Avanza sin control el incendio de Gran Canaria pese al mayor despliegue de medios jamás visto en las Islas

El incendio que afecta desde el pasado sábado a Gran Canaria sigue sin control, especialmente en la zona del Pinar de Tamadaba, pulmón verde de la isla. “Es un drama medioambiental”, explica el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres en una rueda de prensa este lunes donde ha dado la última hora. El fuego ha arrasado ya unas 6.000 hectáreas y ha obligado a evacuar barrios de hasta ocho municipios: unas 9.000 personas. De ellas, 456 se encuentran en albergues.

Las próximas 48 horas serán claves para este fuego en el que trabaja el mayor despliegue de medios jamás visto en Canarias y uno de los mayores de España, ha destacado el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas. Al dispositivo de emergencias se sumarán este martes dos helicópteros Kamov del Estado y dos Air Tractor del Gobierno de Castilla La Mancha. Se unirán a las 16 aeronaves que ya operan para sofocar el fuego. También llegará este martes un dron de última generación que permite realizar un seguimiento nocturno.

Especial preocupación se producía anoche en Artenara, donde unas cincuenta personas quedaron aisladas debido a que no fueron desalojadas porque el fuego no llegó al casco, pero se vieron en esta situación por el cierre de carreteas. Torres ha insistido en que estas personas se encuentran bien.

El ministro de Agricultura, Luis Planas (d), el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (2º d), y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (3º d), asistieron a la reunión de control del incendio forestal. EFE/ Ángel Medina

Hay 600 efectivos actuando en este momento en el incendio, que se originó en Valleseco, pero que ha avanzado por hasta ocho municipios. Más de 1.000 personas en total harán turnos durante la jornada. Además de bomberos, protección civil, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, contribuyen en las labores de extinción la Unidad Militar de Emergencias. Además, veinte carreteras continúan cortadas y los accesos a la cumbre están prohibidos.

El balance de las viviendas dañadas aún no ha sido contabilizado, ya que hay zonas que no han podido ser evaluadas porque no se puede acceder. El presidente de Canarias ha dicho que ha podido constatar con el alcalde de Tejeda que el fuego no ha afectado a las viviendas del casco.

La cabeza y el flanco izquierdo es la que se ha introducido en el Pinar de Tamadaba, una zona donde se han contabilizado llamas de hasta 50 metros, conocida como "llamada de hombre muerto". No obstante, se trabaja con medios aéreos en la zona habitada de Agaete.

A pesar de que este domingo por la noche las previsiones eran bastante alarmantes, cuando el director de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, llegó a asegurar que la intensidad de este fuego estaba fuera de control por el hombre, finalmente sí que se pudo trabajar en la zona. Durante este lunes, "el fuego va a ir contra viento, contra pendiente", señaló el jefe de Servicio de Protección Civil.

El presidente de Canarias ha insistido en que la prioridad del dispositivo de emergencias contra el incendio forestal de Gran Canaria es contener las zonas pobladas. Torres ha señalado que aún hay zonas del Pinar de Tamadaba que no han sido afectadas por el fuego, aunque la evolución dependerá de la dirección del viento.

Además, ha explicado que, si bien se espera una reducción de las temperaturas en las próximas horas, para el fin de semana se prevé un repunte, lo que podría volver a complicar la situación.