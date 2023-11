El Gobierno canario evaluará el número de habitaciones que puede hacer una kelly, pero no aclara si lo limitará por Ley

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha anunciado este jueves que evaluará el número de habitaciones que puede hacer una kelly, aunque no ha aclarado si limitará un número máximo por Ley. Además, ha anunciado que el próximo año se establecerá una subvención al sector privado para sustituir camas tradicionales de los complejos hoteleros por otras elevables, que aliviarán la carga de trabajo de las camareras de piso.

De León ha realizado estos apuntes durante una Comisión Parlamentaria ante las preguntas sobre la siniestralidad laboral planteadas por su propio grupo parlamentario. Gustavo Santana, del grupo socialista, preguntó si esa sustitución de camas tradicionales por otras elevables quedarán fijadas en una Ley, como ha ocurrido en Balears. No obstante, este punto la consejera no lo ha aclarado.

El anuncio se produce en un contexto en el que las camareras de piso han avivado su lucha en las Islas. Recientemente, se han manifestado en las calles de Tenerife donde subrayaron que sus condiciones laborales han empeorado tras la pandemia y que la falta de personal (que se ha trasladado a otros sectores por la precarización) ha hecho que aumente la sobrecarga de trabajo.

El colectivo, muy feminizado, insiste en que continúan sin ser reconocidas muchas enfermedades profesionales y que la sobrecarga de trabajo tiene consecuencias directas sobre la salud, lo que impide que estas trabajadoras puedan jubilarse en este puesto, porque llega un momento en el que se encuentran incapacitadas para desempeñar esas funciones.

De León subrayó que se ha reunido recientemente con las Kellys de Fuerteventura y describió que se trata de un colectivo que atraviesa “condiciones difíciles”. Por ello, subrayó que se ha convocado una mesa técnica de hostelería donde se ha acordado llevar a cabo un estudio sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales en el sector hotelero y que abarcará a 228 hoteles de las Islas.

La diputada de Nueva Canarias Natalia Santana hizo hincapié en que en Fuerteventura hay hoteles con 1.000 huéspedes al día que tan solo cuentan con 13 camareras de piso, “con la sobrecarga que supone”, dijo.

La hostelería, a la cabeza en accidentes laborales

La consejera recordó que en los primeros meses de este año se han producido 18.886 accidentes laborales, de los cuales 108 fueron graves y diez de ellos mortales. No obstante, las últimas cifras provisionales del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL) detallan que el número de incidentes ocurridos durante la jornada laboral o de camino y vuelta al trabajo, alcanzaban los 31.117 casos hasta julio, un 13,34% más en comparación con el año pasado. De León destacó que el sector donde se acumula un mayor número de accidentes es la hostelería, al que le sigue la construcción.

Así mismo, reflejó que Canarias es la quinta comunidad autónoma con menor índice de incidencias de accidentalización en el trabajo con bajas. No obstante, apuntó una serie de medidas encaminadas a la prevención y a la sensibilización en las empresas. “Haremos un llamamiento al sector privado para que se acoja e invierta en la salud de sus trabajadores”, indicó. Entre esas medidas apuntó la subvención para la creación de gabinetes y oficinas técnicas en materia de prevención así como campañas en este sentido.

“Una de las causas de la sobrecarga de trabajo son las lógicas productivas, pero no es la única causa”, apuntó la consejera. Subrayó que es necesario ser muy pedagógico y “que no se continúe demonizando a un sector que puede que no encuentre trabajadores por la demonización que estamos haciendo”, apuntó. En este sentido, añadió que hay que poner todo en una balanza y que las empresas que sean incumplidoras sancionarlas y las que son cumplidoras, premiarlas.

La consejera también adelantó que se realizará un seguimiento en el sector de la construcción, donde se va a asesorar a unas 120 obras y evaluar las medidas de protección colectiva y las actividades preventivas que realizan. Según apuntó, preocupa el riesgo de exposición al amianto y añadió que un porcentaje de accidentes laborales se produce por caída de trabajadores desde la cubierta; en las empresas se ha realizado un mayor uso de las cubiertas, muchas veces para implantar fotovoltaicas y que no se debe olvidar que muchas de ellas son de fibrocemento. Para ello, también se ha comenzado una campaña de prevención.

La salud mental o la prevención del cáncer de origen laboral también reflejó la consejera que estará en sus prioridades. Así mismo, recordó que como consecuencia del cambio climático se están produciendo cambios en las temperaturas que puede ocasionar golpes de calor a las personas trabajadoras a las personas expuestas, por lo que se realizará una campaña intensa en las empresas “para que tengan procedimientos de trabajo para cuando se produzcan dichas olas de calor”, afirmó.