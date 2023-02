Este jueves abre sus puertas el Centro de Actividades Culturales y Comunitarias Jesús Arencibia

Más de 300 personas del sector de la cultura y de colectivos vecinales del barrio han asistido en la tarde del miércoles al acto de inauguración del nuevo Centro de Actividades Culturales y Comunitarias Jesús Arencibia, en Tamaraceite, cuya programación de eventos y actividades arrancará este jueves.

El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, junto a la concejala de Cultura, Encarna Galván, al concejal de Urbanismo, Javier Doreste, y al de Turismo, Empleo y Desarrollo Local, Pedro Quevedo, ha participado en la celebración de este simbólico acto en el que el Ayuntamiento ha querido presentar a colectivos y asociaciones este nuevo espacio público que aspira a convertirse en un referente cultural de Las Palmas de Gran Canaria abierto a toda la ciudadanía, a artistas, creadores y productoras.

En el centro, que recibe el nombre de Jesús Arencibia en homenaje al pintor e Hijo Predilecto de Las Palmas de Gran Canaria que dedicó su vida y obra al barrio de Tamaraceite y a todo el municipio, la ciudadanía cuenta con más de 3.200 metros cuadrados distribuidos entre una gran sala polivalente para la realización de actividades multidisciplinares, cinco aulas-taller y un auditorio con 345 localidades totalmente equipado.

Durante el acto, en el que también estuvo presente la concejala del distrito y varios ediles de la corporación, Mercedes Sanz, los asistentes pudieron disfrutar de la primera exposición que se exhibe el centro, obra de Jesús Arencibia y que está dedicada al barrio de Tamaraceite y, posteriormente, pasaron al auditorio para disfrutar de un espectáculo musical ‘El color de la memoria’ de Yeray Rodríguez para después hacer un recorrido por el resto del espacio para conocer sus prestaciones.

El alcalde señaló que “hoy no es un día cualquiera, este miércoles asistimos no solo a la inauguración de un edificio, sino a la puesta en funcionamiento del que se convertirá en espacio de referencia cultural social y comunitaria no del barrio de Tamaraceite, sino de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria en su conjunto”.

Este centro “constituye una apuesta clara por la descentralización de la cultura y por la participación ciudadana en la construcción de la ciudad, llegando a los barrios que antes eran periferia y hoy son polo de crecimiento. Una Cultura que en estos ocho años ha capilarizado en el tejido asociativo, educativo y vecinal de Las Palmas de Gran Canaria a través de iniciativas como la Cúpula Nómada, Distrito Cultura y citas ineludibles como ‘Es Jueves Es Teatro’ que han convocado a más de 100 colectivos y miles de vecinos al encuentro semanal en sus diversas actividades”, añadió Hidalgo.

Por su parte, Encarna Galván señaló que el centro tiene entre sus objetivos fundamentales “apoyar el derecho a la creación artística y a la producción cultural, promoviendo procesos de innovación, actividades participativas y un lugar de encuentro que tiene como propósito la lucha contra la desigualdad y la promoción de la igualdad de oportunidades en el acceso a la Cultura, sumando, así un nuevo espacio cultural de proximidad dentro del amplio abanico que ya posee Las Palmas de Gran Canaria”.

El nuevo espacio fruto del trabajo coordinado entre las concejalías de Urbanismo y Cultura, se ha diseñado para ser sostenible con el medio que lo rodea respetando, además, el legado natural y rural que identifica a Tamaraceite, pues estará rodeado por un gran espacio ajardinado y cuenta ya con la máxima valoración en eficiencia energética ayudando también a reducir el CO2.

Estas instalaciones, que se encuentran en la rotonda entre la Avenida 8 de Marzo con la Carretera General de Tamaraceite, responden a la histórica demanda de los colectivos sociales y culturales de Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya, que disponen a partir de ahora con un espacio para desarrollar su creatividad e iniciativas, y que además contará con una biblioteca que abrirá sus puertas muy pronto.