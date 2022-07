El ex corredor Carlos Checa pide “educación y respeto” tras su infracción ambiental y se disculpa: “Si he herido alguna sensibilidad”

El expiloto de motos Carlos Checa, que este martes provocó la indignación en redes sociales al compartir unas fotos con su bicicleta en las inmediaciones del volcán Chinyero, en Tenerife, ha pedido 24 horas después “desde la educación y el respeto” que no le utilicen “para reivindicaciones”. “Si me las explicáis, seguro que las respetaré y que, si he herido alguna sensibilidad, me disculpo”, escribió en su Twitter.

El motivo de la indignación de los tinerfeños reside en que en las imágenes se le ve circulando por una zona que pertenece a la Reserva Natural Protegida del Chinyero, un área en la que la normativa prohibe expresamente la utilización de bicicletas fuera de las pistas. Así, en la normativa de la Reserva Natural, que está disponible online, se prohíbe expresamente en su artículo 27 Usos y actividades prohibidas, punto 12, “la circulación en bicicleta o tránsito de animales de montura fuera de las pistas de la Reserva”.

Desde la educación y el respeto que algunos en Tenerife no me estáis teniendo, solo pediros que no me utiliceis para vuestras reivindicaciones que, si me explicais, seguro que respetaré y que, si he herido alguna sensibilidad, me disculpo; pero sobre todo, educación y respeto. — Carlos Checa Carrera (@CarlosCheca7) 19 de julio de 2022

En las fotos compartidas por Checa se le ve con otras personas y con una bici sobre el malpaís, directamente sobre la lava, posando con el Teide detrás. Junto a las imágenes, el expiloto ha comentado: “De visita en Tenerife para la presentación del proyecto del Circuito del Motor que promueve el Cabildo. Estaré con Carlos Sainz, pero antes, no me he podido resistir a dar pedales por la isla!!”.

Las respuestas de diferentes usuarios en Twitter no se han hecho esperar, y han recriminado al expiloto que realizase la actividad por una zona prohibida para ella. Algunos otros lo han achacado a que está “mal asesorado” y otros han señalado que la consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife, Concepción Rivero, haya dado un like a la publicación pese al aparente incumplimiento de las normas de protección de un espacio singular de la isla.

Una marca de ropa también incumplió en Chinyero

Recientemente el Cabildo de Tenerife le abrió un expediente de sanción a una marca de ropa deportiva precisamente por incumplir también la normativa vigente en la Reserva Especial del Chinyero. En este caso, la marca contaba con autorización para realizar varios vídeos promocionales en la isla, pero en uno de ellos incumplieron la normativa al descender corriendo, fuera de pista, por la ladera del volcán, el último que entró en erupción en Tenerife. El vídeo de la marca fue retirado de las redes sociales.

En este caso fueron también las denuncias en Twitter las que alertaron al Cabildo, que dijo desconocer el incidente hasta entonces.