Iniciativa por La Gomera expresa su “absoluto rechazo” al “pregón machista” en las fiestas de la capital isleña

Iniciativa por La Gomera ha expresado este lunes su “malestar y condena” al “contenido adoctrinador que empañó el comienzo de las Fiestas Lustrales 2023 de La Gomera”. El encargado de dar dicho pregón fue el biólogo Luis Herrera Mesa, quien en su discurso ensalzó la figura de la virgen y criticó el derecho al aborto.

Para la coordinadora general de la formación, Luz Marina Medina Martín, resulta “incomprensible” que “en pleno siglo XXI y en un ayuntamiento gobernado por una mujer de un partido que se autodenomina supuestamente socialista [ASG] se realice un supino atentado a los derechos y dignidad de la mujer, con la aquiescencia y complicidad de la alcaldesa Angélica Padilla”.

Medina recuerda que la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer ya contempla que los progenitores tienen los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos. “Este texto se aprobó en 1981, lo que demuestra que la intervención del zoólogo fue una homilía machista y trasnochada, más que un pregón festivo”, continúa.

Iniciativa por La Gomera (IxLG) ha anunciado que registrará una propuesta de declaración institucional en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera para rechazar las aseveraciones pronunciadas durante el pregón y que “suponen un ataque a los legítimos y legales derechos reproductivos de las mujeres”, garantizados por la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

También anuncia que pedirá que se rechace la consideración realizada por el biólogo sobre “violencia familiar” en lugar de violencia de género, tal y como recoge la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Y en último lugar, la formación también rechaza la crítica “velada” en el pregón a la eutanasia, derecho garantizado por por la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo.

Por todo esto, todas las personas de la formación que ostentan algún cargo en ayuntamientos y en el Cabildo de la isla manifiestan que “no asistiremos en calidad de concejalas o consejeras a ningún acto institucional que se realice durante las fiestas lustrales, seamos invitadas o no, como rechazo a la permisividad y connivencia con la que ASG, partido gobernante, ha permitido la consecución de semejante sermón machista”.

“La función de las mujeres no es embellecer y criar. Parece ser que para la Agrupación Socialista Gomera esta afirmación no está clara”, lamenta el portavoz y consejero insular de Iniciativa por La Gomera (IxLG), Aarón Rodríguez Ramos, que anuncia además que registrarán una solicitud en el Cabildo Insular de La Gomera para que se le retire al pregonero la condecoración como Hijo Predilecto de La Gomera, ya que se trata de una persona que no representa en absoluto los valores sociales de la mayoría de la población gomera. “La arrogancia y la prepotencia de quien usó una tribuna pública para adoctrinar en sus más íntimas ideas, que solo le representan a él, lo alejan de ser la voz de nuestro pueblo y sus valores sociales de progreso, equidad y justicia”, concluye Rodríguez Ramos.

Soflama antiabortista

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, conformado por un pacto entre Agrupación Socialista Gomera (ASG) y la coalición Nueva Canarias-Coalición Canaria (NC-CC) en la isla colombina, nombró pregonero de las Fiestas Lustrales de la capital insular a Luis Herrera Mesa, biólogo, catedrático en Zoología. Fue él quien este sábado, en la celebración de dicho acto, esbozó una soflama antiabortista en favor del “derecho a la vida”, según expresó.

“Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Por eso, como dijo el Papa Francisco el pasado mes de agosto en Lisboa, en nombre del progreso se ha abierto el camino a una gran regresión contra la vida. (...) Debemos ayudar a toda mujer en situación comprometida, a ofrecerle soluciones para que lleve a término su embarazo. El derecho a la vida significa tener un horror al homicidio del bebé en el seno de la madre”, dijo Herrera.

“En primer lugar, Virgen de Guadalupe, como biólogo, te pido una afirmación gozosa por el derecho a la vida. Desde la concepción en el seno de la mujer hasta la muerte natural. El derecho a la vida es un derecho universal e inalienable. Que le corresponde a todo ser humano”, ensalzó el pregón de las celebraciones.

Luis Herrera Mesa fue condecorado con la Medalla de Oro de Canarias, otorgada por el Gobierno regional, este año. También es Premio Humboldt de Investigación y recibió la Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania. En estos momentos, Herrera Mesa es catedrático emérito del Departamento de Biología Ambiental de la Universidad de Navarra y colabora en la web Religión Confidencial, en donde puede leerse una opinión suya en favor de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado 31 de diciembre de 2022.