga de Campeones, donde alcanzó los cuartos de final como uno de los ocho mejores equipos de Europa.

Alberto Delgado

El prometedor extremo grancanario ha cuajado una espectacular temporada en la que ha logrado alcanzar la gloria en dos ocasiones con la selección nacional junior de balonmano: medalla de oro en el Mundial 2023 de Croacia y campeón de Europa sub-20 en Eslovenia. Dos extraordinarias gestas que permiten a la generación de la que forma parte el jugador galdense entrar, por derecho propio, en la historia del balonmano español.

Marta Huerta de Aza

El pasado mes de junio, Marta Huerta de Aza marcó un hito en la historia del fútbol español al ser la primera mujer en ser designada como árbitra principal en una competición profesional masculina. Afiliada al Comité Técnico de Árbitros de la Federación Insular de Fútbol de Tenerife (CITAF), Huerta de Aza imparte justicia esta temporada en la Liga Hypermotion, segunda división del fútbol profesional masculino en España. Además, cuenta con una dilatada carrera internacional en el arbitraje, donde ha participado en competiciones de alto nivel. Este logro constituye, además, un paso significativo hacia una mayor inclusión de las mujeres en el fútbol nacional.

Lionel Morales

Gran temporada la de este triatleta paralímpico lanzaroteño, con varios podios y puestos de mérito en distintas competiciones a lo largo de 2024, entre los que destaca su segunda posición en la Copa del Mundo 2024, celebrada en Vigo el pasado mes de junio, y su sexta plaza en la disciplina PTS2 de Paratriatlón de los Juegos Paralímpicos de París, con la que conquistó un meritorio diploma.

Rally Islas Canarias

Celebrado desde 1977, el Rally Islas Canarias es una de las competiciones deportivas del archipiélago con mayor reconocimiento y prestigio fuera de nuestras fronteras y, sin lugar a dudas, una referencia en el calendario automovilístico de nuestro país. A punto de cumplir sus bodas de oro, la cita automovilística grancanaria será, además, prueba del World Rally Championship (WRC) en sus dos próximas ediciones, lo que supone un refuerzo al espectacular trabajo llevado a cabo por sus organizadores.

Sergio Rodríguez

Tras más de dos décadas como jugador profesional, cinco de ellas en la NBA, este baloncestista tinerfeño decidió poner punto y final a su carrera deportiva el pasado verano. A sus espaldas, deja un impresionante currículo y una interminable lista de títulos tanto a nivel de club como de selección, entre los que destacan dos medallas olímpicas con España, plata en Londres 2012 y bronce en Río 2016, además de un campeonato del mundo en 2006 y un campeonato de Europa en 2015, así como tres Euroligas, cuatro Ligas ACB y cinco ediciones de Copa del Rey, que lo convierten en uno de los deportistas isleños con mayor palmarés de toda su historia.

Fernando Amador

Exdecano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la ULPGC, Fernando Amador es una autoridad en la lucha canaria y en los deportes autóctonos, dedicando su vida a preservar y promover las tradiciones deportivas de Canarias. Ha publicado múltiples investigaciones y libros sobre lucha canaria, además de dirigir la escuela de entrenadores de esta disciplina y fomentar su expansión a nivel internacional. Su trabajo ha sido fundamental en la consolidación de estas prácticas como parte esencial de la identidad cultural de las islas.

Antonio Celestino

Fallecido el pasado mes de agosto, Antonio Celestino fue una figura emblemática en la práctica y transmisión del tradicional juego del calabazo. Su dedicación al riego a calabazos no solo preservó esta práctica ancestral, sino que también la consolidó como parte esencial del repertorio de juegos y deportes tradicionales de Canarias. Celestino deja un legado de profunda huella en la comunidad, siendo recordado como un pilar de la cultura popular palmera y un símbolo de identidad y pertenencia.

Federación de Arrastre Canario

La Federación de Arrastre ha demostrado su compromiso social y cultural a través de su programa del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la organización de una jornada, celebrada en la Casa del Ganadero, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de la Laguna, en la que más de un centenar de mujeres participó en exhibiciones de distintas modalidades deportivas, en un evento que puso de manifiesto la importancia del papel femenino en la tradición deportiva vernácula de las islas.

Jurado de profesionales de la comunicación deportiva

Los galardonados han sido elegidos por dos jurados: uno, para las siete categorías de deportes convencionales, conformado por veintisiete reputados especialistas de la comunicación deportiva en Canarias, los cuales fueron propuestos por las asociaciones de profesionales de la información deportiva de las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, y otro, para las tres categorías de deportes autóctonos y tradicionales, compuesto por expertos con reconocida competencia en las modalidades deportivas canarias.

El primer jurado lo componen los siguientes: Carlos García (periódico El Día); Máximo Martín (Diario de Avisos); Natalia Fumero (TVE); Asun Hernández (Radio Nacional); Aury Delgado (Deporpress); Selene Melián (Radio Marca); Aleix Valero (Onda Cero); Manoj Daswani (Cadena Ser Tenerife); Juanjo Ramos (Cope Tenerife); Juanjo Toledo (Canarias Radio); Jesús Alberto (Televisión Canaria); Antonio Cacereño (La Provincia/Diario de Las Palmas); Sima González (Universidad Fernando Pessoa Canarias); Ángeles Arencibia (periodista especializada en náutica); Mario de la Santa (responsable de prensa de la Federación de Fútbol de Las Palmas); Francisco Ruiz (Acfi Press); Laura Bautista (ABC); Mario Alonso (freelance del sector del deporte); Larry Álvarez (jefe de Comunicación de la Unión Deportiva Las Palmas); Jorge Peris (Marán Comunicación); Norberto González (RNE Las Palmas); David Ojeda (Onda Cero Las Palmas); Nicolás López (Cadena Ser Las Palmas); Juan Francisco Cruz (Cope Gran Canaria); Santiago Travieso (Radio Sintonía Fuerteventura); Jesús Lasso Cabrera (Lancelot Medios).

En cuanto a la comisión para los tres premios destinados a los premios correspondientes a los deportes y juegos motores tradicionales y autóctonos, la conformaron los presidentes de las federaciones de arrastre de ganado, lucha del garrote, salto del pastor, lucha canaria, bola canaria, juego del palo, vela latina de barquillos, así como una representante de la federación de vela latina de botes, junto con la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández.