La juventud canaria no puede independizarse: el alquiler supone más de un 94% de un sueldo

Canarias es una de las regiones donde más desciende el número de jóvenes emancipados según el último informe del Consejo Superior de Juventud En esta comunidad autónoma no se cuenta con plan de vivienda desde el año 2012. El último, aprobado antes de las elecciones, no da respuestas suficientes. La falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas El último estudio refleja que no solo los menores de 29 años no pueden marcharse de casas de sus padres. Tampoco pueden marcharse el rango de entre 30 a 34 , a quienes se le han empeorado sus condiciones laborales