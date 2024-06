Sin gerente ni personal de enfermería: el PSOE alerta de “la deriva” de la gestión de la residencia de mayores de La Aldea

El Partido Socialista de La Aldea ha alertado de “la caótica situación” que se está viviendo en la Residencia de Mayores del municipio, que en estos momentos, y desde hace meses, “tiene puestos sin cubrir, plazas vacantes y al personal agotado”.

Según explican los socialistas en un comunicado, hace casi tres meses que no se cuenta con personal de enfermería, un servicio esencial que debe estar cubierto de forma obligatoria tras obtener el grado de medio requerimiento que se le reconoció a la residencia en el mandato anterior. Servicio por el cual el Cabildo, a través del IASS, paga a la SASAC (Sociedad Aldeana de Servicios y Atención Ciudadana).

“No cubrir la plaza de enfermería está suponiendo una merma significativa en la atención sanitaria que se debería prestar a los mayores, y ha generado multitud de inconvenientes en la gestión diaria del centro”, advierte el PSOE.

El partido recuerda que hace dos meses que se despidió al gerente, “sin que nadie asuma las competencias que éste realizaba, la presidenta está de permiso por maternidad y no se están cubriendo las bajas del personal. Los trabajadores y trabajadoras están agotados y desconcertados, además de tener que realizar en muchas ocasiones funciones que no les corresponden al no existir puestos de mando que organicen y gestionen el frenético trabajo que demanda una residencia de mayores, que cuenta más de cuarenta usuarios y una treintena de trabajadores”, detalla.

Por otra parte, indican los socialistas que desde hace varias semanas hay plazas vacantes debido al fallecimiento de varios usuarios, que no se han cubierto por falta de gestión. Cabe destacar que en el municipio, y en la Isla, existen muchas familias necesitadas a la espera de que sus familiares obtengan una plaza en una residencia para que puedan ser atendidos.

El PSOE asegura que ya ha mostrado “su inquietud” por esta situación al grupo de Gobierno, pero parece que no les atormenta esta deriva. “La residencia lleva una gestión diaria que hay que asumir, pues la dejadez puede tener graves consecuencias, que repercuten en el servicio que se presta a las personas usuarias y en el propio personal, que ya hoy lo está lamentando. Es urgente que se ponga solución inmediata a esta situación”, apunta al portavoz del PSOE, David Godoy.

Goodoy agradece y felicita a los empleados y empleadas por “el gran esfuerzo que están haciendo para perjudicar lo menos posible a las personas mayores”.