Estados Unidos y Gran Canaria colaboran para promocionar la moda baño

“Hemos cerrado hoy una acción de promoción para la Semana de la Moda Baño de Gran Canaria en 2024 que incluye la participación de una firma americana en la pasarela, así como la asistencia de prensa estadounidense” ha explicado Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, al finalizar el encuentro que ha mantenido este miércoles en el sur de la isla con los representantes de Council of Fashion Designers of America (CFDA) en el marco de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida que arranca este jueves en Expomeloneras.

“Este acuerdo nos va a permitir tener hilo directo con América, vamos a ser el enlace con Europa y va a darle valor a nuestras firmas locales, va a ser una ventana para los diseñadores y diseñadoras de Gran Canaria, esto va a darles visibilidad en Estados Unidos”, ha añadido la consejera.

Ali Rubin, responsable de alianzas y desarrollo de la CFDA, ha señalado que “para el Council of Fashion Designers of America es un gran orgullo y privilegio anunciar nuestra colaboración con Gran Canaria Swim Week en 2024 en los desfiles de este año y juntos celebrar la creatividad y la innovación de la moda en España”. Por otro lado, ha añadido que se van a “traer diseñadores, prensa de moda e influencers estadounidenses a Gran Canaria el próximo año” con el objetivo de reunirse “en este hermoso lugar para celebrar la moda y a los diseñadores de nuestras comunidades”. En esta reunión participó también Aldo Araujo, responsable de Marketing, Comunicación y Estrategia Digital en la CFDA.

El acuerdo alcanzado, que forma parte del plan de internacionalización desarrollado en coordinación con la Cámara de Comercio de Gran Canaria, consiste en la promoción mutua, así como la participación de diseñadores americanos en la pasarela grancanaria. Además, EE.UU. se compromete a apoyar la difusión de GCSW23 en sus canales digitales, sociales, de prensa, de relaciones públicas, de marketing específicos de profesionales del sector y entre sus socios y personas influyentes, entre otras acciones. En este sentido, cabe destacar que el Consejo de Diseñadores de Moda de América cuenta con más de 500 profesionales de la industria de la moda estadounidense y organiza el programa oficial de la Semana de la Moda de Nueva York y se ha convertido en el principal estratega y defensora de la industria de la moda estadounidense.

La CFDA es una institución reconocida mundialmente por su liderazgo en la industria de la moda de los EE.UU. Esta entidad tiene acceso privilegiado a una amplia gama de diseñadores emergentes y consolidados y cuenta con una extensa red de contactos y relaciones en la industria a nivel internacional, de la que ahora Gran Canaria puede beneficiarse. A través de sus eventos y colaboraciones previas, ha establecido vínculos con diseñadores de renombre, influencers y redactores de moda de prestigio. Esta amplia red es esencial para aumentar la visibilidad y atracción a la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida.

Gran Canaria Moda Cálida

Gran Canaria Moda Cálida es un programa de actuación en el sector textil de la moda en la isla creado desde la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. La Moda es para esta institución un sector creciente y con posibilidades de expansión industrial y Gran Canaria representa el marco en el que diseñadores y empresas apoyan sus proyectos.

IFEMA MADRID

IFEMA MADRID es el primer operador ferial de España, y uno de los más importantes de Europa. Con cerca de 900 eventos celebrados anualmente en sus recintos, su calendario anual incluye cerca de una decena de ferias líderes en sus respectivos sectores relacionados con la moda y lifestyle, entre las que se encuentra Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la gran pasarela de la moda española y el mejor exponente del diseño español en el mundo.