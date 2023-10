Familias de menores con necesidades especiales, las más afectadas por los cierres de aulas en escuelas infantiles canarias

“A mi lo que me indigna es que mis hijos sí cuentan para reducir la ratio, pero no a la hora de cerrar un aula”. Es la crítica que realiza una madre que tiene dos menores matriculados en una escuela que depende de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Sus hijos requieren de necesidades específicas educativas por lo que cualquier cambio en sus rutinas es una vuelta a empezar. Sus horarios de trabajo (con turnos de mañana y tarde) y el hecho de tener dos menores hace que sea más complicado encontrar una solución rápida cuando se producen los cierres de aulas por falta de educadora, algo que se está produciendo de manera constante.

El jueves de esta semana tanto ella como otras familias tuvieron que ir a recoger a sus menores a la escuela tras un aviso inminente de que se quedarían sin educadora a las a las 10.30, después llegó la noticia de que ni el viernes ni el próximo lunes tienen clase por falta de personal. A esto se le suma que el lunes otra educadora de la misma escuela se tiene que ausentar y la salida se adelanta a las 12.00 horas. Se trata de una situación que ahora afecta en mayor medida a la escuela infantil La Fuente, pero que también ha afectado a las familias de Las Folías y puede seguir perjudicando a otras ya que estos centros que dependen de Bienestar Social no cuentan con una lista de personal con la que puedan ir supliendo sustituciones.

“Desde la Dirección General nos comunican que cierran el aula debido a que siguen sin cubrirse las vacantes de educadoras. La dirección general tiene la previsión de que las vacantes se cubran la semana que viene, pero no se sabe la fecha exacta. Por el momento, se cierra el viernes 20 y el lunes 23, pudiéndose prolongar si no se cubren las plazas”, remarca un comunicado de la escuela infantil, en el que añade que muestran “su pesar” por esta “situación” y que son conscientes desde el centro de “lo que conlleva tanto para los niños y niñas como para las familias. Seguimos intentando que se busque una solución a largo plazo ya que estas situaciones se pueden repetir a lo largo de todo el curso”, añade el escrito enviado a los móviles.

Para la madre que tiene dos menores con necesidades específicas educativas supone un mayor trastoque en su rutina. Afirma que un día y de forma puntual su suegra puede cuidar de los pequeños, pero que se trata de una mujer mayor y siempre no se puede quedar con los niños. Así mismo, remarca que se está planteando cambiaros centros pero intenta pensar el mal “menor” que les pueda suponer. Indica que la opción de mantenerlos en esta escuela, que no cuenta con auxiliar de apoyo, es principalmente que se han adaptado bien. Los hermanos llevan en ella desde los seis meses y someterles a un cambio este año cuando el próximo tendrán otro cambio al pasar al colegio es una decisión que explica que no es fácil de tomar.

Su caso no es aislado ya que todas las familias de las escuelas que dependen de esta Consejería se encuentran en la misma situación de incertidumbre. Los menores pueden estar en un aula y avisar de que hay que venir a recogerlos y no hay sustituta o de un día para otro se advierte de que cierra el aula por falta de plantilla.

La situación de estas escuelas (Las Folías y La Fuente) ha llevado a que en ocasiones se comunique a las familias que “solo se recogerán menores cuyos padres trabajen o en el caso de familias monoparentales trabajadoras” (un supuesto en el que tampoco se excluye a las familias en situación social más vulnerable).

La consejera Candelaria Delgado explicó a principios de octubre que el problema de las sustituciones radica en que el anterior equipo de Gobierno “no llevó a cabo los procesos selectivos para formar listas de reserva para todas esas plazas de las escuelas infantiles” y sostiene que la “función primordial” de dichas escuelas es que aquellos padres que son trabajadores “tengan un sitio donde dejar a sus hijos en lo que están trabajando, entonces se ha priorizado el caso en el que los padres o madres sean trabajadores”.

Para poder contratar, la Consejería solicitado a Función Pública que se le autorice a través del Servicio Canario de Empleo a hacer esa selección. Esta semana se ha nombrado al tribunal para que en los próximos días se suplan las cinco bajas que hay contabilizadas. No obstante, las familias temen que esto sea un parche y que sigan en la incertidumbre de si se suspenderán las clases para sus menores, con los problemas que acarrea para su conciliación y para la calidad de su enseñanza. Se espera que la próxima semana se cuente con el personal para sustituir las bajas, ya que el proceso se ha iniciado y acelerado esta semana.

Las familias, no obstante, también han presentado escritos quejándose de las diferencias que existen entre estas escuelas y otras que dependen de la Consejería de Educación, que cuentan con acogida temprana y recogida tardía o on tres figuras permanentes en aula: maestro de educación infantil, técnico y auxiliar.